Люсьен проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Советск — город 🏙️, где был заключен судьбоносный Тильзитский мир. Вы проникнете в историю 📖 бывшего Тильзита, рассмотрите роскошный мост королевы Луизы, который раньше соединял территории России и Литвы. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I. А на центральной улице полюбуетесь старинными домами в югенд-стиле, которые чудом уцелели во время войны.

Рыцарский Неман, где вы посетите руины замка Рагнит, поразитесь грандиозным размерам и толщине его стен и услышите славную историю крепости-форпоста Немецкого ордена на границе с Литвой.

Сыроварня «Deutsches Haus», на которой сегодня возрождают традиции производства знаменитого Тильзитского сыра. Вы откроете секреты прусского сыроварения, продегустируете местные сыры и сможете приобрести их по приятным ценам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 30 человек

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дорога до Советска занимает примерно 4 часа

Что входит в стоимость, а что — нет