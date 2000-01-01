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Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.

Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Наша авто-прогулка пройдет по нескольким городам и деревням Калининграда, которые до войны были частью Германии.

Вы посмотрите на современный уклад жизни в этих местах, подберетесь к рыцарским замкам и окажетесь у святыни с многовековым прошлым.

А по пути мы полюбуемся прибалтийской природой из окон автомобиля, и конечно, поговорим об этом прекрасном крае.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.

Что вы увидите

  • Кирха Арнау замок Вальдау замок Тапиау достопримечательности Знаменска кирха и памятник в Петерсдорфе остатки замка Таплакен
Наша авто-прогулка пройдёт по нескольким городам и деревням, которые до войны были частью Германии. Вы посмотрите на современный уклад жизни в этих местах, подберётесь к рыцарским замкам и окажетесь у святыни с многовековым прошлым. А по пути полюбуетесь прибалтийской природой из окна автомобиля и, конечно, услышите содержательный рассказ о моём
родном крае.
Что вас ожидает
Посёлок Родники, или нем. Arnau
Наша первая остановка — селение недалеко от города. Здесь стоит древнейшая на всей территории Калининграда кирха. Тевтонский орден оставил в наследие готическую постройку, которая за 7 веков пережила множество событий: меняла религиозную принадлежность, служила зернохранилищем и даже разбиралась по кирпичам. Обо всём этом я подробно расскажу, пока вы будете осматривать святыню.
Посёлок Низовье, или нем. Waldau
В следующем месте вас ждёт замок 🏰, который строили не рыцари Ордена, как мы привыкли, а два прусских князя. Вы узнаете об этой истории 📖, а также о том, как одна царская особа останавливалась здесь на ночь — об этом всех гостей извещает табличка при входе. В замке вы сможете посетить музей 🖼 с местным экскурсоводом, прогуляться 👣 по его окрестностям и сфотографироваться в знаменитом «дупле».
Город Гвардейск, или нем. Tapiau
На старейшей кирхе и замке-крепости достопримечательности 🏛️ не заканчиваются! В средневековом городе Тапиов вы увидите самый большой одноимённый замок. Попасть внутрь не удастся, поскольку он охраняется ведомством, но осматривать снаружи можно сколько угодно.
Посёлок Знаменск, или нем. Wehlau
Конечная точка поездки — Велау — изобилует историческими и современными достопримечательностями. Здесь вы рассмотрите памятный крест, воздвигнутый в честь казаков Атаманского полка, комплекс зданий психиатрической клиники Алленберг, мельницу Велау, родник Наполеона, плотину и шлюз на реке Лава и кирху Св. Якова (1360 г. ). Также сможете прокатиться на байдарке или на водном трамвайчике по реке Лава до водопада и старого немецкого шлюза и отобедать в кафе комплекса «Ферма».
На обратной дороге, если захотите, мы заедем на знаменитые местные чебуреки в «Талпаки» или остановимся на ужин в имении Пербандтов в общине Кремиттен «Лангендорф».
Организационные детали
Продолжительность экскурсии 🧭 6 и более часов, подробности по запросу.
Возможны изменения маршрута по согласованию (после Вальдау — Лангендорф и т. п. )
Начать и закончить экскурсию ⛳ можно в других городах с доплатой за подачу автомобиля.
Вы можете взять с собой детей — машина оборудуется специальными креслами. Количество и возраст детей нужно согласовать при бронировании в переписке (можете взять даже кошку или собаку).
Время выезда и возвращения — удобное для вас (уточните в переписке).
Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем.
В стоимость тура не включено: экскурсия по замку Вальдау (150 р. /чел. ), водная прогулка и байдарки (350 р. /час), водный трамвай и поход к водопаду и назад 2000р. /40 минут (отход каждый час, сумма делится равномерно на пассажиров), обед и ужин (средний чек — 700 р. ), полеты на параплане и самолете ✈️ продление времени экскурсии за дополнительную плату.
Что входит
  • гид+транспорт
Что не входит
  • обед
  • Дополнительные развлечения:
  • В Знаменске можно совершить водную прогулку по реке Лава с подходом к водопаду и немецкому шлюзу.
  • В поместье Лангендорф вы можете:
  • Устроить полет на параплане с инструктором (30 мин. ) Обзорный полет: Гвардейск сверху и прилегающие окрестности.
  • Устроить полет на спортивном самолете (15 мин. ) с аэродрома Гвардейский, находящегося в 5 мин. езды на автомобиле от Лангендорфа.
  • Устроить полет на гидросамолете (3 пассажирских места) 15 мин., посадка непосредственно в Лангендорфе на пристани.
  • Профессиональная фотосессия.
Начало
🚩 Заберем вас с вашего адреса
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
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