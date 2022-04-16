Города кенигсбергской провинции: история и легенды

Отправиться на юго-восток области в поисках обломков наследия Восточной Пруссии

Индивидуальная
Фридланд, Гердауэн, Алленнбург, Аллендорф и Велау — так назывались нынешние Правдинск, Железнодорожный, Дружба, Большая Поляна и Знаменск.

В поездке мы переключим регистр и взглянем на их немецкое прошлое.

Я перенесу вас во времена древнепрусских поселений, расскажу, какой стала жизнь с приходом тевтонцев, и познакомлю с памятниками из мира совершенно иной цивилизации.
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
Города кенигсбергской провинции: история и легенды
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Что вас ожидает

«Мирная земля» Фридланд

В нынешнем Правдинске вы познакомитесь с историей самого маленького города в области, основанного еще рыцарями Тевтонского ордена на месте старого прусского поселения. Несмотря на название, город пережил множество войн. На центральной площади вы увидите его главный символ — красавицу кирху святого Георгия. Узнаете о ее роли во Фридландском сражении и тайном послании к потомкам, найденном в башне сооружения. Со смотровой вам откроется чудесный вид на город со средневековыми крепостными стенами, за которыми когда-то стоял замок. Также вы увидите дом Бонапарта, городскую тюрьму, госпиталь, водонапорную башню и старые немецкие виллы.

История и легенды Гердауэна

В 23 км от Фридланда вы посетите еще один бывший немецкий город, известный сегодня как поселок Железнодорожный. Узнаете историю его основания и происхождения названия. На высоком холме, при въезде в поселок, вас встретит средневековый замок Гердауэн — я расскажу, что за легенда связана с его вторым именем, а позже разберем, почему так назвали и бывший пивоваренный завод. Также вы поймете, почему Гердауэн считали жемчужиной Восточной Пруссии.

Вы увидите «Замковую мельницу» и лютеранскую кирху Гердауэна. В музее-кафе «Патефон» рассмотрите коллекцию звукопроизводящих устройств середины 19 века. Прогуляетесь по центральной площади, разглядывая здания немецкого Дома культуры, Крайсхауса Гердауэна, Суда, Почтамта, районной больницы иоаннитов, городской Ратуши.
И сделаете атмосферные снимки пряничных жилых домиков.

Алленбург: путь в 600 лет

В поселке Дружба отмотаем несколько веков назад и представим, как в древности здесь проживало племя натангов. Там, где речка Алле причудливо извивается меж зеленых холмов и торопится влиться в Прегель, эти люди рыбачили, пасли овец и коз, сеяли рожь и ячмень. А на возвышенности «Козьей горы» стояла деревянная прусская крепость. Я расскажу, как поменялась жизнь с приходом тевтонцев в начале 13 века — молчаливого свидетеля той эпохи вы встретите на главной площади Юнкер-платц.

Аллендорф и неороманская кирха

Проезжая через Большую Поляну, обязательно уделим внимание неороманской кирхе Патерсвальде, где в конце 19 века впервые зазвучал орган. А рядом с кирхой вы увидите памятник немецким солдатам, погибшим в Первую Мировую войну. На месте я расскажу о символике, изображенной на немецкой каске.

Обед в Велау

В завершение отправимся в поселок Знаменск, где на берегу реки Лава расположилось уютное кафе с превосходной кухней из местных продуктов. Будьте готовы встретить на входе очаровательную «банду попрошаек» — коз, кабанчиков и кошек.
Администрация кафе под чутким руководством инструкторов организовывает сплав по реке — на месте вы сможете выяснить все подробности.

Организационные детали

  • Продолжительность маршрута указана с учетом дороги туда и обратно
  • По предварительному согласованию возможен трансфер из любого города области
  • Обед оплачивается дополнительно

Экскурсию для вас проведу я или мой супруг Игорь, дипломированный и квалифицированный гид Трипстера

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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