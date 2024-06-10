Предлагаю отправиться со мной по проверенным оптовым центрам одежды, где вы сразу сможете приобрести товары для бизнеса в среднем и премиум сегментах.
Я помогу вам существенно сэкономить время, подобрать подходящие модели, а также выбрать проверенную карго-компанию.
Моя экскурсия для тех, кто хочет открыть свой бизнес, выйти на маркетплейсы или расширить уже имеющийся ассортимент.
Я помогу вам существенно сэкономить время, подобрать подходящие модели, а также выбрать проверенную карго-компанию.
Моя экскурсия для тех, кто хочет открыть свой бизнес, выйти на маркетплейсы или расширить уже имеющийся ассортимент.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Комплексный оптовый торговый центр Merter. Для экономии вашего времени из 300 фабрик мы пройдёмся только по самым проверенным.
- Оптовый рынок Laleli Market, где вы найдёте одежду сегмента премиум для любого возраста.
- Текстильные фабрики в районе Османбей, где представлены дизайнерские модели с высоким качеством в премиум-сегменте.
Чем я буду вам полезна:
- Помогу подобрать ассортимент.
- Расскажу, как в дальнейшем закупать товар дистанционно.
- Дам каталоги и контакты проверенных фабрик.
- Подскажу, какой товар пользуется спросом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида-байера.
- Дополнительно оплачивается проезд на общественном транспорте или такси (около 500 лир).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дана — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, меня зовут Дана. Я байер в Стамбуле. Работаю 3 года по разным направлениям: текстиль, женская, мужская и детская одежда, кожа, мебель, золото и драгоценности, сумки, обувь. Сотрудничаю только с проверенными фабриками. Помогу с оформлением товарного знака для маркетплейсов.Задать вопрос
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