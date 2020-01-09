7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная авто-экскурсия из самого города или с побережья (Светлогорск и Зеленоградск)

Игорь
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Игорь – ваш гид
Это нескучное путешествие для тех, кто хочет объять необъятное — все достопримечательности города двух имен.

Вы побываете в must-see Калининграда: Кафедральном соборе и Рыбной деревне, музеях марципана, янтаря и Мирового океана.

Познакомитесь с немецкой фортификацией и полюбуетесь домами района Амалиенау.

А я поделюсь историями о жителях, мистическими легендами и морскими байками, сориентирую в городе и подарю свою книгу о нашем крае.
11000 ₽
9900 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!

Что вас ожидает

Мощные стены и старинные виллы Кенигсберга
С первых минут путешествия по Калининграду вы погрузитесь в его прусское прошлое. У форта № 5, крупнейшего из фортов второго кольца обороны Кенигсберга, я расскажу о его истории и о немецкой фортификации. Продолжим тему, проезжая мимо бастиона Грольман, Бранденбургских, Королевских, Росгартенских и Фридрихсбургских ворот. А у Дома Советов вы откроете легенду о черном проклятии Кенигсберга.

Вы также увидите атмосферный район Амалиенау, где сохранились красивые немецкие дома, обратите внимание на архитектурные особенности, узнаете о названии «зеленого сердца» Старого Калининграда и услышите сюжеты о людях довоенной эпохи.

Без чего не представить Калининград
За 9 часов успеем охватить самые известные и значимые достопримечательности:

  • Рыбную деревню и Кафедральный собор: вы прикоснетесь к истории древних стен собора в стиле балтийской готики, увидите могилу Канта и послушаете органный мини-концерт. А в новом комплексе «Рыбная деревня» погуляете по набережной, сможете подняться на маяк и заглянете в сувенирные лавки. Здесь же предлагаю пообедать в немецком ресторане с разумным ценником, где готовят блюда по старинным рецептам (например, кенигсбергские клопсы).
  • Музей марципана, расположенный прямо внутри Бранденбургских ворот: вы узнаете историю этого лакомства и особенности производства кенигсбергского марципана, увидите сладкие изделия и сможете купить их по ценам от производителя.
  • Музей Мирового океана: за час в музее вы рассмотрите подводную лодку, научно-исследовательское судно «Витязь», самолеты-амфибии и экспонаты, посвящённые подводному миру.
  • Музей янтаря, где поговорим об образовании, добыче и использовании «солнечного камня».

и другие интересные достопримечательности
Программа у нас насыщенная, но обещаю, что она не будет скучной, а время пролетит быстро. Проезжая мимо парка Калинина (Луизенваля) и кирхи королевы Луизы, вы узнаете, почему ее так любили в Восточной Пруссии. Из окна машины увидите ансамбль площади Победы с великолепным храмом Христа-Спасителя, Драматический театр, памятник Петру I, скульптуру «Борющиеся зубры» с интересными традициями, некогда знаменитый ресторан Атлантика, район береговых пакгаузов и многое-многое другое. Кроме того, проедете по древней булыжной мостовой района Хуфен, полюбуетесь островом Канта с моста и посмотрите на изящный собор Александра Невского.

📍 Итого в обзорной экскурсии 7 остановок с выходами: 5-ый форт, Бранденбургские ворота (Музей марципана), Музей Мирового океана, Рыбная деревня и Кафедральный собор, Дом Советов (обед), Королевские ворота, башня Дона (Музей янтаря) и Росгартенские ворота.

Если вы остановились в Калининграде, то после экскурсии я отвезу вас в любое удобное место в пределах города.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия может начинаться и заканчиваться в Калининграде (выезд в 9:30), Светлогорске, Зеленоградске, Пионерском (выезд в 9:00) — это включено в стоимость.
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек (до 19) за дополнительную оплату (по запросу).
  • Во время экскурсии я могу провести для вас профессиональную фотоссесию (обсуждается в переписке).
  • Продолжительность экскурсии: 9 часов — из Калининграда, 10 часов — из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского.
  • Дополнительные расходы: обед (от 250 руб.), входные билеты:
    — 5й форт 150 руб.
    — музей Мирового океана от 200 до 500 руб. ( в зависимости от выбранных экспозиций)
    — органный концерт в Кафедральном соборе 350 руб.
    — музей янтаря от 200 до 380 руб. (в зависимости от выбранных экспозиций).
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!
Калининград по максимуму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Игорь
Игорь
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Игорь. Сертифицированный и аккредитованный персональный гид. Писатель и профессиональный фотограф. Приглашаю на авторские экскурсии по Калининграду, Куршской косе и приморским городам: Светлогорску, Зеленоградску, Балтийску и Янтарному. Опыт работы гидом с 2000 года, опыт вождения более 30 лет. Автор книг о Калининграде, морских историй, сказок и легенд о Куршской косе. Мне повезло родиться и вырасти на этой земле, в окружении замков, фортов и булыжных мостовых, под шум соленого Балтийского моря, среди магии древних прусских легенд. Возможно привлечение транспорта до 15 человек. Обращайтесь, будет интересно!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Прекрасно провели день! Игорь по мимо прекрасной экскурсии смог создать сценарий целого дня в Калиниграде для новичков! Забрал нас в аэропорту, показал и рассказал максимум об этом городе, привёз на обед в прекрасное и недорогое место, и только к вечеру по завершению всей программы привёз с чемоданами к месту нашего жилья. Надо отметить, что с нами был ребёнок 4,5 лет. Малышу все понравилось и он все выдержал - спасибо Игорю! Калининград очень понравился!!!!
9 января 2020
Экскурсия понравилась. Было интересно. Экскурсовод не только рассказывал материал, но и дополнял его легендами и сказками местных народов, а в конце экскурсии подарил ребёнку свои собственные детские книжки.
7 декабря 2019
Отличный гид, благодаря ему узнал много интересных мест в Калининграде.
18 ноября 2019
Игорь провел для нас замечательную экскурсию. Все было очень комфортно, познавательно. Впечатлила память и знания, которыми обладаетчеловек. Воспоминания о городе остануться самыми замечательными.
22 августа 2019
Спасибо за прекрасную экскурсию! Маршрут составлен очень удобно, охватывает огромное количество достопримечательностей, при этом нет усталости, так как все идеально продумано по времени. Игорь Евгеньевич чудесный рассказчик, увлекательно и интересно! Ещё раз огромное спасибо!
29 января 2019
Здравствуйте, Игорь провел отличную экскурсию, показал все интересные места
13 января 2019
Всё очень понравилось.
Будем рекомендовать Игоря знакомым.

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