34 отзыва оставили туристы

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Город двух континентов пешком и на автобусе

Визитные карточки европейского Стамбула, морская прогулка и панорамы азиатской части города

4.1
34 отзыва
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Эта большая автобусная экскурсия ⛳ познакомит вас со всеми самыми-самыми местами Стамбула.

Вы увидите главные символы города — Айя-Софию и Голубую мечеть, пройдете по самым красивым площадям и полюбуетесь одной из живописнейших панорам всего мегаполиса.

А ещё одним наслаждением для взгляда и приятным отдыхом станет морская прогулка 👣 по Босфорскому проливу.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 70€60 за человекаскидка14%

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Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе

Что вас ожидает

Must-see места европейского Стамбула
В той части города, где расположены известные на весь мир строения, вы увидите Стамбул во всей его исторической красе. Откроете для себя уникальные особенности, легенды, архитектуру и историю 📖 каждой достопримечательности 🏛️. В наш маршрут войдут:

  • Дворец Топкапы — бывшая резиденция турецких падишахов. Внутри вы посетите музей 🖼, в котором собрана коллекция древних рукописей, изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А также прогуляетесь 👣 по местным живописным садам и паркам.
  • Мечеть Султанахмет — построенная в 16 веке, эта мечеть является одной из крупнейших в мире. Внутри вы откроете для себя роскошь её убранства и поймёте, почему эту мечеть называют Голубой. А на одноименной площади прогуляетесь вокруг немецкого фонтана ⛲, украшенного золотыми мозаиками.
  • Айя-София — древний собор, посетив который, вы познакомитесь с византийской культурой и узнаете тайны этого величественного строения.
  • Хаммам Хюррем Султан — вы увидите бывшие бани, построенные султаном Сулейманом для его любимой жены Роксоланы.
  • Площадь Ипподром, где поговорим о том, какие интересные события происходили здесь в далёкие времена.

Прогулка с морским ветерком
Босфорские волны и знаменитые чайки ждут вас во время увлекательной прогулки на катере. Вы проплывёте мимо многочисленных исторических зданий, узнавая всё самое интересное о Румельской крепости, дворце Долмабахче, Девичьей башне и мосте, который соединяет два континента.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит команда гидов.
  • В стоимость экскурсии 🧭 включено: трансфер, все входные билеты 🎫, билет на катер, обед (напитки оплачиваются отдельно).
  • В стоимость экскурсии включён трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
  • Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
  • В высокий сезон размер группы может быть до 45 человек.
  • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).
Начало и место завершения
🚩 в 08:30 в отеле
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе
Город двух континентов пешком и на автобусе

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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34 отзыва оставили туристы

22 мая 2019
Одним словом скучно, не о чем. А сравнить есть с чем.
14 мая 2019
Пытались забрать на экскурсию на 15 минут раньше времени - портье прибежал к нам на завтрак. Конечно не о каких "Группа не больше 12 человек" речь не идет. Внизу есть приписка про "до 45 человек в сезон", так что даже не мечтайте о маленькой группе - у нас в разное время было от 25 до 35 человек. Но с наушниками было все слышно. О гиде можно сказать только хорошее - звали его вроде Сефа (точно не помню, учился он в Уфе, русский на очень хорошем уровне). Гид хорошо знает материал, рассказывает интересно, подробно, знает даты и события. Разбавляет материал шутками - иногда удачными, иногда не в тему. Но главное - под его рассказ не засыпаешь. Экскурсия состоит из 2ух отдельных экскурсий - до и после обеда. Обед стандартный - суп, куриный шашлык, десерт и вода. Нормально. На самом деле первая часть поинтересней. Но например Хаммам Хюррем Султан видели из далека - думал, что заведут показать, как хотя бы Хаммам выглядит. Вторая часть слабая - В Софии - поводили внизу, наверх уже гид не пошел и там например не нашел надпись сам, о которой говорили внизу. Экскурсия на корабле - возможность пофотографировать город с воды под рассказ гида о сооружениях вдоль берега. И безобразная смазанная концовка - вместо обещанной смотровой площадки на азиатской стороне повезли в магазин сувенирных товаров. Это вообще то не бесплатная обзорная экскурсия, а достаточно дорогая платная экскурсия. Отвезти в отель не предлагали, так что туристы стали "коммерческими" заложниками. По дороге говорили, какой хороший магазин, какие там хорошие цены. Но в итоге оказалось, что выбор тот же самый, что в лавочках вокруг Рынка Специй, только цены в 3-5 раз выше! Чай из роз - на рынке 150 лир, в магазине 450 лир, сладости - на рынке 45 лир за килограмм, там говорили о дешевой специальной цене - 150 лир. В общем классическая разводка русских туристов. Как я понял европейцев туда не возят. В общем жалко мне было тех, кого все уговорили купить, так как люди переплачивали минимум в 4 раза. Если вас все таки туда довезли, то не покупайте и лучше требуйте отвезти в отель. Хотя как оказалось жили у Рынка Специй. Простите, но это СВИНСТВО и ОБМАН. Была бы возможность - за неисполнение условий экскурсии и РАЗВОД туристов потребовал бы деньги назад.
12 мая 2019
Компетентный гид с хорошим русским языком, понятное и доходчивое изложение материала. Хорошо, что всех забирают из отелей, где бы вы ни жили. Как недостаток, очень большая группа (42 человека) и из-за огромного обилия материала очень мало времени выделяется на каждую достопримечательность (Разве можно оценить величие Святой Софии за 20 минут?) Эту экскурсию следует расценивать как предварительное знакомство с древним Стамбулом, чтобы в дальнейшем, на следующий день, уже самостоятельно посмотреть все то, что вам показали накануне. Прекрасная морская поездка по Босфору с удивительным гидом, влюбленным в свою профессию (в течении экскурсии гиды меняются).
6 мая 2019
Сначала вводные: я ничего не имею против больших автобусно-пешеходных экскурсий, если они хорошо организованы и я получаю от экскурсовода много новой для меня информации. Я считаю программу экскурсии (то что заявлено) отличной. И я видела, что "в высокий сезон размер группы может быть до 45 человек" Описываю экскурсию, проведенную 04. 05. 2019 сопровождающим (не поворачивается язык назвать его экскурсоводом) Кямалем. Меня забрали из отеля в 8. 25, собрали остальных из района Фатих, и в 8. 50 высадили на площади Иподором. Кямаль уже был там. Далее мы до 9. 30 чего-то ждали. После 9. 30 начали раздавать наушники. Экскурсия очень сборная. В группе было в разное время экскурсии 30-16-34-порядка 150 человек. Кто-то в нашей группе записывался на полдня, кто-то на целый день, а потом на прогулку по Босфору, соединили несколько групп и на корабле было человек 150. Кямаль все делал очень неспешно: информации самый минимум, в размере заметки на рекламном проспекте экскурсии; перемещения между объектами со скоростью 1, 5-2 км. в час (я хожу с трекером, специально проверила) - прошли от объекта к объекту, прослушали с десяток медленных фраз и неспешно в молчании "поплыли" дальше. В Топкапы было дано санитарное время, потом группа собралась и только на подходе к воротам выяснилось, что надо срочно оформить детские бесплатные билеты. В течение экскурсии в разных объектах удавалось послушать других русскоговорящих гидов (в том числе и тех, кто водили группы по нашей же программе от наших же организаторов) - информации и про объекты и по организационным вопросам звучало на несколько порядков больше. Более того, за время прогулки по Босфору, гид другой группы, ведущий экскурсию для всех, произнес в разы больше слов, чем Кямаль за время посещения Голубой мечети, Айя-Софии, Топкапы и площади Ипподром вместе взятых.. На сколько я поняла, гиды распределялись по территориальному принципу сбора групп - тем кто пришел из Фатиха достался Кямаль. Но ведь я оплачивала экскурсию, проводимую "группой профессиональных гидов-историков", почему именно мне должен был достаться начинающий? Ну и "вишенка на торте": здесь на Трипстере в программе заявлено посещение Азиатской части (даже экскурсия называется "Город двух континентов") обзорной площадки, где "с холма Чамлыджа открывается потрясающий вид на Стамбул и пролив Босфор. В хорошую погоду вы даже сможете разглядеть Принцевы острова!" Так вот - этой части не было. Кораблик пристал к пристани Эминеню и всем предложили отправиться в магазин сладостей и кожаных изделий. Из-за всех организационных проволочек, на пристань Эминеню кораблик прибыл в 17. 35. Напоминаю, что в программе на Трипстере заявлена длительность экскурсии 8 часов и "включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа). " Когда было объявлено начало в 8. 30, я предполагала, что где-то к 16. 30 я уже буду в отеле. Ничего подобного. Если вы рассчитывали на обратный трасфер в отель, то сначала Вы посетите магазины, и только потом будете в отеле, видимо, уже после 19. 30. Я не стала проверять и покинула это безобразие на пристани Эминеню. А многие из нашей группы были готовы сбежать еще в середине Топкапы. И последнее - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ, рассказывать про Айя-София так мало. Это величайший памятник мирового культурного исторического наследия и уникальный для своего времени образец архитектуры, а не место где живет кошка, у которой есть собственный инстаграмм.
6 мая 2019
Всем рекомендую экскурсию по Стамбулу «Город двух континентов пешком и на автобусе» Очень хороший Русский язык у экскурсовода. Всё детально, неспеша и организованно. Очень подробная экскурсия по Босфору.
3 мая 2019
В группе будет около 40 человек. Сначала будите ждать, пока все заплатят, потом на каждой локации будите ждать, пока все эти сорок человек сделают все свои дела. Обед отдельная тема, кормят скудно, все в спешке. Гид уставший, туристы сами раскачивают его, что бы начал что-то говорить. С учётом того, что все места экскурсии в пешей доступности друг от друга, лучше организуйтесь самостоятельно. Своих денег не стоит однозначно.
28 апреля 2019
Все было хорошо, где могли проходили без очередей, но знание русского языка у экскурсовода оставляет желать лучшего
24 апреля 2019
Начну с того, что долго думала какую экскурсию выбрать. Растянуть на 2 дня или все же все в один. Выбрала Город двух континентов пешком и на автобусе. Гид у нас был Амрул, очень интересно и красочно рассказывал. Немного подвела погода, но впечатления от экскурсии этим не испортить!!!Выбрав 8 часовую экскурсию, мы освободили остальные дни для дальнейшего самостоятельного изучения города. Во время экскурсии не пришлось стоять в очереди более 5 минут. Во время экскурсии был предложен вкусный обед. Ну и конечно прогулка по Босфору!!! Это не описать словами.
20 апреля 2019
Экскурсия была проведена на достаточно хорошем уровне, с посещением (что не мало важно, без очередей) основных достопримечательностей Стамбула, рассказ экскурсовода был на хорошем русском языке, насыщен историческим материалом, интересными фактами в том нужном объеме, который может восприниматься туристами во время осмотра исторических мест, без занудства. Экскурсовод был внимателен и заботлив к туристам в группе. Хоть экскурсия и была длительной, но нас во-время покормили вкусным обедом, и в конце, мы смогли отдохнуть на катере, где, кроме нашей группы больше никого не было. Водная прогулка по Босфору также сопровождалась интересным рассказом. Мы остались очень довольны, получив массу положительных эмоций, насладившись красотами города и узнав много интересного по истории города, страны и ислама. Выражаем свою благодарность туристической фирме за хорошо организованную и продуманную экскурсию, и конечно, экскурсоводу (извините, не запомнили имени. Он проводил экскурсию 14 апреля с. г. ).
13 апреля 2019
Заказывали экскурсию. Все прошло очень хорошо, нигде не стояли в очередях за билетами, в обед нас покормили вкусной едой, гид подкован, хорошо говорит по-русски
25 марта 2019
Все ок!!! Но ОЧЕНЬ устали
22 марта 2019
Посетила экскурсию в марте. Впечатления самые приятные. Замечательный рассказ гида, четко продуманный маршрут с посещением основных достопримечательностей без очередей и дополнительной платы, удобный автобус. Все отлично.
14 марта 2019
Были на этой экскурсии 10. 03. 2019. Гид Хидо. Все очень понравилось. Посетили все самые интересные места. Экскурсия проводилась с использованием аудио гида, слышно было хорошо. Обед был вкусным ) Рекомендую!
12 марта 2019
Добрый день. Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Турция с этой стороны оказалась неожиданно интересной.
11 марта 2019
Экскурсия содержательна, основные достопримечательности посетите, неплохой обед в кафе, прогулка на кораблике по Босфору. Немного расстроило опоздание гида на 30мин, никто при этом не позвонил, пришлось самим выяснять.
Ещё 19 отзывов

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