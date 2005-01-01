Что вас ожидает:
Must-see места европейского Стамбула
В той части города, где расположены известные на весь мир строения, вы увидите Стамбул во всей его исторической красе. Откроете для себя уникальные особенности, легенды, архитектуру и историю 📖 каждой достопримечательности 🏛️. В наш маршрут войдут:
- Дворец Топкапы — бывшая резиденция турецких падишахов. Внутри вы посетите музей 🖼, в котором собрана коллекция древних рукописей, изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А также прогуляетесь 👣 по местным живописным садам и паркам.
- Мечеть Султанахмет — построенная в 16 веке, эта мечеть является одной из крупнейших в мире. Внутри вы откроете для себя роскошь её убранства и поймёте, почему эту мечеть называют Голубой.
- Айя-София — древний собор, посетив который, вы познакомитесь с византийской культурой и узнаете тайны этого величественного строения.
- Хаммам Хюррем Султан — вы увидите бывшие бани, построенные султаном Сулейманом для его любимой жены Роксоланы.
Главные площади и рыночный колорит
Во время экскурсии 🧭 вы побываете на площади Ипподром, где узнаете, какие интересные события происходили здесь в далёкие времена, и увидите 300-тонный Египетский обелиск из бело-розового асуанского гранита. А на площади Султанахмет вы прогуляетесь вокруг немецкого фонтана ⛲, украшенного золотыми мозаиками.
Прогулка с морским ветерком
Босфорские волны и знаменитые чайки ждут вас во время увлекательной прогулки на катере. Вы проплывёте мимо многочисленных исторических зданий, узнавая всё самое интересное о Румельской крепости, дворце Долмабахче, Девичьей башне и мосте, который соединяет два континента.
Организационные детали:
- Экскурсию проводит команда гидов.
- Общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
- В высокий сезон размер группы может быть до 45 человек.
- Рекомендуем выбрать закрытую одежду, так как в программе есть посещение мечети (у мужчин запрещены шорты и полностью открытые руки; у женщин должна быть покрыта голова, полностью закрыты ноги и руки до ладоней).