4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Куршская коса по максимуму
По дороге к косе я немного расскажу о Калининграде и об истории Пруссии: например, о том, как она стала частью Российской империи. 40-50 км (зависит от выбранной дороги) — и мы въедем на территорию национального парка. Вас ждут и известные, и нетуристические места Куршской косы.
Летом вы сможете искупаться и позагорать, с ранней весны до поздней осени — увидеть цветущие париковые деревья, и в любой сезон — попробовать Куршскую косу на вкус (например, отведать вкуснейшую строганину из пеламиды в Рыбачьем).