Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Куршская коса от рассвета до заката

Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Калининграда
Вы проведете целый день, исследуя символ Калининградского края.

Вас ждет нетривиальный маршрут: высоты Эфа и Мюллера, Дюна Петшберг и Орнитологическая станция, Танцующий лес 🌳 и Королевский бор, озера и поселки.

Вы сполна насладитесь красотой заповедного места — а я раскрою невероятные факты, правдивые истории 📖, легенды и загадки Куршской косы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 115009 775 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката

Что вас ожидает

Королевский бор. Вы пройдёте среди вековых сосен и через питомник гигантских туй из Северной Америки, узнаете, как раньше здесь проходила Королевская охота и каких высокопоставленных личностей встречали эти деревья 🌳.

Посёлок Лесной. В самой узкой части косы мы рассчитаем расстояние от моря 🌊 до залива и прогуляемся по лучшему променаду национального парка. Я расскажу историю 📖 одного чудом сохранившегося поселения и объясню, почему жители называют местный маяк «Торшер Любви»

Орнитологическая станция. Какие виды птиц пролетают над косой? Как связаны с косой названия Nestland и «Птичий мост»? Как Иоганнес Тинеман принес мировую славу поселку Rossiten? Ответы на эти вопросы ждут вас в полевом стационаре Фрингилла.

Высота Мюллера и высота Эфа. Пока вы любуетесь потрясающей панорамой,
я раскрою, как главный лесничий Кёнигсберга спас поселок Рыбачий, кто такой дюнный король и правда ли, что в песках захоронены несколько селений.

Поселок Рыбачий. Его мы также посетим — выйдем на пирс в Куршский залив и отобедаем в рыбном дворе.

Озеро Чайка и Озеро Лебедь. Здесь поговорим о тевтонском ордене и о том, почему местные жители когда-то разоряли гнезда чаек. А у второго озера прогуляемся по экологической тропе среди поющих песков.

Танцующий лес. Удивительное место — мы постараемся разгадать, в чем причина местной аномалии.

Дюна Петшберг. Здесь можно сверху окинуть взглядом поселение Пилькопен, обсудить, что ему угрожает, и вспомнить рыцаря, который однажды влюбился ❤️ в языческую жрицу.

А финалом станет ужин с видом на море! Также у вас будет время для купания в хорошую погоду и фотосессии на фоне заката.

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле 🚘 из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии 🧭. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 300 руб. /чел., 450 руб. /автомобиль, обед, ужин и входные билеты 🎫 в музеи 🖼 (посещение по желанию)
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката
Куршская коса от рассвета до заката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным ! :) С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и близлежащего зарубежья. Сделаю день максимально ярким и насыщенным, учтя все ваши пожелания.
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Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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