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Куршская Коса - великолепие природы

5
11 отзывов
Ирина П.
Ирина П. – Гид из Калининграда
Куршская Коса - великолепие природы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Куршская Коса - великолепие природы
Куршская Коса - великолепие природы

Что вы увидите

  • Танцующий лес
  • высота Эфа
  • высота Мюллера
  • озера Чайка
  • орнитологическая станция
  • поселок Рыбачий
  • побережье Балтийского моря
Национальный парк 🌳 «Куршская коса» впечатляет в любое время года и в любую погоду. Не буду описывать красоты этого места, так как здесь действует поговорка: «Лучше один раз УВИДЕТЬ, чем сто раз... »
Возможно посещение и литовской "Курше Неринги", при наличии загранпаспорта и шенгенской визы.
Незабываемые эмоции и классные фото вам гарантированы!
Что входит
  • Проезд на новом комфортабельном автомобиле с сертифицированным гидом.
  • Въезд в национальный парк.
Что не входит
  • Обед в рыбном кафе
  • Посещение орнитологической станции - 150 р. с человека
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с туристом
Куршская Коса - великолепие природы
Куршская Коса - великолепие природы
Куршская Коса - великолепие природы
Куршская Коса - великолепие природы
Куршская Коса - великолепие природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина П.
Ирина П.
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11 отзывов оставили туристы

Ирина П. проводит ещё 1 экскурсию

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