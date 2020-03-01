Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

«Тропа Канта»: от Зеленого моста до Восточного вокзала

Шаг за шагом вы погрузитесь в кенигсбергские реалии начала 20 века. Познакомитесь с архитектурой сказочной Торговой биржи, возведенной на воде, узнаете имена охраняющих её львов и поймете, почему мост в средневековый Кнайпхоф называли Зеленым. На прогулке по Форштадту поговорим о складах-ластадиях, Янтарной мануфактуре и необычном острове Венеция. А еще пройдем вдоль старых железнодорожных путей к Восточному вокзалу и разберемся, почему в старину немцы сверяли часы «по Канту».

Неприступный Кенигсберг

Скоро перед вами предстанут двойные Бранденбургские ворота, сохранившие сквозной проезд и наземное бомбоубежище, похожее на декорацию исторического фильма. Здесь вы узнаете, почему район носил имя Хаберберг и чем прославился сапожник Ганс Заган. После мы пройдем вдоль краснокирпичных казарм, рассмотрим манеж для верховой езды и заберемся на земляной вал 17 века, служивший для оборонительных целей.

Архитектура довоенного города

У ажурной готической кирхи Святого Семейства я открою тайну, что держал перед глазами архитектор, создавая этот шедевр. Мы отыщем на зданиях барельефы, отражающие быт местных жителей. Рассматривая шпили бывшего госпиталя Святого Георга, поговорим о том, кто здесь лечился раньше и грызет гранит науки сейчас. А завершим погружение в прошлое Кенигсберга на Ярмарочной площади, где когда-то шумел старинный базар.