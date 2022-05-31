в четверг и субботу в 10:00

Вас ждет однодневное погружение в атмосферу средневековой Европы. В группе до 19 человек вы проедете по прусским замкам и увидите, где в разное время обитали знаменитый герцог Пруссии, король Англии и астроном Николай Коперник. Прогуляетесь по древнему замковому имению и пообедаете в его стенах. А затем вернетесь домой на комфортном катере по живописной реке Преголя.

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Что вас ожидает

По средневековым замкам

На автобусе мы отправимся от Рыбной деревни к замку Вальдау. Это сооружение было образовано еще середине 13 века на месте прусской крепости. Следующая точка — замок Тапиау в Гвардейске. До вас в этом замке успел побывать знаменитый герцог Пруссии Альбрехт, будущий король Англии Генрих IV Болингброк и великий мыслитель Николай Коперник. Во время пешеходной экскурсии по Гвардейску мы прогуляемся по уютной центральной площади города, украшенной старинными зданиями, присядем на скамеечке рядом с Василием Тёркиным и заглянем в кошкин двор.

Имение Langendorf

Затем мы держим путь в замковое имение Langendorf — уникальное место на берегу реки Преголя, соединяющей Калининградский и Куршский заливы. Имение основано на базе крепости 13 века, принадлежавшей древнему прусскому роду на протяжении семи веков. На территории расположен ресторан, спа-комплекс и прогулочная зона. Вас ждет 1,5-2 часа свободного времени на обед и прогулку по усадьбе. По желанию, вы сможете искупаться в бассейне под открытым небом или внутри спа-комплекса.

Прогулка на катере

Возвращение в Калининград пройдет на комфортном катере среди живописных берегов реки Преголи. В течение 2-3 часов вы сможете насладиться красотой местных пейзажей и восстановить силы. По пути у нас будет еще одна остановка: у одной из старейших кирх в мире. Она построена в 14 веке Тевтонским орденом в традиционном готическом стиле. Примерное возвращение катера в Рыбную деревню в 18.00.

Организационные детали

Экскурсия проводится для двух небольших групп до 19 человек. Первая группа отправляется в 10.00 из Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере. Вторая группа, наоборот, отправляется от Рыбной деревни на катере в 9.00 и возвращается обратно на автобусе. При бронировании уточните в комментарии, какой из вариантов вам подходит.

Дополнительные расходы