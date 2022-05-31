в четверг и субботу в 10:00

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Что вас ожидает
По средневековым замкам
На автобусе мы отправимся от Рыбной деревни к замку Вальдау. Это сооружение было образовано еще середине 13 века на месте прусской крепости. Следующая точка — замок Тапиау в Гвардейске. До вас в этом замке успел побывать знаменитый герцог Пруссии Альбрехт, будущий король Англии Генрих IV Болингброк и великий мыслитель Николай Коперник. Во время пешеходной экскурсии по Гвардейску мы прогуляемся по уютной центральной площади города, украшенной старинными зданиями, присядем на скамеечке рядом с Василием Тёркиным и заглянем в кошкин двор.
Имение Langendorf
Затем мы держим путь в замковое имение Langendorf — уникальное место на берегу реки Преголя, соединяющей Калининградский и Куршский заливы. Имение основано на базе крепости 13 века, принадлежавшей древнему прусскому роду на протяжении семи веков. На территории расположен ресторан, спа-комплекс и прогулочная зона. Вас ждет 1,5-2 часа свободного времени на обед и прогулку по усадьбе. По желанию, вы сможете искупаться в бассейне под открытым небом или внутри спа-комплекса.
Прогулка на катере
Возвращение в Калининград пройдет на комфортном катере среди живописных берегов реки Преголи. В течение 2-3 часов вы сможете насладиться красотой местных пейзажей и восстановить силы. По пути у нас будет еще одна остановка: у одной из старейших кирх в мире. Она построена в 14 веке Тевтонским орденом в традиционном готическом стиле. Примерное возвращение катера в Рыбную деревню в 18.00.
Организационные детали
Экскурсия проводится для двух небольших групп до 19 человек. Первая группа отправляется в 10.00 из Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере. Вторая группа, наоборот, отправляется от Рыбной деревни на катере в 9.00 и возвращается обратно на автобусе. При бронировании уточните в комментарии, какой из вариантов вам подходит.
Дополнительные расходы
билет в замок Вальдау — 100 руб.
билет в замок Тапиау — 300 руб.
обед в замковом имении Langendorf — 850 руб. (укажите в комментарии при бронировании, если хотите заказать обед)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рыбная деревня
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в четверг и субботу в 10:00
Ия — Организатор в Калининграде
Добрый день! Наша команда рада помочь вам в организации отдыха в Калининградской области. Главное направление нашей деятельности — организация индивидуальных экскурсий, автобусных поездок, а также прогулок на катерах.