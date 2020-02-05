4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться красотой уникальной земли и услышать местные предания

Артем
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Артем – ваш гид
Как звучит Куршская коса? Почему деревья танцуют? Как птицы находят дорогу домой? На узкой полоске суши между Балтийским морем и заливом вы сделаете много открытий, а главное — вдохновитесь ее пейзажами.

Мы проедем от древнего Королевского леса до озера Лебедь и поговорим об истории и легендах косы, о рыбалке и местных блюдах.
7700 ₽
5005 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Калининград
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У этой экскурсии4 отзыва
4.25
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы

Что вас ожидает

Куршская коса по максимуму
По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и об истории Пруссии: например, о том, как она стала частью Российской империи. 40-50 км (зависит от выбранной дороги) — и мы въедем на территорию национального парка. Вас ждут и известные, и нетуристические места Куршской косы.

  • Первая остановка — Королевский бор, который никогда не вырубали и где испокон веков охотились короли. Вы увидите 200-летние туи размером с десятиэтажный дом и узнаете, почему этот древний лес избежал песчаной катастрофы.
  • В поселке Лесной вы окажетесь на самой узкой части косы, где от Балтийского моря до Куршского залива всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и наверняка найдем кусочки янтаря после шторма.
  • В музее Куршской косы вы подробнее узнаете о ее появлении, о римлянах и викингах на этих землях, о племени балтов и их быте сквозь века.
  • Мы заедем и на полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла». Сотрудник орнитологической станции покажет, как ловят и кольцуют птиц; расскажет, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.
  • Вы прогуляетесь по экологической тропе Высота Мюллера и со смотровой площадки полюбуетесь захватывающими видами на Балтийское море, леса и озеро Чайка. На самом озере познакомитесь с семьей лебедей и, возможно, встретите лисиц!
  • Следующая остановка — Рыбачий, небольшой поселок с богатой историей. Из достопримечательностей: храм Сергия Радонежского в здании лютеранской кирхи, пирс и маяк.
  • Конечно, вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса. Его сосны изогнуты, а иногда закручены в кольца и спирали, чему нет научных объяснений. Мы обсудим возможные версии, серьезные и забавные.
  • Вас также ждет популярный маршрут Высота Эфа. Это самая высокая точка косы с невероятными панорамами залива, дюн и поселка Морское. На местном рынке продают изделия из янтаря, сувениры и ароматную копченую рыбку.
  • Если не будем сильно задерживаться, то доедем до озера Лебедь. Неподалеку я покажу морской пляж, где всегда мало людей и песок «скрипит» под ногами — такой звук можно услышать только на Куршской косе, притом не везде.

Летом вы сможете искупаться и позагорать, с ранней весны до поздней осени — увидеть цветущие париковые деревья, и в любой сезон — попробовать Куршскую косу на вкус (например, отведать вкуснейшую строганину из пеламиды в Рыбачьем).

Организационные детали

  • Я заберу вас в любом удобном вам месте в Калининграде и привезу обратно
  • Путешествие пройдет на новом автомобиле Hyundai Solaris, Skoda Octavia или другом такого же класса. Есть детские кресла.
  • Дополнительные расходы:
    — въезд на косу (150 руб. с человека + 300 руб. за автомобиль)
    — билет в музей Куршской косы (200 руб. с человека)
    — билет с экскурсией на орнитологической станции «Фрингилла» (150 руб. с человека)
  • Скидка не распространяется на предпраздничные, праздничные и выходные дни
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы
Главные и неизведанные тропы Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Калининград.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 февраля 2020
Возил замечательный гид. Экскурсия была индивидуальная. Увидела все красоты Куршской косы, все рассказали и показали, привезли домой)
2 февраля 2020
Ездили на экскурсию на Куршскую косу с Артемом . Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать. Превосходно!!! Много узнали и увидели, отличный организатор наших запросов по ходу поездки,а мы ну очень привередливые, не буду расписывать в цветах и красках , но так душевно мы еще не ездили.
Спасибо за экскурсию и отдых на косе !!!
17 января 2020
Наша экскурсия на Куршскую косу прошла 22 декабря 2019, очень понравилось, прежде всего в плане организации. Заранее созвонились с гидом Артемом, высказали свои пожелания, которые были полностью выполнены. Машина была подана минута в минуту, чисто, удобно, движение быстрое, но очень уверенное и надежное. Нам хотелось увидеть побольше природных красот и Артем это нам обеспечил. Был ненавязчив, но давал все нужные комментарии, предлагал достопримечательности по ходу движения (в частности, осмотрели форт № 3). Быстро оформил проездные документы на косу, подсказывал все удобные места (сувениры, смотровые площадки и т.п.). В целом - большое спасибо Артему!
4 ноября 2019
Нам не повезло с погодой. Забрали вовремя из отеля. По дороге мы посетили несколько туристических мест. Небольшая очередь на въезд в заповедник, и мы едем дальше. Только сейчас понимаем, что были в одном шаге от большой ошибки. Люди, не пытайтесь посмотреть косу без машины. Расстояния для пешего перехода большие. Не сразу нашли место для обеда и потратили час, ожидая еду. Но она того стоила! Было очень вкусно. Наш гид, он же водитель, был не многословен, но на вопросы отвечал охотно. Рекомендуем лучащейся продумать маршрут, пусть будет менее спонтанным.

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