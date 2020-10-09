2 отзыва оставили туристы

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Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг

Услышать об ожесточенных сражениях, тевтонских рыцарях и прусских королях, исследуя город-крепость

4.5
2 отзыва
Елизавета
Елизавета – представитель из Калининграда
Когда-то Кёнигсберг представлял собой неприступную крепость.

Мы прогуляемся меж фортификационных сооружений XIX века и поговорим о «Чёрном орле», легендах Королевского замка и секретах бастиона Грольман.

Вы увидите старинные форты и башни, услышите о «Кёнигсбергской операции» и послевоенной жизни города.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг

Что вас ожидает

Ворота крепости
Кольцо фортификационных сооружений бывшего Кёнигсберга — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Калининграда. Мы начнем осмотр укреплений у Закхаймских ворот, которые вплоть до конца XIX века служили контрольно-пропускным пунктом на въезде в город 🏙️. Вы услышите интересные факты о самих воротах, приоткроете историю 📖 ордена «Чёрного орла» и узнаете о приюте, который основал в день своей коронации Фридрих I. Руины старинного замка не сохранились до наших дней, однако, Королевские ворота напоминают о его былой роскоши — это одно из главных архитектурных украшений города. Стоя рядом, вы представите, как еще несколько веков назад в Кёнигсберг въезжали роскошные кареты императоров и далее по Кёнигштрассе следовали в сторону замка.

Кронпринц, башня Дона и Фридландские ворота
Мы проедем мимо казармы Кронпринц, которая входила в систему второго вального оборонительного обвода. Мощные стены, поросшие бурьяном бастионы из красного кирпича составляют единый ансамбль, который на фоне местных туманов выглядит особенно завораживающе. Бывшее военное общежитие окутано множеством легенд. Например, о подземном сообщении с бастионом Грольман и развитой сети секретных коммуникаций. Вы увидите Росгартенские ворота и башню Дона, которые помнят и барона Мюнхгаузена, и бойцов Красной армии, узнаете о происхождении названия Фридландских ворот и услышите о жизни довоенного Кёнигсберга.

Форты и бастионы
После этого мы отправимся на Форт 11 «Дёнхофф», который прежде принадлежал Минобороны и был закрыт для туристов. Мы осмотрим оригинальную архитектуру XIX века, предметы военного быта и коллекции оружия, а также поговорим об истории укрепления за чашкой чая. А после — к Бранденбургским воротам, единственным из семи сохранившихся исторических ворот! Отдельное внимание уделим рассказу об уникальном астрономическом бастионе. Вы узнаете о выдающемся немецком астрономе Фридрихе Бесселе, непростой судьбе Калининградской обсерватории и надеждах на будущее.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. По договоренности за отдельную плату можно отправиться от отеля (стоимость уточняйте у гида).
  • Входные билеты 🎫 на территорию форта № 11 «Денхофф» включены в стоимость. По желанию за дополнительную плату вы сможете попробовать блюда полевой кухни 🥧.
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте, 18
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг
Башни, бастионы и форты: город-крепость Кёнигсберг

Экскурсия проводится в понедельник в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елизавета
Елизавета
Добрый день! Я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по Калининграду и всей области. На наших групповых экскурсиях вас ждут профессиональнный гид с автомобилем и остановки на точках маршрута на то время, которое нужно вам для фотографий или перекуса. Также мы проводим индивидуальные экскурсии: на них вы всегда сможете сами выбрать интересные вам места. Ждем вас в Калининграде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

9 октября 2020
Очень интересная экскурсия. Ты не просто осматриваешь и узнаешь историю отдельно взятых сооружений, но знакомишься с тем, как была устроена оборона города, как единый механизм, с момента основания и до наших дней.
28 июля 2020
Гид Александр хорошо владеет материалом и умеет заинтересовать рассказом слушателей. К сожалению, сам экскурсионный автобус оставляет желать лучшего.
Елизавета
Ответ гида:Добрый день, Альбина! Благодарим за приятные слова о нашей команде. Хочу написать пару слов про наш транспорт: весь транспорт у нас не старше 10 лет, основная часть которых с сидениями из кожи, кондиционером, телевизором и хорошими обзорными окнами. Конкретно в Вашем случае, это был именно такой Мерседес Спринтер с кожаными сидениями, кондиционером, телевизором и хорошей аудио-системой. Мы сожалеем, что Вас это не устроило! с уважением, Елизавета

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