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Зимняя сказка одного дня в Ялова

Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Зимняя сказка одного дня в Ялова
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧖SPA
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

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Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова

Что вы увидите

  • Посещение термального курорта Ялова с посещением
  • термальных источников до 40°
  • бассейна, сауны, турецкого хамама
  • приём лечебных вод
  • поездки на комфортном авто и пароме через Мраморное море
  • прогулка по лесному парку с редкими растениями
Ялова тур одного дня из Стамбула к термальным источникам
Сезон погреть косточки и зарядиться энергией подземных тёплых вод. Осень и зима идеальное время для этого, поэтому встречайте тур.
В пару часов от Стамбула расположен термальный курорт, облюбованный еще самим первым президентом Турции - Ататюрком. Ведь уголок спрятался на полуострове среди гор ⛰️ и лесов. А целебные свойства воды упоминались еще при Римской империи.

Тур одного дня состоит из посещения:

  • термальных источников до 40°
  • бассейна, сауны, турецкого хамама
  • приём лечебных вод
  • интересных рассказов сопровождающего гида
  • поездки на комфортном авто и пароме через Мраморное море
  • прогулки по лесному парку с редкими растениями
  • обед в ресторане в горах из трёх блюд
Что входит
  • В экскурсию входит
  • Трансфер на комфортном авто и пароме через Мраморное море
  • Посещение термальных источников до 40°, бассейна, сауны, турецкого хамама, приём лечебных вод
  • сопровождение русскоговорящего сопровождающего гида
  • прогулка по лесному парку с редкими растениями
  • обед в ресторане в горах из трёх блюд
  • полотенца для купания
  • одноразовая обувь для купания
Что не входит
  • личные расходы
  • завтрак или перекус в пути
Начало и место завершения
🚩 ресепшн вашего отеля
Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова
Зимняя сказка одного дня в Ялова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
Алейна К.
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