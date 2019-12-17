19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По мощёным улицам бывшего Константинополя под крики чаек и звон старины

Алена
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Алена – ваш гид
Очутившись в Стамбуле, как нигде ощущаешь дух разноликой и насыщенной культуры древнего города.

Я помогу сполна прочувствовать местный колорит, проведя вас по аутентичным кварталам и витиеватым улицам.

Густой запах кофе по-турецки, пёстрая восточная мозаика, голос муэдзина с минарета — всё это вскружит вам голову своей невыразимой атмосферой!
70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Встреча Башня Галата у кафе Лавацца
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У этой экскурсии19 отзывов
4.74
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул

Что вас ожидает

Богемный Джахангир
Благодаря средоточию театров, галерей и претенциозных ресторанов квартал стал точкой притяжения творческой интеллигенции и иностранцев. Здесь, на одной из уютных улиц Джахангира, мы выпьем настоящий турецкий кофе и понаблюдаем за неспешной жизнью горожан.

Антикварная Чукурджума
Если вы любите старинные предметы интерьера, винтажные аксессуары и одежду в стиле ретро — вам точно сюда. Многие из вещей на развалах Чукурджумы использовали на съемках исторических фильмов. Вы увидите самые выразительные винтажные лавки и удивительное содержимое на прилавках.

Многонациональная Галата
На этом месте была еврейская колония, римское католическое поселение, а в настоящее время — это один из самых оживлённых районов, куда съезжаются иммигранты в поисках работы и где отдыхают любопытные путешественники. Здесь же расположены известная Галатская башня, историю которой я вам расскажу, и отель Pera Palace. Именно он был построен для пассажиров Восточного экспресса, и в нём же Агата Кристи писала одноименный роман.

Эпохальный Каракёй
Квартал славится средоточием бывших зданий банков и другими историческими объектами. Одна из самых известных локаций — мечеть Паргалы Ибрагима-Паши. Рассматривая её, вы узнаете, чем прославился визирь и почему в честь него была возведена святыня.

А еще я с радостью сделаю для вас атмосферные фото на прогулке.

Организационные детали

  • Кофе, ланч и транспортные расходы оплачиваются отдельно.
  • Фотосъёмка на камеру входит в стоимость экскурсии, фотографии я вышлю вам на почту в течение недели после прогулки.
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул
Винтажный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Башня Галата у кафе Лавацца.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алена
Алена
Меня зовут Аня, и я живу в Турции почти 4 года. Не являюсь лицензированным гидом, а знакомлю путешественников со Стамбулом как местный житель. Я провожу авторские прогулки, в которых мы никуда не бежим, в которых мы чувствуем всю самую соль Босфора. Для вас я открою атмосферные места, лучшие виды, прекрасные турецкие завтраки, много ароматного кофе, сделаю красивые фотографии и расскажу об этом загадочном и таком манящем Стамбуле. Мои гости получают советы, где лучше совершать покупки, чтоб не быть обманутым, как работает транспортная система в Стамбуле, где попробовать самый лучший кофе и многое-многое другое.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 декабря 2019
Хорошо прогулялись, узнали много полезной информации, что, где и как. Сама экскурсия частично проходит по улочкам с антиквариатом, которого мы бы сами точно никогда не увидели. Отличный вариант для первого дня в городе чтобы узнать, где лучше поесть, что посмотреть и как туда добраться. Не фанаты истории, поэтому, большую часть вопросов задавали о современной жизни города, но и информации о достопримечательностях хватило (лично мне). Всем советую.
1 декабря 2019
Экскурсия понравилась. Анна очень хорошо знает историю Стамбула и Османской империи, повседневной жизни сегодняшних жителей Стамбула. Для тех, кто хочет совместить посещение достопримечательностей с посещением мало известных для туристов кафе, ресторанов, Анна готова помочь.
Большое спасибо за проведённое время.
7 ноября 2019
Вообще не хотела писать отзыв Ане (уж очень она милая девушка)), но сегодня написала отзыв на хорошую экскурсию, и мысль написать об этой никак не покидала меня.
Это не экскурсия. Это прогулка и беседа об особенностях быта и личной жизни девушки в Стамбуле. Содержание экскурсии не соответствует описанию на сайте. По заявленной теме Ане особенно сказать нечего.
Аня не гид, она не «ведет» экскурсию, рассказ не выстроен, знания об истории города и района скудные, ход беседы по большей части Вам придется поддерживать самостоятельно.
В общем, если Вы любознательны, проходите мимо)) Если хотите провести вечер с милой девушкой и поболтать «за жизнь», то Вам сюда. Если же Вас интересуют винтажные (и не только) предметы интерьера, секонд-хенды и развалы - прогуляйтесь по району самостоятельно, оно того стоит!
Было бы приятно получить хотя бы фотографии, но и тут разочарование - о камере Аня даже не упоминула(
30 октября 2019
Отличная экскурсия, есть и историческая часть, и бытовая, интересно подана информация о жизни обычных стамбульцев. Анна очень спокойно , приятно и понятно доносит информация, отвечает на все вопросы.
25 октября 2019
Прогулка с Аней была приятной, содержательной, лёгкой, без какого-либо напряжения. Девушка очень коммуникабельная, интересный рассказчик. Я не первый раз в Стамбуле и мне нравятся районы города, которые мы посетили. Мне было интересно узнать дополнительную информацию об этих местах, о жизни горожан. Спасибо большое Ане! Однозначно рекомендую эту прогулку.
22 октября 2019
легкая, интересная экскурсия в 4 часа от прекрасной Анны, пролетела как один миг.
Анна подсказала, много интересных мест, также всегда была на связи (когда возникали вопросы)
открыли для себя совсем новый и многообразный Стамбул, рекомендую;)
22 октября 2019
Без коментариев. ️😁 Отлично!!!
Людмила
11 октября 2019
Интересная тема, приятная прогулка по винтажному Стамбулу. Хорошая альтернатива историческим местам Стамбула.
3 октября 2019
Спасибо Анне за то, что пошла на встречу! Прогулка прошла атмосферно, душевно. Рекомендую.
25 сентября 2019
Большое спасибо за экскурсию. Приятное общение, интересные рассказы. Все очень понравилось.
Ещё 9 отзывов

Алена проводит ещё 2 экскурсии

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