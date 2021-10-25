ежедневно в 11:00 и 15:00

Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах

Открыть самые загадочные грани Калининграда и собрать коллекцию его легенд

5
19 отзывов
В основе нашей прогулки — байки и невыдуманные истории, рассказанные жителями и первыми переселенцами Калининграда.

Вам предстоит приоткрыть дверь в манящий мир городских тайн: от сокровищниц Амалиенау и подземелий острова Кнайпхоф до лабораторий вермахта и черных копателей.

И все это — не выходя за пределы исторического центра Кенигсберга!
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах
Кенигсберг по «Карте мародёра»: город на сокровищах

Что вас ожидает

Что скрывается в недрах Кенигсберг

Земля Калининграда, которая может похвастаться беспрецедентно непростой биографией, скрывает бесценные находки. Это и уже ставшая городской байкой Янтарная комната, и схроны солдат, которые надеялись вернуться после войны, чтобы откопать тонны столового серебра, фамильного фарфора из вилл Амалиенау и просто трофейного оружия. Об этих и других сокровищах довоенной эпохи мы поговорим, прогуливаясь по старым улочкам.

Городские легенды, о которых не знают туристы

Кроме классической истории города, вас ждет и её темная альтернативная версия — ведь Кенигсберг хранит немало тайн. Мы разберемся, как город превратился в столицу черных копателей и на чьих костях стоит гостиница «Калининград». А еще обсудим, что лежит в уцелевших подвалах Кнайпхофа, и выясним, где можно отыскать следы Аненербе и секретных лабораторий вермахта. Никаких заученных текстов — вы услышите истории, которых не встретишь на Википедии.

Кому подойдет экскурсия

Всем любителям городских легенд и нестандартного знакомства с городом. Из-за протяженного маршрута и местами мрачных фактов экскурсия не рекомендуется маленьким детям.

Организационные детали

  • Помните о кенигсбергской погоде: берите с собой зонт или дождевик
  • В этой экскурсии не используется громкоговоритель
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Вопросы гиду приветствуются.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Площадь Победы (Триумфальная колона)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 11:00 и 15:00

Denis
Denis
Я нахожу факты и мифы, подтвержденные историческими документами. Храню наследие Восточной Пруссии, организую поисковые и археологические экспедиции, сохраняю честную историю самого красивого европейского города, каким Кёнигсберг считался до войны. Я журналист, экскурсовод и блоггер. В доступной и простой форме, без скучных цифр и общеизвестных штампов расскажу о городе и покажу то, чего не увидят обычные туристы и не расскажут официальные гиды.
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19 реальных отзывов от туристов

Александр
25 окт 2021
Получил массу удовольствия от общения
Экскурсия вышла за рамки указанного времени, что было особенно приятно.
Первое знакомство с городом прошло великолепно.
Г
24 окт 2021
Погода была дождливой, но это не испортило экскурсию.
Денис - отличный гид, рассказывает все интересно, с необычными подробностями и городскими легендами…
Е
21 окт 2021
Нам было очень здорово гулять с Денисом. Видно человека увлекающегося историей, разностороннего, который любит свой город. Много интересного было рассказано, даже узнали его ближе просто как человека. Всем советую отправиться на такую прогулку, интересно, даже где-то поучительно. Ставлю 100 баллов из 10.
И
21 окт 2021
14 октября посетили экскурсию семьёй (2 взрослых и трое детей 11, 13 и16 лет). Для взрослой части семьи экскурсия понравилась, а для младшей (11 лет) было тяжеловато. Но Денис, когда мы предварительно списывались перед бронирование, предупреждал, что экскурсия не для детей.
Юлия
19 окт 2021
Сказать что мы довольны это ничего не сказать.
Было безумно интересно. Денис фанат своего дела, города. Его подача информации это что-то, вся правда-матка, все как оно было. Познавательно, увлекательно, интересно!
Лара
19 окт 2021
Отличный гид, экскурсия была очень интересной и познавательной.
В
17 окт 2021
Отличная экскурсия! Нестандартный формат с интереснейшим экскурсоводом! Рекомендую для тех, кто любит не формальный и глубокий экскурс в историю!
о
15 окт 2021
Были четвером, два взрослых и двое детей 14 и 7 лет. Лично нам понравилось очень, интересный и не стандартный материал, чувствуется Денис переживает за город. Особо произвело впечатление история замка, особенно на фоне советского долгостроя. Рекомендуем для посещения
Е
9 окт 2021
Большое спасибо за экскурсию:) Интересно и с душой!
О
5 окт 2021
Экскурсия великолепная! Экскурсовод профессионал своего дела, влюблённый в достоинство города и мастер слова!
Ю
4 окт 2021
Денис - потрясающий рассказчик! Было безумно увлекательно слушать на протяжении всей прогулки
Е
30 сен 2021
Большое Спасибо за очень интересную экскурсию. Здорово прогулялись. Увидели и узнали секреты достопримечательностей) очень понравилось! Будем рекомендовать друзьям, которые поедут в Калининград. Спасибо!
Д
26 сен 2021
Экскурсия получилась отличная, благодаря экскурсоводу Денису, который поведал о городе НЕ как обычно это делают другие: банально и скучно, а с интересными историческими фактами, хорошим чувством юмора и, в целом, доброжелательной атмосферой! Сразу видно, что человек любит свое дело.
Денис и Даша Камчатка!
Мария
26 сен 2021
Экскурсия очень понравилась! Денису волшебным образом удалось провести нас сквозь время и подарить ощущение Кёнигсберга разных эпох, поделиться фактами и легендами, захватывающе преподнести историю города, рассказать об его удивительных зданиях и выдающихся жителях! Было настолько увлекательно, что 3, 5 часа пролетели совершенно незаметно! Искренне рекомендуем данную экскурсию при посещении Калининграда и очень надеемся однажды вернуться сами!
Г
25 сен 2021
Очень необычное ощущение от прогулки. Странным образом ты не погружаешься в некий старый Кенигсберг, но душа города накрывает тебя. Старого Кенигсберга нет и сегодня нельзя пройтись по улочкам Альтштада или острова, но благодаря Денису мы погрузились в город с его страстями и проблемами. Надо сделать это всем, кто хочет понять хоть чуть чуть этот Город
Ещё 4 отзыва

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