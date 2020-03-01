Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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  3. Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга

Прогуляться по старинным районам города и рассмотреть знаковые постройки начала 20 века

Сергей
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Сергей – ваш гид
Эта прогулка — погружение в атмосферу Кенигсберга 1920-х годов.

Здесь вы найдете всё, чтобы прочувствовать жизнь довоенного города: готические кирхи, грозные казармы, брусчатые мостовые и ярмарочные площади.

Я помогу вам представить быт столицы Восточной Пруссии, проведу дорогой философа Канта и расшифрую символы старинных барельефов.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Музея изобразительных искусств
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Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга

Что вас ожидает

«Тропа Канта»: от Зеленого моста до Восточного вокзала
Шаг за шагом вы погрузитесь в кенигсбергские реалии начала 20 века. Познакомитесь с архитектурой сказочной Торговой биржи, возведенной на воде, узнаете имена охраняющих её львов и поймете, почему мост в средневековый Кнайпхоф называли Зеленым. На прогулке по Форштадту поговорим о складах-ластадиях, Янтарной мануфактуре и необычном острове Венеция. А еще пройдем вдоль старых железнодорожных путей к Восточному вокзалу и разберемся, почему в старину немцы сверяли часы «по Канту».

Неприступный Кенигсберг
Скоро перед вами предстанут двойные Бранденбургские ворота, сохранившие сквозной проезд и наземное бомбоубежище, похожее на декорацию исторического фильма. Здесь вы узнаете, почему район носил имя Хаберберг и чем прославился сапожник Ганс Заган. После мы пройдем вдоль краснокирпичных казарм, рассмотрим манеж для верховой езды и заберемся на земляной вал 17 века, служивший для оборонительных целей.

Архитектура довоенного города
У ажурной готической кирхи Святого Семейства я открою тайну, что держал перед глазами архитектор, создавая этот шедевр. Мы отыщем на зданиях барельефы, отражающие быт местных жителей. Рассматривая шпили бывшего госпиталя Святого Георга, поговорим о том, кто здесь лечился раньше и грызет гранит науки сейчас. А завершим погружение в прошлое Кенигсберга на Ярмарочной площади, где когда-то шумел старинный базар.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, не забудьте об удобной обуви.

Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга
Форштадт и Хаберберг: отголоски Кенигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Музея изобразительных искусств.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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