Тамара проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самобытный Славск

Основанный в 13 веке как селение Хайнрихсвальде, Славск пережил множество исторических и политических перемен. Вы узнаете, за что его так любила европейская знать и как ему удалось сохранить первозданный колорит. А также увидите открытый бассейн с минеральной водой, построенный в 30-е годы прошлого века, и осмотрите старинную неоготическую кирху с массивной красной черепичной крышей, шатровой башней и огромным залом со стрельчатыми арками.

Свято-Елисаветинский монастырь

В поселке Приозерье вы посетите женский монастырь, построенный в честь святой Великой княгини Елисаветы. Я покажу расположенные на его территории храмы, домовые церкви, кельи для насельниц и паломников, трапезную, библиотеку и галерею, посвященную царственным мученикам. Кроме того, вы увидите 25-метровый поклонный крест — самый большой православный крест в России и Европе.

Парк птиц

Несколько лет назад настоятельница Свято-Елисаветинского монастыря открыла парк 🌳 «Приозерье», где сегодня живет несколько десятков видов птиц: попугаи, павлины, индюки, цесарки, страусы, цапли, журавли и даже королевский фазан. Вы узнаете, из каких регионов страны приехали пернатые, покормите их и понаблюдаете за птичьими повадками. А также познакомитесь с местными животными, покачаетесь на качелях-лодочках, отыщете озеро с золотыми рыбками и рассмотрите янтарное дерево 🌲.

Организационные детали

Для посещения монастыря женщинам нужно иметь платок на голову.