поездки на комфортном авто и пароме через Мраморное море
прогулка по лесному парку с редкими растениями
Ялова тур одного дня из Стамбула к термальным источникам
Сезон погреть косточки и зарядиться энергией подземных тёплых вод. Осень и зима идеальное время для этого, поэтому встречайте тур.
В пару часов от Стамбула расположен термальный курорт, облюбованный еще самим первым президентом Турции - Ататюрком. Ведь уголок спрятался на полуострове среди гор ⛰️ и лесов. А целебные свойства воды упоминались еще при Римской империи.
Тур одного дня состоит из посещения:
термальных источников до 40°
бассейна, сауны, турецкого хамама
приём лечебных вод
интересных рассказов сопровождающего гида
поездки на комфортном авто и пароме через Мраморное море
прогулки по лесному парку с редкими растениями
обед в ресторане в горах из трёх блюд
Что входит
В экскурсию входит
Трансфер на комфортном авто и пароме через Мраморное море
Посещение термальных источников до 40°, бассейна, сауны, турецкого хамама, приём лечебных вод