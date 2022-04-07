Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:00

Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие. Дервишем в мусульманской религии называют монаха-аскета, приверженца суфизма. Это мистическое течение проповедует возвышенную духовность. Дервиши могут заводить семьи, в отличие от других монахов. При этом, аскетическое направление веры не позволяет присваивать себе никаких вещей и благ. В переводе с персидского, дервиши — это нищие. Они готовы делится последним, отдавать все гостям, не оставляя ничего себе.

Насладитесь мистическим танцем дервишей, которому уже более 800 лет и откройте для себя церемонию «Сама». Шоу считается одним из самых популярных в Стамбуле и проходит в аутентичном ресторане расположенном в историческом центре Стамбула, в нескольких шагах от дворца Топкапы.