Что вы увидите
- Танцующий лес
- высота Эфа
- высота Мюллера
- озера Чайка
- орнитологическая станция
- поселок Рыбачий
- побережье Балтийского моря
Национальный парк 🌳 «Куршская коса» впечатляет в любое время года и в любую погоду. Не буду описывать красоты этого места, так как здесь действует поговорка: «Лучше один раз УВИДЕТЬ, чем сто раз... »
Возможно посещение и литовской "Курше Неринги", при наличии загранпаспорта и шенгенской визы.
Незабываемые эмоции и классные фото вам гарантированы!
Что входит
- Проезд на новом комфортабельном автомобиле с сертифицированным гидом.
- Въезд в национальный парк.
Что не входит
- Обед в рыбном кафе
- Посещение орнитологической станции - 150 р. с человека
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с туристом
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина П.
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Ирина П. проводит ещё 1 экскурсию
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