Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу

Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес и открыть особенности национального парка в поездке на автобусе

Люсьен
Люсьен – представитель из Калининграда
В группе до 20 человек вы побываете на самой длинной песчаной косе Европы и дойдете до границ другого государства.

Откроете два главных символа заповедника: лес 🌳 с причудливыми деревьями и самую высокую дюну Балтики.

Узнаете о природном и культурном ландшафте парка и станете лучше представлять масштаб и ценность его богатств.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу

Что вас ожидает

  • Высота Эфа. Вы заберетесь на самую высокую точку Куршской косы и откроете потрясающие виды со смотровых площадок, которые многие мечтают увидеть на Куршской косе в первую очередь: морские панорамы и дрейфующие балтийские барханы.
  • Танцующий лес. Гуляя среди деревьев с изогнутыми стволами, напоминающих декорации к сказкам, вы не только сделаете неповторимые снимки, но и подышите удивительно чистым воздухом, проникнетесь атмосферой леса и послушаете легенды самого мистического места косы.

Национальный парк 🌳 — гордость Балтики
По пути вы узнаете, сколько особенностей хранят уголки заповедника — культурных, исторических и природных. Поговорим об экологической сохранности национального парка, песчаных катастрофах и устранении их последствий, а также об уникальности флоры и фауны, за которую косу внесли в список ЮНЕСКО.

Организационные детали

  • Дорога из Калининграда до Куршской косы занимает 2 часа в одну сторону
  • В стоимость включены все сборы, за исключением обеда — он оплачивается отдельно на месте
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу

Экскурсия проводится в понедельник, четверг и субботу в 09:15, во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 10:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Люсьен
Люсьен
Более 10 лет мы проводим экскурсии по Калининградской области и организуем туры по России и Европе. Предлагаем вам отправится на познавательную экскурсию по калининградскому краю. С нами ваш отдых будет ярким и запоминающимся, лишенным всяких хлопот. Мы любим свою работу и сделаем все возможное для того, чтобы вы ее оценили по достоинству!
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