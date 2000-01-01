Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку

Это путешествие - возможность проникнуть в загадочный мир легенд Куршской косы, пройти по местам...

Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир легенд Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории о рыцарях и королях.

За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами древних куршей, услышите музыку песчаных дюн.

Погуляете по королевскому курорту и загляните в кошачий район.
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку
Легенды и таинственная природа Куршской косы с прогулкой по Зеленоградску и Нессельбеку

Что вы увидите 🤩

  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Музейный комплекс
  • Маяк на Куршском заливе
  • Танцующий лес
  • Высота эфа
  • город Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Об экскурсии
Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись (Кусатели ворон) и зачем они кусали. В пути я не буду перегружать вас справочной информацией — зато поделюсь интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.
Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат».
Наедине с природой
Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).
А еще во время путешествия мы можем отведать свежеприготовленную рыбу, прусский деликатес — копченную камбалу — или угря в поселке Рыбачий с настоящим литовским пивом. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
А позже, уже в Зеленоградске, заглянете на мост вздохов и аистинный пруд в роскошном парке «плантаже», пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, посетите кошачий музей «Мурариум».
Вы также увидите «Нессельбек», стилизованный под рыцарский замок и построенный из старинных кирпичей и камней. Ресторан-замок отличное место для фотосессии, где у вас будет время запечатлеть себя на фоне красивой архитектуры.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание.
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Из предстоящих расходов — въезд на косу 300 RUB за каждого взрослого пассажира
  • и за машину 450 руб (делится пополам между всеми участниками). Возможны расходы на питание
  • посещение музея
  • станции кольцевания птиц
  • сувениры — надо иметь с собой наличные деньги
  • на косе мало где принимают карты.
Место начала и завершения
Шевченко 2
Когда и сколько длится?
Когда: 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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9:00

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
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