34 отзыва оставили туристы

Сначала вводные: я ничего не имею против больших автобусно-пешеходных экскурсий, если они хорошо организованы и я получаю от экскурсовода много новой для меня информации. Я считаю программу экскурсии (то что заявлено) отличной. И я видела, что "в высокий сезон размер группы может быть до 45 человек" Описываю экскурсию, проведенную 04. 05. 2019 сопровождающим (не поворачивается язык назвать его экскурсоводом) Кямалем. Меня забрали из отеля в 8. 25, собрали остальных из района Фатих, и в 8. 50 высадили на площади Иподором. Кямаль уже был там. Далее мы до 9. 30 чего-то ждали. После 9. 30 начали раздавать наушники. Экскурсия очень сборная. В группе было в разное время экскурсии 30-16-34-порядка 150 человек. Кто-то в нашей группе записывался на полдня, кто-то на целый день, а потом на прогулку по Босфору, соединили несколько групп и на корабле было человек 150. Кямаль все делал очень неспешно: информации самый минимум, в размере заметки на рекламном проспекте экскурсии; перемещения между объектами со скоростью 1, 5-2 км. в час (я хожу с трекером, специально проверила) - прошли от объекта к объекту, прослушали с десяток медленных фраз и неспешно в молчании "поплыли" дальше. В Топкапы было дано санитарное время, потом группа собралась и только на подходе к воротам выяснилось, что надо срочно оформить детские бесплатные билеты. В течение экскурсии в разных объектах удавалось послушать других русскоговорящих гидов (в том числе и тех, кто водили группы по нашей же программе от наших же организаторов) - информации и про объекты и по организационным вопросам звучало на несколько порядков больше. Более того, за время прогулки по Босфору, гид другой группы, ведущий экскурсию для всех, произнес в разы больше слов, чем Кямаль за время посещения Голубой мечети, Айя-Софии, Топкапы и площади Ипподром вместе взятых.. На сколько я поняла, гиды распределялись по территориальному принципу сбора групп - тем кто пришел из Фатиха достался Кямаль. Но ведь я оплачивала экскурсию, проводимую "группой профессиональных гидов-историков", почему именно мне должен был достаться начинающий? Ну и "вишенка на торте": здесь на Трипстере в программе заявлено посещение Азиатской части (даже экскурсия называется "Город двух континентов") обзорной площадки, где "с холма Чамлыджа открывается потрясающий вид на Стамбул и пролив Босфор. В хорошую погоду вы даже сможете разглядеть Принцевы острова!" Так вот - этой части не было. Кораблик пристал к пристани Эминеню и всем предложили отправиться в магазин сладостей и кожаных изделий. Из-за всех организационных проволочек, на пристань Эминеню кораблик прибыл в 17. 35. Напоминаю, что в программе на Трипстере заявлена длительность экскурсии 8 часов и "включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа). " Когда было объявлено начало в 8. 30, я предполагала, что где-то к 16. 30 я уже буду в отеле. Ничего подобного. Если вы рассчитывали на обратный трасфер в отель, то сначала Вы посетите магазины, и только потом будете в отеле, видимо, уже после 19. 30. Я не стала проверять и покинула это безобразие на пристани Эминеню. А многие из нашей группы были готовы сбежать еще в середине Топкапы. И последнее - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, рассказывать про Айя-София так мало. Это величайший памятник мирового культурного исторического наследия и уникальный для своего времени образец архитектуры, а не место где живет кошка, у которой есть собственный инстаграмм.