Я проведу для вас увлекательнейшую экскурсию ⛳ по атмосферному Калининграду – бывшему административному центру германской провинции Восточная Пруссия, который ранее именовался Кёнигсберг. Вместе с вами мы осмотрим остров 🏝️ Иммануила Канта (ранее Остров 🏝️ Кнайпхоф), где находится могила известного немецкого философа и полюбуемся видами величественного Кафедрального собора – главной исторической достопримечательности 🏛️ города.

Что ещё

Также мы пройдем по Медовому мосту, увидим этнографический и ремесленно-торговый комплекс «Рыбная деревня» с его симпатичными домиками, посетим центральную площадь, где раньше располагался королевский замок 🏰, а теперь стоит Дом Советов, и увидим Росгартенские ворота – одни из семи сохранившихся ворот старого Кёнигсберга.