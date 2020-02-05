4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Куршская коса по максимуму

По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и об истории Пруссии: например, о том, как она стала частью Российской империи. 40-50 км (зависит от выбранной дороги) — и мы въедем на территорию национального парка. Вас ждут и известные, и нетуристические места Куршской косы.

Первая остановка — Королевский бор , который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы.

, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы. В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы , где от Балтийского моря до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.

, где от Балтийского моря до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма. В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.

вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века. Мы заедем и на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла» . Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.

. Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой. Вы прогуляетесь по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка . На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!

и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и . На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц! Следующая остановка — Рыбачий , небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк.

, небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк. Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса . Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.

. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные. Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа . Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры и ароматную копченую рыбку.

. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры и ароматную копченую рыбку. Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.

Летом вы сможете искупаться и позагорать, с ранней весны до поздней осени — увидеть цветущие париковые деревья, и в любой сезон — попробовать Куршскую косу на вкус (например, отведать вкуснейшую строганину из пеламиды в Рыбачьем).