Тамара проводит ещё 1 экскурсию

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Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь

Посетить любимый город европейских королей и «форпост православия» на Балтике

Тамара
Тамара – Гид из Калининграда
Вы отправитесь на северо-восток Калининградской области, познакомитесь с ее богатой историей 📖 и географией и увидите по пути руины замка Таплакен.

В Славске осмотрите изумительную краснокирпичную кирху Хайнрихсвальде, а в Свято-Елисаветинском монастыре оцените самый большой православный крест России и Европы.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 7 800 ₽ за экскурсию

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Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь

Что вас ожидает

Самобытный Славск
Основанный в 13 веке как селение Хайнрихсвальде, Славск пережил множество исторических и политических перемен. Вы узнаете, за что его так любила европейская знать и как ему удалось сохранить первозданный колорит. А также увидите открытый бассейн с минеральной водой, построенный в 30-е годы прошлого века, и осмотрите старинную неоготическую кирху с массивной красной черепичной крышей, шатровой башней и огромным залом со стрельчатыми арками.

Свято-Елисаветинский монастырь
В поселке Приозерье вы посетите женский монастырь, построенный в честь святой Великой княгини Елисаветы. Я покажу расположенные на его территории храмы, домовые церкви, кельи для насельниц и паломников, трапезную, библиотеку и галерею, посвященную царственным мученикам. Кроме того, вы увидите 25-метровый поклонный крест — самый большой православный крест в России и Европе.

Парк птиц
Несколько лет назад настоятельница Свято-Елисаветинского монастыря открыла парк 🌳 «Приозерье», где сегодня живет несколько десятков видов птиц: попугаи, павлины, индюки, цесарки, страусы, цапли, журавли и даже королевский фазан. Вы узнаете, из каких регионов страны приехали пернатые, покормите их и понаблюдаете за птичьими повадками. А также познакомитесь с местными животными, покачаетесь на качелях-лодочках, отыщете озеро с золотыми рыбками и рассмотрите янтарное дерево 🌲.

Организационные детали

Для посещения монастыря женщинам нужно иметь платок на голову.

Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь
Из Калининграда — в Славск и Свято-Елисаветинский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Меня зовут Тамара, я родилась и живу в Калининграде. С детства мечтала стать гидом: изучала историю и филологию, знакомилась с достопримечательностями Янтарного края, фотографировала всё и всех. Мечта сбылась — я стала профессиональным экскурсоводом, получила диплом и сертификат Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Мне посчастливилось много путешествовать по родной стране и миру. Но я точно знаю — лучше Калининграда города нет!
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Тамара проводит ещё 1 экскурсию

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