В 20-е годы 20 века в Стамбуле оказалось более 150 тысяч русских эмигрантов, которые превратили центральный район города в настоящую русскую слободу. Русские научили турок есть пельмени, приобщили к азартным играм, открыли тараканьи бега, а русские женщины перевернули представление турок о прекрасном поле. И, по мнению некоторых экспертов, всего за несколько лет им удалось изменить этот город 🏙️ не менее радикально, чем реформы самого Ататюрка.

Буквально за пару лет этот район города стал одним из самых фешенебельных в Стамбуле. Там стали открываться русские рестораны, в которых подавали борщ и пирожки, а также роскошные кабаре и оперетты.

Центром русской жизни стал двор русского посольства в Пере, где после воскресной обедни собирались пожилые фрейлины, обритые наголо из страха перед вшами, миллионеры, потерявшие все свое состояние, просто светские люди.

Здесь встречали родных, которых уже не чаяли увидеть, оплакивали прошлое и жадно уточняли, как скоро падут большевики.

Однако приходилось жить дальше: князья торговали сигаретами вразнос, графы устраивались шоферами («русский» механик- значило- лучший).

Пассаж Cite-de-Pera переименовали в «Цветочный»: под его сводами торговали русские цветочницы. Но среди эмигрантов были и люди других профессий.

Открылся кабак «Черная роза», и там запел Вертинский;

Владимир Семенов, звезда петербургской оперетты, открыл не менее популярную «Паризиану». Декорации для балетов Виктора Зимина в «Стрельне» делал сам Павел Челищев, а Томас, руководитель сенсационной петербургской джаз-банды, ошарашил город первым в Азии джаз-варьете (кстати, Томас был чернокожим, а негров в Стамбуле традиционно называли арабами; так вот, джаз в Турции еще долго называли «арабской музыкой»).

Bortsh и piroshki в русских ресторанах успевали остыть, пока посетители пялились на необычайно элегантных русских официанток, сплошь княжон да графинь.

Кассиром в ресторане Rejans был профессор Петербургского университета, светило математики.

Русские ввели в моду морские купания, причем- о, Аллах! — мужчины и женщины в полосатых трико плавали вместе! Были, конечно, и еще более сомнительные развлечения, газеты пестрели заголовками — «пропавший неделю назад отец семейства был обнаружен в кокаиновом притоне в объятиях русских куртизанок!».

Mногим русским эмигрантам приходилось гораздо хуже, ведь не все из них имели деньги, славу или таланты. Бывшие офицеры и чиновники были вынуждены наниматься продавцами в торговые лавки, шоферами и автомеханиками. Работать приходилось даже дамам дворянских кровей, что, наверное, казалось им неслыханной несправедливостью. Тем не менее, русская эмиграция сильно изменила облик Стамбула. На улицах стала слышаться русская речь, в моду вошла русская кухня 🥧, а фраза «русский шофер» стала синонимом хорошего водителя.

Но настоящую революцию в турецком обществе того времени произвели русские женщины. Они ворвались в консервативный Стамбул, словно ураган, ошеломляя местных жителей своими роскошными нарядами, укороченными платьями и неповторимым шармом. Турчанки не могли конкурировать с русскими красавицами, поэтому в 20-е годы по Стамбулу прокатилась волна разводов. Местные мужчины все свободное время проводили в кабаре в компании «карашо», так они называли русских женщин, и тратили на них почти все деньги.

Русская эмиграция в Константинополе иссякла к середине 20х, но еще и сейчас вокруг монастыря св. Андрея группируется крохотная русская колония.

«Режанс» — русский символ Стамбула 1918–1924 годы… Более ста тысяч беженцев, временно осевших в Константинополе, в пятилетний период миллионной эмиграции из России требовали борща, блинов, стихов и водки. Возникла необходимость основать такое место, где можно было бы всем вместе погрустить о Родине, отобранной большевиками, и помечтать о скором возвращении домой. Делать это под кебаб и чай было невозможно. Душа требовала всего русского: песен, застолья, общества красивых 🤩 женщин… Большинство эмигрантов остались без средств. Кому-то повезло больше: они открывали свои рестораны, кафе, кабаре, увеселительные заведения. Одно из них отличалось своим шикарным интерьером и хорошей кухней. В названии — ничего русского. В то время было модно всё называть на французский манер. Ресторан «Режанс» на улице Гранд Рю де Пера был местом встречи представителей интеллигенции, политики, богемы и просто людей состоятельных, причем не только русских. Любили ресторан и турки, и иностранцы. Обслуживали русские — большей частью русские аристократки, работавшие впервые в жизни, за гроши.

Дворец Долмабахче Роскошный дворец Долмабахче, самый «нетурецкий» из монаршьих резиденций в Стамбуле, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Надо сказать, султану Абдул-Меджиду этот дерзкий замысел удался с большим успехом — блестящий стиль барокко обрёл на берегах Босфора особый шарм, в чём может убедиться каждый посетитель дворца Долмабахче.