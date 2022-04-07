Шоу вращающихся дервишей

Программа для самостоятельного посещения

Групповая
Программа для самостоятельного посещения.

Продолжительность представления - примерно 1 час.
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
Шоу вращающихся дервишей
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Шоу вращающихся дервишей – это незабываемое духовное путешествие. Дервишем в мусульманской религии называют монаха-аскета, приверженца суфизма. Это мистическое течение проповедует возвышенную духовность. Дервиши могут заводить семьи, в отличие от других монахов. При этом, аскетическое направление веры не позволяет присваивать себе никаких вещей и благ. В переводе с персидского, дервиши — это нищие. Они готовы делится последним, отдавать все гостям, не оставляя ничего себе.

Насладитесь мистическим танцем дервишей, которому уже более 800 лет и откройте для себя церемонию «Сама». Шоу считается одним из самых популярных в Стамбуле и проходит в аутентичном ресторане расположенном в историческом центре Стамбула, в нескольких шагах от дворца Топкапы.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 18:00

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