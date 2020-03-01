Обзорные экскурсии в Калининграде

Что вас ожидает

Загадочный остров Канта

По Медовому мосту XVI века вы пройдете на остров, когда-то бывший полноценным городом с гербом, университетом и ратушей. Сейчас это нежилая, но очень колоритная часть Калининграда. Я покажу живописный парк со скульптурами и поделюсь историей разрушенного во время войны и восстановленного ныне Кафедрального собора, а также расположенной прямо рядом с ним могилы Канта.

Калининград вчера и сегодня

Вы проедете вдоль внутреннего оборонительного кольца, зайдете в Бранденбургские ворота и рассмотрите рвы и старинные башни. А у реки Преголи увидите городские порты: торговый, рыбный и речной. В завершение познакомитесь с историей кораблестроения в музее Мирового океана и продегустируете знаменитый кенигсбергский марципан.