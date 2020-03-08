27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

200 тысяч из 2 миллионов человек, бежавших из революционной России, выбрали Стамбул в качестве города, где можно было пережить эпоху потрясений. О том, как устраивали новую жизнь графини, генералы и писатели в турецкой столице, и какой вклад они внесли в ее культуру и облик, вы узнаете на прогулке по местам русских эмигрантов.

Что вас ожидает

Русские мигранты в Стамбуле

После Октябрьской революции 1917 года сотни тысяч граждан революционной России мигрировали в Стамбул. И поскольку среди них было довольно много представителей творческих профессий, они внесли значительный вклад в культуру и облик турецкой столицы. На экскурсии вы побываете в уголках города, где сохранилась историческая память о том периоде, и узнаете, как устраивали свою жизнь русские переселенцы, переживая эпоху потрясений. Вы увидите пристань, на которую в 1919 году высадились первые бежавшие дворяне. Посмотрите на здание Российского Консульства, ставшего оплотом для эмигрантов начала века. И посетите домовую церковь — единственную действующую русскую православную церковь в городе, расположенную на пятом этаже. Турки называют ее храмом на крыше.

Кабаре, рестораны и отели

Я покажу, где продавали драгоценности и меха, место, где раньше находилось кабаре, в котором пел Вертинский, и заведения, где проводили досуг Иван Бунин и Павел Челищев. Вы увидите знаменитые кондитерские и рестораны, в которых работали графини, княгини, генералы и полковники. Посетите цветочный Пассаж и узнаете историю его названия. Рассмотрите кафе с сохранившимися интерьерами арт-деко и отыщете вывески названий ресторанов на русском языке. А возле знаменитого ресторана «Rejans» поговорим о том, как проходили встречи представителей интеллигенции, политики, богемы и просто состоятельных людей, душа которых требовала «всего русского»: песен, застолья и общества красивых женщин.

Основные объекты экскурсии

Гранд Рю де Пера

Центр русской жизни — двор русского Посольства в Пере.

Пассаж Cite de Pera

Русская православная церковь

Место кабаре «Чёрная Роза»

Ресторан «Rejans»

Отель «Пера»

Кафе «Маркиз»

Большинство эмигрантов, начиная с 1923 года и особенно интенсивно в 1924-25 годах, покидали Турцию, отправляясь в США и Европу. «Спасибо, Константинополь, спасибо, Стамбул. Ты распахнул нам свои объятия, ты приютил, обеспечил заработком, спас нашу жизнь. Мы тебя никогда не забудем, город исключительной красоты».