Наша авто-прогулка пройдёт по нескольким городам и деревням, которые до войны были частью Германии. Вы посмотрите на современный уклад жизни в этих местах, подберётесь к рыцарским замкам и окажетесь у святыни с многовековым прошлым. А по пути полюбуетесь прибалтийской природой из окна автомобиля и, конечно, услышите содержательный рассказ о моём

родном крае.

Что вас ожидает

Посёлок Родники, или нем. Arnau

Наша первая остановка — селение недалеко от города. Здесь стоит древнейшая на всей территории Калининграда кирха. Тевтонский орден оставил в наследие готическую постройку, которая за 7 веков пережила множество событий: меняла религиозную принадлежность, служила зернохранилищем и даже разбиралась по кирпичам. Обо всём этом я подробно расскажу, пока вы будете осматривать святыню.

Посёлок Низовье, или нем. Waldau

В следующем месте вас ждёт замок 🏰, который строили не рыцари Ордена, как мы привыкли, а два прусских князя. Вы узнаете об этой истории 📖, а также о том, как одна царская особа останавливалась здесь на ночь — об этом всех гостей извещает табличка при входе. В замке вы сможете посетить музей 🖼 с местным экскурсоводом, прогуляться 👣 по его окрестностям и сфотографироваться в знаменитом «дупле».

Город Гвардейск, или нем. Tapiau

На старейшей кирхе и замке-крепости достопримечательности 🏛️ не заканчиваются! В средневековом городе Тапиов вы увидите самый большой одноимённый замок. Попасть внутрь не удастся, поскольку он охраняется ведомством, но осматривать снаружи можно сколько угодно.

Посёлок Знаменск, или нем. Wehlau

Конечная точка поездки — Велау — изобилует историческими и современными достопримечательностями. Здесь вы рассмотрите памятный крест, воздвигнутый в честь казаков Атаманского полка, комплекс зданий психиатрической клиники Алленберг, мельницу Велау, родник Наполеона, плотину и шлюз на реке Лава и кирху Св. Якова (1360 г. ). Также сможете прокатиться на байдарке или на водном трамвайчике по реке Лава до водопада и старого немецкого шлюза и отобедать в кафе комплекса «Ферма».

На обратной дороге, если захотите, мы заедем на знаменитые местные чебуреки в «Талпаки» или остановимся на ужин в имении Пербандтов в общине Кремиттен «Лангендорф».

Организационные детали

Продолжительность экскурсии 🧭 6 и более часов, подробности по запросу.

Возможны изменения маршрута по согласованию (после Вальдау — Лангендорф и т. п. )

Начать и закончить экскурсию ⛳ можно в других городах с доплатой за подачу автомобиля.

Вы можете взять с собой детей — машина оборудуется специальными креслами. Количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании в переписке (можете взять даже кошку или собаку).

Время выезда и возвращения — удобное для вас (уточните в переписке).

Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем.

В стоимость тура не включено: экскурсия по замку Вальдау (150 р. /чел. ), водная прогулка и байдарки (350 р. /час), водный трамвай и поход к водопаду и назад 2000р. /40 минут (отход каждый час, сумма делится равномерно на пассажиров), обед и ужин (средний чек — 700 р. ), полеты на параплане и самолете ✈️ продление времени экскурсии за дополнительную плату.