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Вечерний Стамбул

5
1 отзыв
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Большая индивидуальная прогулка 👣 по Стамбулу, на которой вы познакомитесь с различными районами города, проникнитесь турецким колоритом и погрузитесь в круговорот вечерней жизни.

Встретьте закат на одном из знаковых мест набережной пролива Босфор с видом на мост, соединяющий Европу и Азию.

Вместе с гидом вы побываете в самых интересных местах вечернего Стамбула: площади Таксим и улице Истикляль.

Пройдётесь по страницам истории 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €140 за экскурсию

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Вечерний Стамбул
Вечерний Стамбул

Что вы увидите

  • Площадь Ортакёй (Ortaköy)
  • Площадь Бешикташ (Beşiktaş)
  • Памятник капитану Барбаросу
  • Площадь Таксим
  • Проспект Истикляль
1. Площадь Бешикташ (Beşiktaş)
Эта площадь так же на берегу пролива, памятник капитану (в европейских источниках пирату) Барбаросу, пушки охранявшие город 🏙️ и много турецкой молодёжи.
2. Площадь Таксим (главная площадь города)
3. Проспект Истикляль
Ещё его называют турецкий арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.
Что входит
  • Услуги лицензионного русскоговорящего гида
  • Трансфер (по выбору)
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности
Вечерний Стамбул
Вечерний Стамбул
Вечерний Стамбул
Вечерний Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
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1 отзыв оставили туристы

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