Национальный парк 🌳 «Куршская коса» впечатляет в любое время года и в любую погоду. Не буду описывать красоты этого места, так как здесь действует поговорка: «Лучше один раз УВИДЕТЬ, чем сто раз... »

Возможно посещение и литовской "Курше Неринги", при наличии загранпаспорта и шенгенской визы.

Незабываемые эмоции и классные фото вам гарантированы!