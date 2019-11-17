4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономическая встреча на мансарде с чарующим видом на вечерний город

Максим
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Максим – ваш гид
Где душа города? В старых домах, на чердаках и черепичных крышах.

Раньше они были доступны только для трубочистов.

Но сейчас на тихой улице, на одном из таких чердаков есть необычная творческая мастерская с уютной террасой.

Здесь мы с вами и проведём приятный гастрономический вечер за душевными беседами.

А панорама Калининграда в свете уличных фонарей добавит встрече своего очарования!
От 4980 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча у Первой гимназии
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше

Что вас ожидает

Ужин, чаепитие и разговоры, разговоры, разговоры
Зима или лето, непогода или солнце — в любой сезон и при любой погоде я проведу для вас приятный и вкусный вечер в своей винтажной мастерской. На мангале я приготовлю мясо, запеку овощи и каждому подам внушительную и аппетитную порцию смачного блюда. За ужином мы будем непринуждённо общаться, наслаждаться едой и отдыхать душой.
После обильного ужина вас ждёт чаепитие по-русски! Из дымящегося пузатого самовара я разолью для вас чай, а на столе будут ждать домашние сладости и угощения на любой вкус.

В чём фишка?

  • Вы попадёте в необычное место, которого нет на туристической карте города и куда могут попасть только «свои».
  • Вы отведаете массу вкусных блюд, приготовленных с душой специально для вас.
  • Вас ждёт потрясающий вид на город без толп туристов вокруг. А значит, и красивые душевные кадры.
  • Как местный житель я дам правдивые ответы на любые вопросы о Калининграде и окрестностях.

Организационные детали

  • Вся еда и напитки входят в стоимость экскурсии (горячие напитки без ограничения)
  • Вид алкоголя на ужине обсуждается в переписке
  • Обратите внимание! Продукты для ужина я покупаю заранее, поэтому прошу отправить предоплату за 2 дня до встречи.
  • Детей брать на встречу можно, но под вашу полную ответственность (будет открытый огонь для жарки мяса, горячий самовар и т.д.)
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше
Калининград: ужин и разговоры на городской крыше

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Первой гимназии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Максим
Максим
Люблю: историю, путешествовать, готовить, принимать гостей. Занятие: графика и интерьер. Родился-вырос-живу в Калининграде — просто поэтому знаю город давно и глубоко. Постараюсь ответить на Ваши вопросы об истории, культуре, жизни и быте города.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Интересный интерьер, еда вполне съедобная - оригинальный салат с печёными мандаринами, но про Калининград я ничего не услышала от гида. Разговоры были бытовые. Такой ужин в ресторане обошёлся бы дешевле!
15 ноября 2019
Спасибо огромное Максиму за гостепреимство, формат мероприятий. Для осенних и зимних вечеров просто идеально. А фандю ни кого не оставит равнодушным, это точно!
21 октября 2019
Когда будем еще раз в Калининграде обязательно еще раз придём!!!
12 октября 2019
Потрясающе! Bellissimo!

Обалденная атмосфера, гостепреимный хозяин, вкустная еда, все это ждёт Вас в гостях у Максима.

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