Люсьен проводит ещё 4 экскурсии

Внутреннее оборонительное кольцо. Проезжая вдоль защитных укреплений города, вы увидите: старинные ворота, фортификационный вал, ров, башню Дона, бастион Обертайх, казарму Кронпринц и бастион Грольман.
Историко-художественный музей 🖼. Вы посетите трехмерную панораму «Кенигсберг-45. Последний штурм», услышите грохот орудий, звуки стрельбы и представите события апреля 1945 года.
Парк 🌳 Победы. Вы увидите памятник героям Первой мировой войны и мемориал «1200 гвардейцев».
Форт № 11 «Денхофф» запомнится вам мощью стен и хитроумным внутренним устройством.
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 20 человек.