Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Высота Эфа. Вы заберетесь на самую высокую точку Куршской косы и откроете потрясающие виды со смотровых площадок, которые многие мечтают увидеть на Куршской косе в первую очередь: морские панорамы и дрейфующие балтийские барханы.
Танцующий лес. Гуляя среди деревьев с изогнутыми стволами, напоминающих декорации к сказкам, вы не только сделаете неповторимые снимки, но и подышите удивительно чистым воздухом, проникнетесь атмосферой леса и послушаете легенды самого мистического места косы.
Национальный парк 🌳 — гордость Балтики По пути вы узнаете, сколько особенностей хранят уголки заповедника — культурных, исторических и природных. Поговорим об экологической сохранности национального парка, песчаных катастрофах и устранении их последствий, а также об уникальности флоры и фауны, за которую косу внесли в список ЮНЕСКО.
Организационные детали
Дорога из Калининграда до Куршской косы занимает 2 часа в одну сторону
В стоимость включены все сборы, за исключением обеда — он оплачивается отдельно на месте
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Экскурсия проводится в понедельник, четверг и субботу в 09:15, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:15
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!