Удивительно познавательная история 📖 острова Канта • Вы познакомьтесь с одним из самых старинных сооружений города — Кафедральным собором, сердцем современного Калининграда. Я расскажу вам изюминки его строения и архитектурного стиля;
Вы узнаете что же такое на самом деле «Рыбная деревня» и почему рыбкой здесь совсем не пахнет;
Мы разгадаем с вами знаменитую задачу о семи мостах;
Конечно же, поговорим о жизни Имануила Канта: детство, философия, самые интересные правила жизни, которые Кант сам для себя придумал;
Это, и многое другое, вы сможете узнать на пешеходной экскурсии 🧭 «Кнайпхоф: город–тень».
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты в Кафедральный собор
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало
🚩 Ул. Октябрьская, 2А. Видовая башня Маяк.
Место завершения
🏁 Остров Им. Канта
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.