1. Площадь Бешикташ (Beşiktaş)

Эта площадь так же на берегу пролива, памятник капитану (в европейских источниках пирату) Барбаросу, пушки охранявшие город 🏙️ и много турецкой молодёжи.

2. Площадь Таксим (главная площадь города)

3. Проспект Истикляль

Ещё его называют турецкий арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.