ежедневно в 11:00 и 15:00

Что вас ожидает

Что скрывается в недрах Кенигсберг

Земля Калининграда, которая может похвастаться беспрецедентно непростой биографией, скрывает бесценные находки. Это и уже ставшая городской байкой Янтарная комната, и схроны солдат, которые надеялись вернуться после войны, чтобы откопать тонны столового серебра, фамильного фарфора из вилл Амалиенау и просто трофейного оружия. Об этих и других сокровищах довоенной эпохи мы поговорим, прогуливаясь по старым улочкам.

Городские легенды, о которых не знают туристы

Кроме классической истории города, вас ждет и её темная альтернативная версия — ведь Кенигсберг хранит немало тайн. Мы разберемся, как город превратился в столицу черных копателей и на чьих костях стоит гостиница «Калининград». А еще обсудим, что лежит в уцелевших подвалах Кнайпхофа, и выясним, где можно отыскать следы Аненербе и секретных лабораторий вермахта. Никаких заученных текстов — вы услышите истории, которых не встретишь на Википедии.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям городских легенд и нестандартного знакомства с городом. Из-за протяженного маршрута и местами мрачных фактов экскурсия не рекомендуется маленьким детям.

Организационные детали