Фото-съёмка по Босфору на Яхте. Незабываемы впечатления, Двух часовое плавание по Босфору на комфортабельной яхте с фотографом подарит новые эмоции и необычные фотографии. Вы увидите множество визитных карточек Стамбула: Босфорский мост, мечеть Султана Сулеймана и Девичью башню. Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете!
Ответы на вопросы
Что входит
Чай
Кофе
Фрукты
Что не входит
Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342
Завершение: Bebek, Cevdet Paşa Cd. No:30, 34342 Beşiktaş / İstanbul
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула