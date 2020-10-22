Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отелей или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Cчитается, что понять Стамбул полностью невозможно — слишком многогранен этот город. Однако наша экскурсия «Древний Стамбул» в сопровождении русскоговорящего гида поможет приблизиться к пониманию и больше узнать об этом удивительном городе.

Сначала мы направимся в Дворец Долмабахче, построенный в стиле европейского барокко восемнадцатого века армянскими архитекторами для турецких султанов. Вас поразит роскошь интерьеров — картины Айвазовского, Хрустальная Лестница, пятитонная люстра из богемского стекла. Площадь комплекса более 250 тысяч квадратных метров, поэтому гулять тут можно часами.

Затем вы увидите Сулеймание — самую большую мечеть Стамбула, которая пережила 89 землетрясений на протяжении 450 лет. Фундамент мечети заполнен водой — это обеспечивает его устойчивость при любых условиях и великолепную акустику. А во дворе находится мавзолей, в котором похоронен султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана.

Следующий пункт нашей программы — Подземная Базилика Еребатан, огромное подземное хранилище воды, в наше время ставшее музеем. (закрыта для посещения туристическими группами . Временно заменена на водохранилище Бинбирдирек или другую альтернативу. )

Далее группа посетит Музей мозаики Карие (Хора) (находится на реставрации. Временно заменен на Церковь Святых Сергия и Вакха (Малая София) или другую альтернативу).