Люсьен проводит ещё 4 экскурсии

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Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»

Оценить старинные ворота, башни, бастионы и посетить форт Денхофф

Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
Кёнигсберг оставался неприступным до апреля 1945 года.

В группе до 20 человек вы побываете на линиях внешней и внутренней обороны, погуляете по парку Победы и увидите военные памятники.

А также посмотрите трехмерную панораму последнего штурма города, дополненную световыми и звуковыми эффектами.
Задать вопросОбычно отвечает за 16 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»

Что вас ожидает

Внутреннее оборонительное кольцо. Проезжая вдоль защитных укреплений города, вы увидите: старинные ворота, фортификационный вал, ров, башню Дона, бастион Обертайх, казарму Кронпринц и бастион Грольман.

Историко-художественный музей 🖼. Вы посетите трехмерную панораму «Кенигсберг-45. Последний штурм», услышите грохот орудий, звуки стрельбы и представите события апреля 1945 года.

Парк 🌳 Победы. Вы увидите памятник героям Первой мировой войны и мемориал «1200 гвардейцев».

Форт № 11 «Денхофф» запомнится вам мощью стен и хитроумным внутренним устройством.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌, в группе до 20 человек.

Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия «Город-крепость Кёнигсберг»

Экскурсия проводится в понедельник в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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