Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Tarlan – экскурсионное агентство из Стамбула

В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать один из самых красивых 🤩 городов мира.



Посетите знаменитую площадь Таксим и пешеходную улицу Истикляль, рассмотрите Галатскую башню и подниметесь на холм Пьер Лоти.



Проплывете по легендарному Босфору на кораблике и оцените Стамбул с высоты.

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