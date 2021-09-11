в будние дни в 10:00

Калининград: обзорная на авто в мини-группе

Калининград: обзорная на авто в мини-группе

4.9
27 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Первое впечатление о Калининграде сложить непросто, но я помогу разобраться в его истории и архитектуре, и вы поймете, как из тесного переплетения немецкого и советского сформировалась самобытная «янтарная» столица.

Увидите яркие символы прошлого и настоящего, услышите о восстановлении города из руин, ощутите его портовый дух и узнаете о местном менталитете.
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
Калининград: обзорная на авто в мини-группе
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Что вас ожидает

Первые шаги в Калининграде

Насыщенная авто-пешеходная экскурсия начнется на одной из главных улиц города — Ленинском проспекте, где вы увидите первый и единственный в России опыт реновации советских хрущевок в ганзейский стиль. На Главной площади узнаете, как она выглядела и называлась в середине 20 века. Я покажу великолепный архитектурный ансамбль зданий бывшего Земельного суда Восточной Пруссии и любимое место тусовок калининградских студентов. Расскажу о благотворительности в Кенигсберге, и вы наверняка удивитесь, когда сравните дом приемов королевы Луизы с приютами для обездоленных. А возле «человека в кольце» вы узнаете, что связывает Калининград с космосом.

Виллы Амалиенау и портовый дух города

В квартале роскошных немецких особняков вы услышите удивительные истории их прошлых жителей и поближе познакомитесь с этим прекрасно спроектированным районом бывшего Кенигсберга. А о портовой жизни города поговорим на набережной, с которой вам откроется замечательный вид на Калининградский морской порт, рыболовные траулеры, грузовые терминалы, огромные элеваторы начала 20 века и бескрайние водные пространства.

Кафедральный собор и прогулки по набережной

Конечно, вы осмотрите снаружи величественный католический храм на острове «Кнайпхоф», которому уже почти 700 лет, и я расскажу о его истории и чудесном спасении от разрушения. Вы увидите могилу Иммануила Канта и узнаете о Кенигсбергском университете Альбертина, где учился и преподавал философ. А в завершение прогуляетесь по набережной этнографического комплекса «Рыбная деревня», где сможете сделать прекрасные фотографии.

🍬 В программе также будет музей Марципана, где вы сможете посетить фирменный магазинчик и купить любимое лакомство Западной Европы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я, либо моя коллега, профессиональный гид и соавтор Олеся
  • Это авто-пешеходная экскурсия. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ленинском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в будние дни в 10:00

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
1
3
1
2
1
У
11 сен 2021
Скучная экскурсия. Редко, когда ждешь не дождешься, когда же она закончится…
Павел
Ответ гида:
Здравствуйте, Ульяна! Удивлен, что такую информативную и насыщенную экскурсию Вы находите скучной, написав отзыв спустя 7 (!) месяцев после ее посещения. Думаю что Вам нужно было просто сказать мне, что Вам скучно, прервать экскурсию, покинуть группу и не платить за нее, ведь оплату я беру всегда только по завершении экскурсии. Но Вы этого почему-то не сделали.
Н
21 мая 2021
Мне понравилось в экскурсии. то. что и на машине ехали и пешком шли, т. к. у меня больная нога. Павел интересный собеседник, отвечает на все вопросы. любит свой город. Хорошо подготовлен к экскурсии,много фотографий. Всем, кто поедет туда, буду рекомендовать Павла
Н
30 апр 2021
Прекрасная экскурсия! Спасибо Павлу!
О
5 апр 2021
Прекрасная экскурсия. Гид Павел профессионально сделал свою работу. Был очень этичен в моментах, касавшихся политических событий, красноречив и интересен. Все понравилось. спасибо
О
2 апр 2021
Экскурсия, просто чудо! Павел, интересный рассказчик, слушать его одно удовольствие. Ни сколько не пожалела, что выбрала именно АВТОМОБИЛЬНО-пешеходную экскурсию, так как, во-первых побывали во многих местах города, во-вторых, погода непредсказуемая и автомобиль спасал. Причём пешеходной части экскурсии тоже предостаточно. Вообще, я в восторге, обязательно буду рекомендовать друзьям!
О
24 мар 2021
Экскурсия превзошла все наши ожидания. Было очень интересно. Время пролетело незаметно. Павел чудесный рассказчик,с приятным тембром голоса,что немаловажно. Мы как будто " посмотрели" захватывающий фильм об истории города,личностях,которые творили эту историю; узнали, чем живёт и дышит город сейчас;побывали и в потаённых уголках Кенигсберга. Всем рекомендую!
О
23 мар 2021
Очень насыщенная экскурсия. В формате «автомобиль-немного пешком» увидели многое, сложилось общее впечатление о городе. Павел хороший экскурсовод - интересно рассказывал, никуда не торопил, отвечал на разнообразные вопросы. Будьте готовы к тому, что экскурсия длительная, маленькие дети, младше лет 10, могут не осилить.
Очень рекомендую экскурсию в первый день знакомства с Калининградом.
И
27 фев 2021
Редко пишу отзывы, но тут просто не могу не поделиться впечатлением. Это был наш первый день в Калининграде и он оказался прекрасным благодаря Павлу. Это гид, отлично разбирающийся в архитектуре и истории. Он ответил на все наши вопросы, которые даже не всегда относились к теме экскурсии. Терпеливо ждал, пока мы сделаем фотографии. Наша экскурсия была автобусно-пешеходной, поэтому хотелось бы отметить чистоту и комфортность транспорта,на котором мы ездили. Так что очень рекомендую Павла всем, кто собирается в Калининград!
Яна
8 фев 2021
Хорошая экскурсия, с комфортным перемещением по городу, что позволило побывать во многих местах за один день. Павел знающий, искренне заинтересованный своим делом человек. Кроме того очень отзывчивый (мы просили начать попозже что бы успеть добраться из аэропорта в город, а затем он подбросил нас до отеля). Комфортный микроавтобус, микрофон для хорошей слышимости, фотоматериалы, все очень понравилось.
Е
22 янв 2021
Это пожалуй одна из лучших экскурсий заказанных на трипстере! Подача информации - четкая, структурированная, речь грамотная, маршрут составлен идеально!
А
18 дек 2020
Отличная Экскурсия! Отличный экскурсовод! Мы с мужем остались очень довольны!
Е
27 ноя 2020
Здравствуйте. Очень рады, что первое знакомство с Калининградом состоялось с Павлом. Очень интересная экскурсия с точки зрения подачи информации, атмосферы, манеры проведения. У нас был прекрасный гид Павел, который за столь короткий срок смог увлечь нас этим городом! Показать и рассказать нам так много всего интересного, что мы для себя решили обязательно вернуться в Калининград еще раз! Павлу огромное спасибо за пунктуальность, за профессионализм, за то что сделали наш день в Калининграде таким не забываемым! Советую посетит экскурсии с Павлом.
Е
18 окт 2020
Отличная экскурсия благодаря Павлу! Интересный материал, великолепная подача, дополненная фото и видео сопровождением. Неизбитый маршрут. Сочетание пешеходной и авто экскурсии позволяет увидеть множество локаций. Рекомендую!
М
16 окт 2020
Я считаю себя активным путешественником, туристом со стажем и ярым пользователем трипстера. И мне есть, с чем и кем сравнить. И я до экскурсии Павла трижды была на обзорных экскурсиях по Калининграду. Павел однозначно лучший. Экскурсия просто топ! Интересно, Необычно, Очень Круто и с полной отдачей человека, любящего свое дело безмерно и с полной отдачей. Благодарю!
О
7 окт 2020
Портясающий тур, в анонсе указана длительность в 4 часа, а на самом деле мы путешествовали почти 5. От широко известных мест до редких, от широко известных историй до мало известных. Впечатлила история Марион Дёнхоф, пришла домой и специально стала про нее читать. Сегодня вернулась в собор и действительно не нашла ее таблички в числе тех, кому Кафедральный собор должен быть благодарен своим нынешним видом…. Спасибо Павлу за неповторимую атмосферу города!
Ещё 12 отзывов

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