в четверг и субботу в 10:00

Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда

Увидеть 700-летние крепости, отобедать в замковом имении и прокатиться на катере по реке Преголя

Вас ждет однодневное погружение в атмосферу средневековой Европы.

В группе до 19 человек вы проедете по прусским замкам и увидите, где в разное время обитали знаменитый герцог Пруссии, король Англии и астроном Николай Коперник. Прогуляетесь по древнему замковому имению и пообедаете в его стенах. А затем вернетесь домой на комфортном катере по живописной реке Преголя.
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По средневековым замкам

На автобусе мы отправимся от Рыбной деревни к замку Вальдау. Это сооружение было образовано еще середине 13 века на месте прусской крепости. Следующая точка — замок Тапиау в Гвардейске. До вас в этом замке успел побывать знаменитый герцог Пруссии Альбрехт, будущий король Англии Генрих IV Болингброк и великий мыслитель Николай Коперник. Во время пешеходной экскурсии по Гвардейску мы прогуляемся по уютной центральной площади города, украшенной старинными зданиями, присядем на скамеечке рядом с Василием Тёркиным и заглянем в кошкин двор.

Имение Langendorf

Затем мы держим путь в замковое имение Langendorf — уникальное место на берегу реки Преголя, соединяющей Калининградский и Куршский заливы. Имение основано на базе крепости 13 века, принадлежавшей древнему прусскому роду на протяжении семи веков. На территории расположен ресторан, спа-комплекс и прогулочная зона. Вас ждет 1,5-2 часа свободного времени на обед и прогулку по усадьбе. По желанию, вы сможете искупаться в бассейне под открытым небом или внутри спа-комплекса.

Прогулка на катере

Возвращение в Калининград пройдет на комфортном катере среди живописных берегов реки Преголи. В течение 2-3 часов вы сможете насладиться красотой местных пейзажей и восстановить силы. По пути у нас будет еще одна остановка: у одной из старейших кирх в мире. Она построена в 14 веке Тевтонским орденом в традиционном готическом стиле. Примерное возвращение катера в Рыбную деревню в 18.00.

Организационные детали

Экскурсия проводится для двух небольших групп до 19 человек. Первая группа отправляется в 10.00 из Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере. Вторая группа, наоборот, отправляется от Рыбной деревни на катере в 9.00 и возвращается обратно на автобусе. При бронировании уточните в комментарии, какой из вариантов вам подходит.

Дополнительные расходы

  • билет в замок Вальдау — 100 руб.
  • билет в замок Тапиау — 300 руб.
  • обед в замковом имении Langendorf — 850 руб. (укажите в комментарии при бронировании, если хотите заказать обед)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рыбная деревня
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в четверг и субботу в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь деньУсадьбы и дворцыКирхиГвардейск🗽ДостопримечательностиПо реке Преголе🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.9
14 отзывов
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
Идеальное сочетание обзорной автобусной экскурсии и речной прогулки на катере
Сегодня
Завтра
2 июня
790 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
4.2
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду. Вы узнаете прошлое
5 500 за 1-4 чел.
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Лариса
4.8
40 отзывов
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
2 июня
4 июня
5 июня
9 500 за 1-3 чел.
Экскурсия по фортам Калининграда
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по фортам Калининграда
Экскурсия по Калининграду (Кёнигсбергу) , в прошлом самой мощной крепости в Европе
9 500 за 1-4 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
Семён
Нет отзывов
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
5 000 за 1-5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.6
1795 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Прогуляйтесь по острову Кнайпхоф, на котором расположена могила Канта
Сегодня
Завтра
2 июня
750 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Сергей
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Сегодня
Завтра
2 июня
790 за 1 человека
Калининград. Обзорная экскурсия
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Павел
4.9
73 отзыва
Калининград. Обзорная экскурсия
Экскурсия по городу фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
Завтра
17 июня
19 июня
от 4 700 за 1-3 чел.
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Королевский
4.1
86 отзывов
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии
3 июня
10 июня
17 июня
2 450 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле
6 500 за 1-6 чел.
Ужин на реке c водной экскурсией
3 часа
⛴ На теплоходе
Групповая
АкваВояж
4.8
4 отзыва
Ужин на реке c водной экскурсией
Приглашаем вас на увлекательную прогулку на комфортабельном теплоходе «Самбия»
6 июня
13 июня
20 июня
1 700 за 1 человека
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга)
8 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ