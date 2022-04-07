Воронцовские пещеры

Смешанная - автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная - автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Рекомендуем взять с собой теплые вещи и удобную обувь.
Воронцовские пещеры
Воронцовские пещеры
Воронцовские пещеры
Воронцовские пещеры

Что вас ожидает 🤩

  • Воронцовские пещеры
  • Грот «Прометей»
  • Люстровый и Музыкальный залы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку в одно из самых популярных туристических мест Сочи — Воронцовские пещеры, которые расположены на территории Национального парка в Хостинском районе.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этого необыкновенного места и сможете прикоснуться к древнему миру Сочи. Пройдете по местам, которые помнят первобытного человека, и окажетесь там, где миллионы лет назад плескались волны древнего океана Тетис.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты: 650 руб. /чел. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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