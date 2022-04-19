Фото-съёмка по Босфору на Яхте

Фото-съёмка по Босфору на Яхте
Фото-съёмка по Босфору на Яхте
Фото-съёмка по Босфору на Яхте
Фото-съёмка по Босфору на Яхте
Фото-съёмка по Босфору на Яхте
Фото-съёмка по Босфору на Яхте

Что вас ожидает 🤩

  • Очень много интересных мест Вы обязательно увидете и запечатлите так как Дворец Долма Бахче
  • Один из Босфоровских Мостов
  • Еврому и Азию
Фото-съёмка по Босфору на Яхте. Незабываемы впечатления, Двух часовое плавание по Босфору на комфортабельной яхте с фотографом подарит новые эмоции и необычные фотографии. Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Султана Сулеймана и Девичью башню. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Чай
  • Кофе
  • Фрукты
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342
Завершение: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342 Beşiktaş / İstanbul
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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