Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Город-тень Кнайпхоф

Погулять по таинственному острову Канта и раскрыть его богатую историю

Анна
Анна – Гид из Калининграда
Несколько веков назад на нынешнем острове 🏝️ Канта находился процветающий густонаселенный город 🏙️ Кнайпхоф.

Вы узнаете, при каких обстоятельствах он был образован, чем занимались его жители и кем и когда он был уничтожен.

А также посетите Кафедральный собор и увидите могилу известного немецкого философа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф

Что вас ожидает

Загадки острова Канта
Вы познакомитесь с одним из старейших сооружений города — Кафедральным собором — и узнаете, в каком архитектурном стиле он выполнен и насколько он пострадал в годы Второй мировой войны. А также разгадаете знаменитую задачу о семи мостах и услышите о жизни Канта, в честь которого сегодня назван остров: о его детстве, философии и правилах жизни.

Колоритная Рыбная деревня
Еще одна интересная достопримечательность 🏛️ Калининграда — стилизованная Рыбная деревня, связанная с островом Канта Медовым мостом. Вы узнаете, почему в ней совсем не пахнет рыбой, и рассмотрите современные здания в довоенном восточно-прусском стиле. А я расскажу, когда была построена деревня, как к ней отнеслись местные жители и какую роль в жизни города она играет сегодня.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кафедральный собор не включены в стоимость — 250 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у башни Маяк
Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф
Город-тень Кнайпхоф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Добрый день! Меня зовут Анна, я дипломированный гид. Всю жизнь живу в Калининграде и вижу, как он меняется и расцветает. Люблю выискивать и вычитывать интересные, необычные и курьезные детали из истории города. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями с вами!
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