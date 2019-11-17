4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ужин, чаепитие и разговоры, разговоры, разговоры

Зима или лето, непогода или солнце — в любой сезон и при любой погоде я проведу для вас приятный и вкусный вечер в своей винтажной мастерской. На мангале я приготовлю мясо, запеку овощи и каждому подам внушительную и аппетитную порцию смачного блюда. За ужином мы будем непринуждённо общаться, наслаждаться едой и отдыхать душой.

После обильного ужина вас ждёт чаепитие по-русски! Из дымящегося пузатого самовара я разолью для вас чай, а на столе будут ждать домашние сладости и угощения на любой вкус.

В чём фишка?