Что вы увидите
- Площадь Ортакёй (Ortaköy)
- Площадь Бешикташ (Beşiktaş)
- Памятник капитану Барбаросу
- Площадь Таксим
- Проспект Истикляль
1. Площадь Бешикташ (Beşiktaş)
Эта площадь так же на берегу пролива, памятник капитану (в европейских источниках пирату) Барбаросу, пушки охранявшие город 🏙️ и много турецкой молодёжи.
2. Площадь Таксим (главная площадь города)
3. Проспект Истикляль
Ещё его называют турецкий арбат, церковь ⛪ Св. Антуана, Российское посольство вокруг которого селились эмигранты во время революции, цветочный пассаж и т. д.
Что входит
- Услуги лицензионного русскоговорящего гида
- Трансфер (по выбору)
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ш.
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Оксана Ш. проводит ещё 6 экскурсий
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