Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда

3.8
4 отзыва
Данила М.
Данила М. – Гид из Калининграда
Всем известно, что Калининград — это бывший немецкий город 🏙️.

Но что вы о нем знаете? Разве только немецкое название Кёнигсберг.

Я проведу вас по центральным улочкам и познакомлю с историей 📖 города.

Мы прогуляемся по острову Иммануила Канта, насладимся красотой Кафедрального собора и заглянем в «Рыбную деревню».
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Экскурсия

680 ₽ за экскурсию

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Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда

Что вы увидите

  • Остров Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Медовый мост
  • Росгартенские ворота
  • Нижний и Верхний пруд
  • Башня Врангеля
  • Дом Советов
Я проведу для вас увлекательнейшую экскурсию ⛳ по атмосферному Калининграду – бывшему административному центру германской провинции Восточная Пруссия, который ранее именовался Кёнигсберг. Вместе с вами мы осмотрим остров 🏝️ Иммануила Канта (ранее Остров 🏝️ Кнайпхоф), где находится могила известного немецкого философа и полюбуемся видами величественного Кафедрального собора – главной исторической достопримечательности 🏛️ города.
Что ещё
Также мы пройдем по Медовому мосту, увидим этнографический и ремесленно-торговый комплекс «Рыбная деревня» с его симпатичными домиками, посетим центральную площадь, где раньше располагался королевский замок 🏰, а теперь стоит Дом Советов, и увидим Росгартенские ворота – одни из семи сохранившихся ворот старого Кёнигсберга.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Проезд на трамвае до площади Василевского. Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Ленинский проспект, 30, Калининград
Место завершения
🏁 Пролетарская улица, 2, Калининград
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда
Кёнигсберг: экскурсия по историческому центру Калининграда

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Данила М.
Данила М.
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