Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и через питомник гигантских туй из Северной Америки, узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья 🌳.

Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря 🌊 до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю 📖 одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»

Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.

Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой,

я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.

Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.

Озеро Чайка и Озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.

Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.

Дюна Петшберг. Здесь можно сверху окинуть взглядом поселение Пилькопен, обсудить, что ему угрожает, и вспомнить рыцаря, который однажды влюбился ❤️ в языческую жрицу.

А финалом станет ужин с видом на море! Также у вас будет время для купания в хорошую погоду и фотосессии на фоне заката.

Организационные детали