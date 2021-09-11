в будние дни в 10:00

Что вас ожидает

Первые шаги в Калининграде

Насыщенная авто-пешеходная экскурсия начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кенигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.

Виллы Амалиенау и портовый дух города

В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кенигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.

Кафедральный собор и прогулки по набережной

Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кенигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии.

🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.

Организационные детали