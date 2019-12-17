19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Богемный Джахангир

Благодаря средоточию театров, галерей и претенциозных ресторанов квартал стал точкой притяжения творческой интеллигенции и иностранцев. Здесь, на одной из уютных улиц Джахангира, мы выпьем настоящий турецкий кофе и понаблюдаем за неспешной жизнью горожан.

Антикварная Чукурджума

Если вы любите старинные предметы интерьера, винтажные аксессуары и одежду в стиле ретро — вам точно сюда. Многие из вещей на развалах Чукурджумы использовали на съемках исторических фильмов. Вы увидите самые выразительные винтажные лавки и удивительное содержимое на прилавках.

Многонациональная Галата

На этом месте была еврейская колония, римское католическое поселение, а в настоящее время — это один из самых оживлённых районов, куда съезжаются иммигранты в поисках работы и где отдыхают любопытные путешественники. Здесь же расположены известная Галатская башня, историю которой я вам расскажу, и отель Pera Palace. Именно он был построен для пассажиров Восточного экспресса, и в нём же Агата Кристи писала одноименный роман.

Эпохальный Каракёй

Квартал славится средоточием бывших зданий банков и другими историческими объектами. Одна из самых известных локаций — мечеть Паргалы Ибрагима-Паши. Рассматривая её, вы узнаете, чем прославился визирь и почему в честь него была возведена святыня.

А еще я с радостью сделаю для вас атмосферные фото на прогулке.