Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»

Знаковые места, тайные уголки и шикарные смотровые площадки с профессиональным гидом

Tarlan
Tarlan – экскурсионное агентство из Стамбула
В группе до 20 человек вы отправитесь исследовать один из самых красивых 🤩 городов мира.

Посетите знаменитую площадь Таксим и пешеходную улицу Истикляль, рассмотрите Галатскую башню и подниметесь на холм Пьер Лоти.

Проплывете по легендарному Босфору на кораблике и оцените Стамбул с высоты.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»

Что вас ожидает

  • Холм Пьер Лоти. Вы заглянете в старинное кафе, насладитесь роскошными панорамными видами и узнаете, кто такой Пьер Лоти.
  • Район Бейоглу. Один из центральных кварталов города, знаменитый европейской атмосферой. Вы рассмотрите неоготическую церковь ⛪ Святого Антония и увидите Пассаж, где после Октябрьской революции русские дворянки торговали цветами.
  • Улица Истикляль. Вы погрузитесь в вихрь современной жизни города с модными магазинами, ресторанами и клубами. А еще увидите старинный красный трамвай.
  • Площадь Таксим. Мы расскажем, какие события на ней происходили и как она связана с водонапорной башней 19 века.
  • Галатский мост. Вы понаблюдаете за местными рыбаками и узнаете, какие знаменитые фильмы 🎥 здесь снимали.
  • Подземный фуникулер 🚠. Вы увидите одну из самых старых и коротких линий метро 🚇 в мире.
  • Галатская башня. Вы услышите о временах, когда она выполняла функции дозорной площадки, обсерватории, маяка и даже тюрьмы.
  • Прогулка 👣 по Босфору. Из автобуса мы пересядем на кораблик, чтобы полюбоваться городом с необычного ракурса. С борта вы увидите Девичью башню, окутанную легендами, крепость Румели и масштабный Босфорский мост. В завершение вы насладитесь лучшей панорамой Стамбула со смотровой площадки в Азиатской части.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На комфортабельном 20-местном автобусе 🚌
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)
  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Шишли, Османбей, Таксим и Бешикташ включен в стоимость. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату.
  • Все входные билеты 🎫 включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tarlan
Tarlan
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тарлан. Я владелец агентства, предоставляющего услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Кроме того, мы проводим увлекательные экскурсии по городу. С радостью покажем главные достопримечательности, тайные места и запечатлеем вас на фоне невероятного Стамбула.
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