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Кнайпхоф: город–тень

Анна О.
Анна О. – Гид из Калининграда
Дорогие друзья, я приглашаю вас в увлекательное путешествие на машине времени.

Я познакомлю вас с историей 📖 города Кнайпхоф, сегодняшнего острова Канта.

И да, это не опечатка, на небольшом прямоугольном острове 🏝️ находился достаточно густонаселенный город 🏙️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Кнайпхоф: город–тень
Кнайпхоф: город–тень

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Могила Им. Канта
  • Синагога
  • Дом советов
  • Набережная Рыбной деревни
  • Медовый мост
  • Дровяной мост
  • Юбилейный мост
  • Парк скульптур
Удивительно познавательная история 📖 острова Канта • Вы познакомьтесь с одним из самых старинных сооружений города — Кафедральным собором, сердцем современного Калининграда. Я расскажу вам изюминки его строения и архитектурного стиля;
  • Вы узнаете что же такое на самом деле «Рыбная деревня» и почему рыбкой здесь совсем не пахнет;
  • Мы разгадаем с вами знаменитую задачу о семи мостах;
  • Конечно же, поговорим о жизни Имануила Канта: детство, философия, самые интересные правила жизни, которые Кант сам для себя придумал;
  • Это, и многое другое, вы сможете узнать на пешеходной экскурсии 🧭 «Кнайпхоф: город–тень».

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в Кафедральный собор
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Ул. Октябрьская, 2А. Видовая башня Маяк.
Место завершения
🏁 Остров Им. Канта
Кнайпхоф: город–тень
Кнайпхоф: город–тень
Кнайпхоф: город–тень
Кнайпхоф: город–тень
Кнайпхоф: город–тень

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна О.
Анна О.
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