Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Холм Пьер Лоти. Вы заглянете в старинное кафе, насладитесь роскошными панорамными видами и узнаете, кто такой Пьер Лоти.
Район Бейоглу. Один из центральных кварталов города, знаменитый европейской атмосферой. Вы рассмотрите неоготическую церковь ⛪ Святого Антония и увидите Пассаж, где после Октябрьской революции русские дворянки торговали цветами.
Улица Истикляль. Вы погрузитесь в вихрь современной жизни города с модными магазинами, ресторанами и клубами. А еще увидите старинный красный трамвай.
Площадь Таксим. Мы расскажем, какие события на ней происходили и как она связана с водонапорной башней 19 века.
Галатский мост. Вы понаблюдаете за местными рыбаками и узнаете, какие знаменитые фильмы 🎥 здесь снимали.
Подземный фуникулер 🚠. Вы увидите одну из самых старых и коротких линий метро 🚇 в мире.
Галатская башня. Вы услышите о временах, когда она выполняла функции дозорной площадки, обсерватории, маяка и даже тюрьмы.
Прогулка 👣 по Босфору. Из автобуса мы пересядем на кораблик, чтобы полюбоваться городом с необычного ракурса. С борта вы увидите Девичью башню, окутанную легендами, крепость Румели и масштабный Босфорский мост. В завершение вы насладитесь лучшей панорамой Стамбула со смотровой площадки в Азиатской части.
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
На комфортабельном 20-местном автобусе 🚌
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды (все гиды — лицензированные русскоязычные историки)
Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей (примерно 1 час)
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из отеля в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи, Шишли, Османбей, Таксим и Бешикташ включен в стоимость. Трансфер из других районов города — по запросу и за дополнительную оплату.
Все входные билеты 🎫 включены в стоимость
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Тарлан. Я владелец агентства, предоставляющего услуги профессиональной фото- и видеосъемки. Кроме того, мы проводим увлекательные экскурсии по городу. С радостью покажем главные достопримечательности, тайные места и запечатлеем вас на фоне невероятного Стамбула.