Анна О. – Гид из Калининграда

Дорогие друзья, я приглашаю вас в увлекательное путешествие на машине времени.



Я познакомлю вас с историей 📖 города Кнайпхоф, сегодняшнего острова Канта.



И да, это не опечатка, на небольшом прямоугольном острове 🏝️ находился достаточно густонаселенный город 🏙️.