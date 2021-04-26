Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда энергичных, увлеченных своим делом гидов, влюбленных в родной край. С радостью поделимся с вами красотой Калининграда и области, покажем самые яркие природные, архитектурные достопримечательности и раскроем богатую историю этих мест.
Всё прошло хорошо. Автобус был просто отличный, чистый, приятный. Гид рассказал много интересной информации о городе. Благодаря тому, что экскурсия на автобусе, мы не так сильно замёрзли на улице, когда выходили на остановках. Отличный вариант для знакомства с городом. Рекомендую однозначно!
Лев
23 апр 2021
Легко и доступно можно удалось узнать новый для себя Калининград-Кенигсберг. На автобусе удобно и можно многое охватить, а остановки с выходом и мини-прогулками добавили положительных впечатлений, тем более погода была отличная. У гида легкая подача, было не скучно. Плюс, что последняя остановка на острове Канта, кто-то остается, а кто-то едет на место старта экскурсии. Я остался на острове Канта, выпил глинтвейн и прокатился на кораблике. День был супер и спасибо вам!
Алёна
23 апр 2021
Отличная экскурсия, все очень интересно, динамично! Буквально за три с лишним часа увидели много достопримечательностей, услышали любопытные истории о Калининграде и Кёнигсберге. Спасибо за позитив и прекрасную энергию. Рекомендую!
Александра
20 апр 2021
Спасибо за такую замечательную экскурсию! В Калининграде были всего три дня, без этой поездки впечатление было бы не полноценным. С погодой повезло, было тепло и рассказ гида был интересным, без занудства. Зарядили нас таким солнечным настроением. Калининград очень необычный, где-то похож на типичный российский город, а в некоторых местах ты словно попадаешь в совершенно другую страну и эпоху. Очень понравился район Амалиенау и портовые виды. Экскурсия очень насыщенная, но не утомительная. Рекомендую!
Оксана
19 апр 2021
Экскурсия отличная! И погода порадовала, были остановки с выходом к достопримечательностям и мини-прогулками. Классно! На острове Канта провели достаточно времени, обошли Кафедральный собор со всех сторон. Гид очень приятная девушка, попутно давала рекомендации для дальнейшего знакомства. Рекомендую!
Elena
17 апр 2021
Хорошая экскурсия! Очень живо, не скучно, много увидели и приятно провели время. Группа подобралась веселая, ну и гид создавала настроение. Очень понравился город, старые райончики и необычные истории. Спасибо!
Валерий
16 апр 2021
Мне кажется, что начать своё путешествие по Калининграду с полноценной автобусной экскурсии, отличная идея. Теперь во всех новых городах буду так делать) Потратил 3, 5 часа своего времени и теперь неплохо ориентируюсь и чувствую, что город мне знаком. Когда попадаю в места, где мы проходили или проезжали, невольно всплывают слова гида и появляется ощущение, что я немного "в теме". Спасибо, что помогли немного понять ваш загадочный и необычный Калиниград. Без вас мое знакомство с городом не было бы таким интересным.
Иван
13 апр 2021
Благодарю вас за отличную экскурсию! Стал лучше ориентироваться, много узнал об истории и современности Калининграда. Очень легкая подача экскурсовода, с юмором, много необычных фактов. Все четко, профессионально распланировано. Спасибо!
Дмитрий
12 апр 2021
Очень увлекательная и хорошо организованная экскурсия! Радует, что можно разом узнать о всех достопримечательностях города, увидеть оборонительные сооружения и ворота, посмотреть на виллы в разрекламированном Амалиенау, погулять по острову Канта и составить полное впечатление о Калининграде-Кенигсберге. По времени все отлично, многое успели и совершенно не устали! Выражаю благодарность Ксении за организацию, гиду и водителю за качественную работу!
Светлана
11 апр 2021
Экскурсия понравилась, много интересных исторических фактов о Кенигсберге, подача у гида с юмором. Автобус комфортный и аккуратный стиль вождения 👌 По времени все успели, спасибо за организацию!
Robert
9 апр 2021
Хорошая экскурсия, профессиональный гид рассказала много интересного про прошлое и настоящее Калининграда. В город приехал впервые и очень доволен, что взял такую экскурсию, считай по всему Калининграду проехал. Был удивлен, что Кафедральный собор был сильно разрушен, а восстановили его в 90 -е, выглядит очень круто. И вообще это район очень интересный, как и тот, где немецкие виллы. Немного сурового урбана возле порта тоже понравилось, люблю такое. Для первого знакомства экскурсию рекомендую однозначно!
Евгений
8 апр 2021
Был всего два дня в городе, поэтому выбрал обзорную экскурсию на автобусе. Представление о городе получил, но нужно приезжать на более долгий срок, конечно. Лишь бы погода не подкачала. Понравился тихий район старых немецких вилл, вот бы там купить домик) Спасибо гиду и водителю. Евгений (Москва).
Владимир
7 апр 2021
3 часа пролетели довольно быстро и незаметно. Понравилось, что во время остановок автобус подъезжал к группе и не нужно было возвращаться назад для посадки. Для основного знакомства с городом экскурсия отлично подойдет, можно потом самостоятельно погулять по понравившимся местам. Спасибо.
Сергей
6 апр 2021
Экскурсия понравилась. Погода подвела (было очень холодно и ветрено) и хорошо, что взяли в итоге на автобусе. Маршрут продуман, примерно каждые 5-7 минут были остановки с показом исторических фотографий, что помогло понять непростую историю этого города. Спасибо! Приедем ещё! P. S. одевайтесь теплее, калининградская погода не предсказуема!
Андрей
6 апр 2021
Посетил экскурсию прямо в день прилета в Калининград. Очень удобное время начала в 15 часов, успел заселиться и добраться до места сбора. По моим ощущениям экскурсия насыщенная, но не утомительная, что особенно важно с дороги. Гид показала такой разный Калининград-Кенигсберг, впечатлений много. Я в городе уже третий раз, но большую часть мест видел впервые. Теперь понимаю, что для первого знакомства точно стоит взять обзорную экскурсию. Спасибо организаторам!
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