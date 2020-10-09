2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Ворота крепости

Кольцо фортификационных сооружений бывшего Кёнигсберга — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Калининграда. Мы начнем осмотр укреплений у Закхаймских ворот, которые вплоть до конца XIX века служили контрольно-пропускным пунктом на въезде в город 🏙️. Вы услышите интересные факты о самих воротах, приоткроете историю 📖 ордена «Чёрного орла» и узнаете о приюте, который основал в день своей коронации Фридрих I. Руины старинного замка не сохранились до наших дней, однако, Королевские ворота напоминают о его былой роскоши — это одно из главных архитектурных украшений города. Стоя рядом, вы представите, как еще несколько веков назад в Кёнигсберг въезжали роскошные кареты императоров и далее по Кёнигштрассе следовали в сторону замка.

Кронпринц, башня Дона и Фридландские ворота

Мы проедем мимо казармы Кронпринц, которая входила в систему второго вального оборонительного обвода. Мощные стены, поросшие бурьяном бастионы из красного кирпича составляют единый ансамбль, который на фоне местных туманов выглядит особенно завораживающе. Бывшее военное общежитие окутано множеством легенд. Например, о подземном сообщении с бастионом Грольман и развитой сети секретных коммуникаций. Вы увидите Росгартенские ворота и башню Дона, которые помнят и барона Мюнхгаузена, и бойцов Красной армии, узнаете о происхождении названия Фридландских ворот и услышите о жизни довоенного Кёнигсберга.

Форты и бастионы

После этого мы отправимся на Форт 11 «Дёнхофф», который прежде принадлежал Минобороны и был закрыт для туристов. Мы осмотрим оригинальную архитектуру XIX века, предметы военного быта и коллекции оружия, а также поговорим об истории укрепления за чашкой чая. А после — к Бранденбургским воротам, единственным из семи сохранившихся исторических ворот! Отдельное внимание уделим рассказу об уникальном астрономическом бастионе. Вы узнаете о выдающемся немецком астрономе Фридрихе Бесселе, непростой судьбе Калининградской обсерватории и надеждах на будущее.

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