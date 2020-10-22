Древний Стамбул

Автобусная и пешеходная

4.5
2 отзыва
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Древний Стамбул
Древний Стамбул
Древний Стамбул
Древний Стамбул
Древний Стамбул
Древний Стамбул

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Подземная Базилика Еребатан
  • Музей мозаики Карие (Хора)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отелей или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Cчитается, что понять Стамбул полностью невозможно — слишком многогранен этот город. Однако наша экскурсия «Древний Стамбул» в сопровождении русскоговорящего гида поможет приблизиться к пониманию и больше узнать об этом удивительном городе.

Сначала мы направимся в Дворец Долмабахче, построенный в стиле европейского барокко восемнадцатого века армянскими архитекторами для турецких султанов. Вас поразит роскошь интерьеров — картины Айвазовского, Хрустальная Лестница, пятитонная люстра из богемского стекла. Площадь комплекса более 250 тысяч квадратных метров, поэтому гулять тут можно часами.

Затем вы увидите Сулеймание — самую большую мечеть Стамбула, которая пережила 89 землетрясений на протяжении 450 лет. Фундамент мечети заполнен водой — это обеспечивает его устойчивость при любых условиях и великолепную акустику. А во дворе находится мавзолей, в котором похоронен султан Сулейман Великолепный и его жена Роксолана.

Следующий пункт нашей программы — Подземная Базилика Еребатан, огромное подземное хранилище воды, в наше время ставшее музеем. (закрыта для посещения туристическими группами. Временно заменена на водохранилище Бинбирдирек или другую альтернативу. )

Далее группа посетит Музей мозаики Карие (Хора) (находится на реставрации. Временно заменен на Церковь Святых Сергия и Вакха (Малая София) или другую альтернативу).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в объекты посещения
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Н
22 окт 2020
Отличная экскурсия, сразу три крупные достопримечательности без лишних катаний на общественном траснспорте. Нас вовремя забрали и вернули в отель. Гид, кажется Геннадий, боюсь ошибиться с именем, интересно рассказывал об истории достопримечательностей. Всем советую купить эту экскурсию.
Отличная экскурсия, сразу три крупные достопримечательности без лишних катаний на общественном траснспорте. Нас вовремя забрали иОтличная экскурсия, сразу три крупные достопримечательности без лишних катаний на общественном траснспорте. Нас вовремя забрали иОтличная экскурсия, сразу три крупные достопримечательности без лишних катаний на общественном траснспорте. Нас вовремя забрали и
И
30 авг 2020
Брал экскурсию до обеда изначально, сама экскурсия хорошая, интересно. Из-за пандемии группа была совсем маленькая, очень удобно.
На обеде решил доплатить за вторую часть экскурсии и очень пожалел. Показали один объект, второй был закрыт, с трудом уговорили показать вместо этого еще хоть что-то.
Ну и не могу не сказать, что гид Исмет очень панибратски ведет себя с туристами, это неуместно. На одну женщину даже сильно повышал голос за то, что она осмелилась задавать вопросы по ходу экскурсии. Это сильно испортило впечатление в целом.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи☀️На весь день📜История и культураДворцы и усадьбы🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Стамбул - столица Османов
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BREEZES
4.3
77 отзывов
Стамбул - столица Османов
Большая пешеходно-автобусная экскурсия, которая познакомит вас со всеми самыми-самыми местами Стамбула
70 за 1 человека
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
OXANA
4.8
31 отзыв
Все о мечетях и древних памятниках Стамбула
Прогулка вглубь веков по главным достопримечательностям столицы четырех империй
200 за 1-5 чел.
Неизвестный Стамбул
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алена
4.9
28 отзывов
Неизвестный Стамбул
Маяк, византийская крепость, древняя мечеть и Босфор с разных ракурсов на авто-пешеходной экскурсии
188 за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу из Аэропорта
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Бабаджан
4
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Стамбулу из Аэропорта
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула
100 за 1-4 чел.
От Топкапы до Галаты - исторический Стамбул с личным гидом
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
BREEZES
4.8
17 отзывов
От Топкапы до Галаты - исторический Стамбул с личным гидом
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула
250 за 1-10 чел.
Открывая Стамбул - обзорная прогулка по столице Османов
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Sally
4.7
9 отзывов
Открывая Стамбул - обзорная прогулка по столице Османов
Обзорная прогулка по древнему Стамбулу, из которой вы узнаете о султанах
20 за 1 человека
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
7.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Tarlan
5
1 отзыв
Автобусная экскурсия «Стамбул знакомый и неизвестный»
Знаковые места, тайные уголки и шикарные смотровые площадки с профессиональным гидом
70 за 1 человека
Популярный Стамбул
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ruskiye
4
1 отзыв
Популярный Стамбул
Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула - Бейоглу
180 за 1-10 чел.
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сусанна
4.9
13 отзывов
Стамбул: прогулка по древнему району Эйюп
Пройти по старейшим местам города, полюбоваться видом на Золотой рог и выпить кофе на холме
112 за 1-4 чел.
Стамбул - роскошный, мусульманский, древний
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Сали
4.5
2 отзыва
Стамбул - роскошный, мусульманский, древний
Посетить мечеть Сулеймание, восхититься убранством дворца Долмабахче и исследовать Цистерну Базилику
49 за 1 человека
Церкви Стамбула
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
5
7 отзывов
Церкви Стамбула
Древние византийские и православные храмы, построенные в разные исторические эпохи - на этой прогулке с гидом вы увидите
от 125 за 1-4 чел.
Классический Стамбул
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
İstanbul
Нет отзывов
Классический Стамбул
Вас ждет насыщенное путешествие в прошлое Стамбула в компании местного гида
180 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ