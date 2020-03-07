70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В гостях у орнитолога

Вы посетите орнитологическую станцию «Фрингилла», где в начале XX века немецкие ученые первыми в мире начали кольцевать птиц и изучать их миграцию. Штатный орнитолог расскажет вам об истории станции и изучении птиц на Куршкой косе, а также наглядно покажет процесс кольцевания птиц, который является одним из важнейших методов орнитологии.

Загадки «Танцующего леса»

Вы исследуете одно из самых загадочных и живописных мест заповедника – «Танцующий лес». Перед вами раскинутся сосны, стволы которых скручиваются и петляют причудливыми зигзагами. Мы тщательно разберем причины этого феномена и попробуем понять, какая из четырех версий лесной «аномалии» ближе всего к истине.

Истории песчаных дюн

Отправимся в «единственную пустыню Европы» и рассмотрим песчаные дюны Куршской косы: дюну Эфа и дюну Петш. Отсюда нам откроется завораживающий панорамный вид на воды залива, хвойный лес, мыс Восточный и массивы открытых песков. Вы узнаете, как жители косы веками боролись с наступающими песками и укрепляли почву, как проходило озеленение косы и какой вид деревьев оказался самым полезным в этом нелегком деле.

Если у вас есть Шенгенская виза, мы можем продолжить путешествие и посетить достопримечательностей Куршской Косы, которые находятся на ее литовской стороне. Среди них:

• смотровая площадка на дюне Парнидиса

• Дом-музей немецкого писателя Томаса Манна

• Маяк на дюне Урбас

• «Гора ведьм»

• крепость Копгалис, в которой размещается Морской музей