70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в мир причудливых птиц, песчанных дюн и сказочного леса

Илья
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Илья – ваш гид
Я познакомлю вас с главными природными объектами Куршской косы – уникального заповедника и визитной карточки Калининградской области! Вы осмотрите орнитологическую станцию и понаблюдаете за кольцеванием птиц.

Откроете тайну причудливых изгибающихся сосен «Танцующего леса».

И, конечно, насладитесь панорамным видом на залив с вершины дюны Эфа и узнаете, какие истории могут поведать огромные песчаные массивы.
7000 ₽
6300 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча около вашего отеля
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У этой экскурсии70 отзывов
4.84
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы

Что вас ожидает

В гостях у орнитолога
Вы посетите орнитологическую станцию «Фрингилла», где в начале XX века немецкие ученые первыми в мире начали кольцевать птиц и изучать их миграцию. Штатный орнитолог расскажет вам об истории станции и изучении птиц на Куршкой косе, а также наглядно покажет процесс кольцевания птиц, который является одним из важнейших методов орнитологии.

Загадки «Танцующего леса»
Вы исследуете одно из самых загадочных и живописных мест заповедника – «Танцующий лес». Перед вами раскинутся сосны, стволы которых скручиваются и петляют причудливыми зигзагами. Мы тщательно разберем причины этого феномена и попробуем понять, какая из четырех версий лесной «аномалии» ближе всего к истине.

Истории песчаных дюн
Отправимся в «единственную пустыню Европы» и рассмотрим песчаные дюны Куршской косы: дюну Эфа и дюну Петш. Отсюда нам откроется завораживающий панорамный вид на воды залива, хвойный лес, мыс Восточный и массивы открытых песков. Вы узнаете, как жители косы веками боролись с наступающими песками и укрепляли почву, как проходило озеленение косы и какой вид деревьев оказался самым полезным в этом нелегком деле.

Если у вас есть Шенгенская виза, мы можем продолжить путешествие и посетить достопримечательностей Куршской Косы, которые находятся на ее литовской стороне. Среди них:
• смотровая площадка на дюне Парнидиса
• Дом-музей немецкого писателя Томаса Манна
• Маяк на дюне Урбас
• «Гора ведьм»
• крепость Копгалис, в которой размещается Морской музей

Организационные детали

Отдельно оплачиваются: экологический сбор (150 руб.), входной билет на орнитологическую станцию (120 руб.), расходы на еду и сувениры, посещение литовской стороны косы.

Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы
Красоты Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья
Илья
Потомок первых переселенцев Калининградской области, коренной житель области, профессиональный историк. С детства увлекаюсь историей, краеведением и с радостью познакомлю Вас с самым западным регионом страны. Вы побываете в самых интересных, загадочных местах города и области. Экскурсии проводятся на новом автомобиле и на комфортабельных автобусах, если вас много.
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70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Илья - великолепный гид и отличный собеседник. Профессионал своего дела. Знание истории своего региона на 5+.
Забрал нас на машине в строго назначенное время, везде успели проехать и пройти без автомобильных и людских пробок. Большое спасибо Илье и удачи! Мои рекомендации!!!
6 февраля 2020
Сегодня посетили экскурсию Красоты Куршской косы, остались очень довольны, Илья огромное Вам спасибо за ваш рассказ сказать что вы отличный гид это значит ничего не сказать, вы супер супер отличный рассказчик, было очень интересно и поучительно. Огромное вам спасибо !
9 января 2020
4 января были на Куршской косе . Не смотря на переменчивую погоду : солнце , дождик и даже град , мы получили большущее удовольствие от этой поездки . Илья много и интересно рассказывал нам об этом уникальном уголке природы...Танцующий лес , тихая гладь Куршского залива и волны Балтики ! Спасибо Илье за увлекательное путешествие .
8 ноября 2019
Были на экскурсии 26 октября. С ребенком. Мы очень рады, что наше знакомство с Калининградом и его окрестностями началось именно с этой экскурсии - Красоты Куршской косы. Ни разу не пожалели, что выбрали гидом Илью. Очень приятный и деликатный в общении молодой человек. Всегда расположен к беседе. С удовольствием ответил на все наши вопросы. Интересное и увлекательное изложение исторического и краеведческого материала в объеме достаточном для знакомства с объектом экскурсии. Рассказ настолько содержательный, последовательный и легкий к восприятию, что по возвращению домой наш сын всем знакомым прочитал курс лекций по Куршской косе и городу Калининграду с окрестностями.
26 октября 2019
Это было очень интересно! Ни чего не напрягало! Некоторые гиды как будто читают выученный текст, а Илья молодец, спасибо ему за это, это даже больше похоже на поучительную беседу! Мне такое по вкусу! Не сухие факты, а диалог без множество дат и начитанного текста! Класс! Советую!
21 октября 2019
Больше всего мы любим умных собеседников, с которыми есть о чем поговорить, не только по теме экскурсии, но и в целом о жизни здесь и сейчас. Вот с Ильей было интересно, в экскурсию он умело и неожиданно для нас ввел данные о недвижимости в Калининграде, и о том (о, это я люблю!), какие они, жители его родного города, и за что его, этот самый родной город, можно полюбить. А гид должен любить те места, которые он гостям показывает, и вот тут (Слава Богам) нам повезло, что гид не из тех, кто хочет скорее свалить.
Собственно по экскурсии: нам не слишкои повезло с погодой, но и в ней была особая прелесть. По маршруту и содержанию рассказа сложно оценить отличается ли экскурсия от обычных в эти места, но Илья отличный рассказчик, слушать его интересно, кроме того он стремиться к диалогу, и даже, может сам того не ведая, применяет методы активного слушания т.е. немного психолог, что видимо результат обширного опыта.
Ну, и из обсуждения уже после экскурсии: Илья, школа (дети) потеряла классного педагога, мог быть шикарный учитель истории! Заведите чтоль хоть детское кресло в отместку))))
20 октября 2019
Очень понравилось . Гид Илья рассказывает очень интересно , много знает и очень общительный и приятный собеседник. Всем очень советую . Посетили красивые места и познакомились с интересными людьми . Рассказ гида очень познавательный , видно сразу глубокие знания и любовь к своему краю , а не скупо заученные фразы. Мы с подругой очень довольны . Спасибо Илья!
8 октября 2019
В целом экскурсия понравилась, но не попали на станцию птиц (очень хотелось, но оказывается в экскурсии могут отказать если орнитологи заняты птицами).
22 сентября 2019
Илья отличный гид! Экскурсия интересная, материал отлично подан, очень познавательно. Илья умеет заинтересовать темой, которую он раскрывает. Очень интересно составлен маршрут, красивая природа. Видно что человеку нравится то, чем он занимается. Время пролетело незаметно, жаль было всего пару дней, и мы смогли посетить с ним только одну экскурсию- на Куршскую косу. Большое спасибо за проведенное время! Всем рекомендую.
22 сентября 2019
Потрясающая экскурсия! Илья-очень эрудированный экскурсовод, историк, он заражает своей энергией и любовью к краю. Потрясающие места, интересные рассказы, приятная компания-это то, что выгодно отличают экскурсию Ильи от других предложений. Мы получили ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Хочется выразить огромную благодарность за наше путешествие и полученные эмоции. Рекомендую от души!
Ещё 60 отзывов

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