Что вас ожидает:

Must-see места европейского Стамбула

В той части города, где расположены известные на весь мир строения, вы увидите Стамбул во всей его исторической красе. Откроете для себя уникальные особенности, легенды, архитектуру и историю 📖 каждой достопримечательности 🏛️. В наш маршрут войдут:

Дворец Топкапы — бывшая резиденция турецких падишахов. Внутри вы посетите музей 🖼, в котором собрана коллекция древних рукописей, изделий ручной работы из фарфора, серебра, золота и драгоценных камней. А также прогуляетесь 👣 по местным живописным садам и паркам.

Мечеть Султанахмет — построенная в 16 веке, эта мечеть является одной из крупнейших в мире. Внутри вы откроете для себя роскошь её убранства и поймёте, почему эту мечеть называют Голубой.

Айя-София — древний собор, посетив который, вы познакомитесь с византийской культурой и узнаете тайны этого величественного строения.

Хаммам Хюррем Султан — вы увидите бывшие бани, построенные султаном Сулейманом для его любимой жены Роксоланы.

Главные площади и рыночный колорит

Во время экскурсии 🧭 вы побываете на площади Ипподром, где узнаете, какие интересные события происходили здесь в далёкие времена, и увидите 300-тонный Египетский обелиск из бело-розового асуанского гранита. А на площади Султанахмет вы прогуляетесь вокруг немецкого фонтана ⛲, украшенного золотыми мозаиками.

Прогулка с морским ветерком

Босфорские волны и знаменитые чайки ждут вас во время увлекательной прогулки на катере. Вы проплывёте мимо многочисленных исторических зданий, узнавая всё самое интересное о Румельской крепости, дворце Долмабахче, Девичьей башне и мосте, который соединяет два континента.

Организационные детали: