Люсьен проводит ещё 1 экскурсию

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Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!

Перенестись в эпоху королевы Луизы в бывшем Тильзите и попробовать знаменитый прусский сыр

Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
Рыцарские замки 🏰 и войны Наполеона, дома в стиле югенд и секреты легендарного сыра — эта экскурсия ⛳ перенесет вас в прошлые эпохи! В группе до 30 человек вы посетите Советск, где пройдете по следам королевы Луизы и императора Александра I.

А затем осмотрите руины замка Рагнит в городе Неман и продегустируете сыр на сыроварне «Deutsches Haus».
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!

Что вас ожидает

Советск — город 🏙️, где был заключен судьбоносный Тильзитский мир. Вы проникнете в историю 📖 бывшего Тильзита, рассмотрите роскошный мост королевы Луизы, который раньше соединял территории России и Литвы. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I. А на центральной улице полюбуетесь старинными домами в югенд-стиле, которые чудом уцелели во время войны.

Рыцарский Неман, где вы посетите руины замка Рагнит, поразитесь грандиозным размерам и толщине его стен и услышите славную историю крепости-форпоста Немецкого ордена на границе с Литвой.

Сыроварня «Deutsches Haus», на которой сегодня возрождают традиции производства знаменитого Тильзитского сыра. Вы откроете секреты прусского сыроварения, продегустируете местные сыры и сможете приобрести их по приятным ценам.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 30 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дорога до Советска занимает примерно 4 часа

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация сыра включена в стоимость экскурсии
  • В Советске у вас будет свободное время на обед, который оплачивается дополнительно (по желанию) — 250 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 у гостиницы «Калининград»
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!
Автобусная экскурсия в Советск и Неман: сыр, мир и замок!

Экскурсия проводится в понедельник в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
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