Я проведу для вас увлекательнейшую экскурсию ⛳ по атмосферному Калининграду – бывшему административному центру германской провинции Восточная Пруссия, который ранее именовался Кёнигсберг. Вместе с вами мы осмотрим остров 🏝️ Иммануила Канта (ранее Остров 🏝️ Кнайпхоф), где находится могила известного немецкого философа и полюбуемся видами величественного Кафедрального собора – главной исторической достопримечательности 🏛️ города.
Что ещё
Также мы пройдем по Медовому мосту, увидим этнографический и ремесленно-торговый комплекс «Рыбная деревня» с его симпатичными домиками, посетим центральную площадь, где раньше располагался королевский замок 🏰, а теперь стоит Дом Советов, и увидим Росгартенские ворота – одни из семи сохранившихся ворот старого Кёнигсберга.
+Что входит
Экскурсионное обслуживание
–Что не входит
Проезд на трамвае до площади Василевского. Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Ленинский проспект, 30, Калининград
Место завершения
🏁 Пролетарская улица, 2, Калининград
Экскурсия проводится По договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.