Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Мне кажется, что начать своё путешествие по Калининграду с полноценной автобусной экскурсии, отличная идея. Теперь во всех новых городах буду так делать) Потратил 3, 5 часа своего времени и теперь неплохо ориентируюсь и чувствую, что город мне знаком. Когда попадаю в места, где мы проходили или проезжали, невольно всплывают слова гида и появляется ощущение, что я немного "в теме". Спасибо, что помогли немного понять ваш загадочный и необычный Калиниград. Без вас мое знакомство с городом не было бы таким интересным.