27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Константинополь — по следам белой эмиграции

Пройти по местам, связанным с русскими мигрантами, и взглянуть на Стамбул по-новому

Вера
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Вера – ваш гид
200 тысяч из 2 миллионов человек, бежавших из революционной России, выбрали Стамбул в качестве города, где можно было пережить эпоху потрясений.

О том, как устраивали новую жизнь графини, генералы и писатели в турецкой столице, и какой вклад они внесли в ее культуру и облик, вы узнаете на прогулке по местам русских эмигрантов.
140 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции

Что вас ожидает

Русские мигранты в Стамбуле
После Октябрьской революции 1917 года сотни тысяч граждан революционной России мигрировали в Стамбул. И поскольку среди них было довольно много представителей творческих профессий, они внесли значительный вклад в культуру и облик турецкой столицы. На экскурсии вы побываете в уголках города, где сохранилась историческая память о том периоде, и узнаете, как устраивали свою жизнь русские переселенцы, переживая эпоху потрясений. Вы увидите пристань, на которую в 1919 году высадились первые бежавшие дворяне. Посмотрите на здание Российского Консульства, ставшего оплотом для эмигрантов начала века. И посетите домовую церковь — единственную действующую русскую православную церковь в городе, расположенную на пятом этаже. Турки называют ее храмом на крыше.

Кабаре, рестораны и отели
Я покажу, где продавали драгоценности и меха, место, где раньше находилось кабаре, в котором пел Вертинский, и заведения, где проводили досуг Иван Бунин и Павел Челищев. Вы увидите знаменитые кондитерские и рестораны, в которых работали графини, княгини, генералы и полковники. Посетите цветочный Пассаж и узнаете историю его названия. Рассмотрите кафе с сохранившимися интерьерами арт-деко и отыщете вывески названий ресторанов на русском языке. А возле знаменитого ресторана «Rejans» поговорим о том, как проходили встречи представителей интеллигенции, политики, богемы и просто состоятельных людей, душа которых требовала «всего русского»: песен, застолья и общества красивых женщин.

Основные объекты экскурсии

  • Гранд Рю де Пера
  • Центр русской жизни — двор русского Посольства в Пере.
  • Пассаж Cite de Pera
  • Русская православная церковь
  • Место кабаре «Чёрная Роза»
  • Ресторан «Rejans»
  • Отель «Пера»
  • Кафе «Маркиз»

Большинство эмигрантов, начиная с 1923 года и особенно интенсивно в 1924-25 годах, покидали Турцию, отправляясь в США и Европу. «Спасибо, Константинополь, спасибо, Стамбул. Ты распахнул нам свои объятия, ты приютил, обеспечил заработком, спас нашу жизнь. Мы тебя никогда не забудем, город исключительной красоты».

Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции
Константинополь — по следам белой эмиграции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера
Вера
Меня зовут Вера и вот уже как пять лет я живу в Стамбуле. Я влюбилась в этот город, выучила язык, оставила свой родной Санкт-Петербург и переехала. Сама. Первое время я только и делала, что читала все путеводители, которые могла найти и изучала город. Теперь же смело могу заявить, что знаю город намного лучше некоторых местных, которые просят провести для них экскурсию. Знаю все потайные уголки, секретные выходы на крыши, самые вкусные аутентичные ресторанчики, где едят местные, блошиные рынки, старые крепости, истории и легенды. Если вы хотите проникнуть в атмосферу города, почувствовать ее на вкус, цвет и запах, увидеть всю эту эклектику, и на пару дней оказаться в том Стамбуле, который знаю я, то... Приглашаю вас!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Прекрасная экскурсия, интересная, насыщенная и неутомительная.
Спасибо Вера за маршрут, рассказ и лёгкость изложения. С удовольствием пойдем с ней на другие экскурсии
24 февраля 2020
Великолепная, очень интересная экскурсия! Вера - отличный экскурсовод. Очень доброжелательная, ответственная и приятная. Вера любит и знает город. И очень старается , чтобы мы полюбили и оценили его удивительные места. Мы в Стамбуле третий раз и после этой экскурсии он для меня стал настоящим русским городом. Мои наилучшие рекомендации Вере!
4 февраля 2020
Нас очень интересовала тема присутствия русской эмиграции в Стамбуле после революцию. Вера провела нас заветными маршрутами и дала исчерпывающую информацию о том как попадали, как выживали, что делали русские люди в Стамбуле, попавшие сюда волей судьбы. И как повлияли на турков и уклад местной жизни. Нам здорово повезло познакомиться с Верой, еще одной прекрасной представительницей города на Неве! Обаятельной и привлекательной )))))). И еще наш вам совет - не откажите себе в удовольствии насладиться чашечкой кофе или чая с пирожеными в лобби отеля "Пера Палас" (отель, где останавливался А. Вернинский)! Вере мы желаем всего самого хорошего в жизни!
12 января 2020
Получили экскурсию с Верой. Остались очень довольны. Без ГИДа мы никогда бы не увидели мест, ставших объектами пешей прогулки. Обязательно посоветуем друзьям. Хотелось какой-то яркой концовки тематической экскурсии, но мы сами придумали окончание, пообедав в русском ресторане Ayaspasa (недалеко от немецкого консульства). Приятным дополнением к экскурсии стал шопинг для жены. Спасибо, Вера!
Игорь
31 октября 2019
Вера очень живой и приятный в общении человек, очень удачно выбран ряд объектов, связанный с периодом массовой эмиграции из России. Прекрасно структурирован материал, замечательно выстроен маршрут. Кроме темы экскурсии получили ответы на кучу вопросов о быте и традициях Турции.
Хотелось бы чуть добавить знаковых мест, для нас, например было очень интересно связать булгаковский роман и Константинополь.
Рекомендую двумя парами рук и Веру как экскурсовода и тему.
Для нас эта встреча была своеобразным подарком.
Вера, любим Вас и помним.
Благодарим.
28 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Вера - замечательный отзывчивый экскурсовод, с любовью рассказала много интересного по теме и провела нас по местам белой русской эмиграции. Рекомендуем и советуем всем!!
27 октября 2019
Экскурсия интересная, информация достаточно систематизирована. Вера очень интеллигентная девушка, увлечена темой, о которой рассказывает.
Вера, спасибо!
22 октября 2019
Очень интересная и уникальная экскурсия! Благодаря экскурсоводу Вере, ее профессионализму и историческим познаниям получилось буквально погрузиться в атмосферу постреволюционных событий и открыть для себя новые грани этого удивительного города.
6 октября 2019
Больше всего понравился отель, где останавливался Вертинский, сами бы ни за что не зашли! Спасибо Вере за интересную экскурсию.
16 сентября 2019
Думаю что экскурсия подойдёт людям интересующимся историей России . Не хватает систематизации и полноты материала. В целом интересно.
Ещё 17 отзывов

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