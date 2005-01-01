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Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день

4.5
70 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Большая пешеходно-автобусная экскурсия ⛳, которая познакомит вас со всеми самыми-самыми местами Стамбула.

Мы увидим главные символы города – Айя-Софию и Голубую мечеть, пройдём по красивым площадям и полюбуемся живописной панорамой мегаполиса на границе Востока и Запада.

Мы посетим Египетский рынок, где у вас будет отличная возможность приобрести сувениры 🎁, специи и восточные сладости, а на морской прогулке 👣 по Босфорскому проливу вы сможете отдохнуть и насладиться панорамами Стамбула.

Все входные билеты 🎫 по программе уже включена в стоимость, поэтому лишних трат и суеты экскурсия не требует.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €70 за человека

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Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день

Что вы увидите

  • Айя-София
  • Босфор
  • Босфорский мост
  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Топкапы
  • Девичья башня
  • Мечеть Султанахмет
  • Площадь Ипподром
  • Румельская крепость
  • Хаммам Хюррем Султан

Что вас ожидает:

    Must-see места европейского Стамбула

    В той части города, где расположены известные на весь мир строения, вы увидите Стамбул во всей его исторической красе. Откроете для себя уникальные особенности, легенды, архитектуру и историю 📖 каждой достопримечательности 🏛️. В наш маршрут войдут:

    • Дворец Топкапы — бывшая резиденция турецких падишахов. Внутри вы посетите музей 🖼, в котором собрана коллекция древних рукописей, изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А также прогуляетесь 👣 по местным живописным садам и паркам.
    • Мечеть Султанахмет — построенная в 16 веке, эта мечеть является одной из крупнейших в мире. Внутри вы откроете для себя роскошь её убранства и поймёте, почему эту мечеть называют Голубой.
    • Айя-София — древний собор, посетив который, вы познакомитесь с византийской культурой и узнаете тайны этого величественного строения.
    • Хаммам Хюррем Султан — вы увидите бывшие бани, построенные султаном Сулейманом для его любимой жены Роксоланы.
    Главные площади и рыночный колорит
    Во время экскурсии 🧭 вы побываете на площади Ипподром, где узнаете, какие интересные события происходили здесь в далёкие времена, и увидите 300-тонный Египетский обелиск из бело-розового асуанского гранита. А на площади Султанахмет вы прогуляетесь вокруг немецкого фонтана ⛲, украшенного золотыми мозаиками.
    Прогулка с морским ветерком
    Босфорские волны и знаменитые чайки ждут вас во время увлекательной прогулки на катере. Вы проплывёте мимо многочисленных исторических зданий, узнавая всё самое интересное о Румельской крепости, дворце Долмабахче, Девичьей башне и мосте, который соединяет два континента.

    Организационные детали:

    • Экскурсию проводит команда гидов.
    • Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
    • В высокий сезон размер группы может быть до 45 человек.
    • Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).
    Что входит
    • Трансфер, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи.
    • Все входные билеты ( в том числе, билеты в Святую Софию и Топкапы)
    • Билет на катер
    • Обед
    Что не входит
    • Трансфер из других районов города (кроме Лалели, Беязит, Султанахмет) производится по запросу и за дополнительную оплату
    • Напитки
    • Сувенирная продукция
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
    Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
    Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
    Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день
    Город двух континентов: все главные места Стамбула за один день

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    70 отзывов оставили туристы

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