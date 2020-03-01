Обзорные экскурсии в Калининграде

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Увидеть знаковые места города двух имен и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии

Тамара
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Тамара – ваш гид
Вы найдете следы старинного Кенигсберга и раскроете современные страницы жизни Калининграда.

Погуляете по таинственному острову Канта, исследуете портовую часть города, рассмотрите фортификационные укрепления и убедитесь, что Бранденбургские ворота есть не только в Берлине!
3900 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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Калининград сквозь века
Калининград сквозь века

Что вас ожидает

Загадочный остров Канта
По Медовому мосту XVI века вы пройдете на остров, когда-то бывший полноценным городом с гербом, университетом и ратушей. Сейчас это нежилая, но очень колоритная часть Калининграда. Я покажу живописный парк со скульптурами и поделюсь историей разрушенного во время войны и восстановленного ныне Кафедрального собора, а также расположенной прямо рядом с ним могилы Канта.

Калининград вчера и сегодня
Вы проедете вдоль внутреннего оборонительного кольца, зайдете в Бранденбургские ворота и рассмотрите рвы и старинные башни. А у реки Преголи увидите городские порты: торговый, рыбный и речной. В завершение познакомитесь с историей кораблестроения в музее Мирового океана и продегустируете знаменитый кенигсбергский марципан.

Организационные детали

  • По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение музея «Фридландские ворота», подводной лодки или судна «Витязь». Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии.
Калининград сквозь века
Калининград сквозь века
Калининград сквозь века
Калининград сквозь века
Калининград сквозь века
Калининград сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамара
Тамара
Меня зовут Тамара, я родилась и живу в Калининграде. С детства мечтала стать гидом: изучала историю и филологию, знакомилась с достопримечательностями Янтарного края, фотографировала всё и всех. Мечта сбылась — я стала профессиональным экскурсоводом, получила диплом и сертификат Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Мне посчастливилось много путешествовать по родной стране и миру. Но я точно знаю — лучше Калининграда города нет!
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830 за человека
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59 отзывов
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Неповторимый КалининградНеповторимый КалининградНеповторимый Калининград
3500 за экскурсию
3.5 часа
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы проедете по всем знаковым местам Калининграда и узнаете, где находится его древнейшая постройка, как влияют отношения между людьми на облик города и какие знаменитые личности жили здесь в разные эпохи. А также посетите самые колоритные районы и насладитесь тишиной и уютом острова Кнайпхоф.
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18 отзывов
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
На экскурсии я помогу вам увидеть сразу два города: отыскать старый Кенигсберг и прочувствовать новый Калининград. Вы познакомитесь с городом-крепостью — маршрут пройдёт вдоль ворот оборонительного кольца. С городом-садом в районах Амалиенау и Марауненхоф, где вы погрузитесь в атмосферу начала 20 века. И с городом-музеем на острове Канта и в Рыбацкой деревне. А дополнением станут полезные советы для идеального знакомства с Калининградом.
Эпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлоеЭпохи Калининграда — взгляд в прошлое
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3 часа
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Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Я проведу вас по самым интересным районам Калининграда, в которых лучше всего наглядно знакомиться с историей города. Вы будете не только осматривать достопримечательности и слушать о них, но и самостоятельно решать любопытные исторические задачи, которые, возможно, пробудят азарт исследователя и помогут лучше погрузиться в насыщенную жизнь Кёнигсберга-Калининграда.
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