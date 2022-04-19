Фото-съёмка по Босфору на Яхте. Незабываемы впечатления, Двух часовое плавание по Босфору на комфортабельной яхте с фотографом подарит новые эмоции и необычные фотографии. Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Султана Сулеймана и Девичью башню. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!