Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Загадки острова Канта

Вы познакомитесь с одним из старейших сооружений города — Кафедральным собором — и узнаете, в каком архитектурном стиле он выполнен и насколько он пострадал в годы Второй мировой войны. А также разгадаете знаменитую задачу о семи мостах и услышите о жизни Канта, в честь которого сегодня назван остров: о его детстве, философии и правилах жизни.

Колоритная Рыбная деревня

Еще одна интересная достопримечательность 🏛️ Калининграда — стилизованная Рыбная деревня, связанная с островом Канта Медовым мостом. Вы узнаете, почему в ней совсем не пахнет рыбой, и рассмотрите современные здания в довоенном восточно-прусском стиле. А я расскажу, когда была построена деревня, как к ней отнеслись местные жители и какую роль в жизни города она играет сегодня.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Кафедральный собор не включены в стоимость — 250 рублей с человека.