Ялова тур одного дня из Стамбула к термальным источникам

Сезон погреть косточки и зарядиться энергией подземных тёплых вод. Осень и зима идеальное время для этого, поэтому встречайте тур.

В пару часов от Стамбула расположен термальный курорт, облюбованный еще самим первым президентом Турции - Ататюрком. Ведь уголок спрятался на полуострове среди гор ⛰️ и лесов. А целебные свойства воды упоминались еще при Римской империи.

Тур одного дня состоит из посещения: