Об экскурсии

Вы окажетесь в красивейших уголках национального парка от Танцующего леса до дюны Эфа, пройдете дорогами рыцарей и прусских королей, тропами куршских птицеловов и сборщиков яиц. На знаменитых природных маршрутах косы мы поговорим о языческих обычаях и приметах, связанных с деревьями, которые, если верить куршским племенам, наделены душой. Постараемся найти «своё дерево» и попробуем понять, как связана наша жизнь с миром этих древних жителей. А еще вы узнаете, откуда взялись (Кусатели ворон) и зачем они кусали. В пути я не буду перегружать вас справочной информацией — зато поделюсь интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.

Вы увидите, где находился грозный замок «Росситен», описанный в новелле Гофмана «Майорат».

Наедине с природой

Проезжая от одной экологической тропы к другой, вы прикоснетесь к первозданной природе Куршской косы, полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете поющие пески на дюнах и остановитесь позагорать на белых кварцевых пляжах. А если повезет, даже встретите местных обитателей: кабаны, олени и лисицы чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест, часто выходят к туристическим стоянкам и требуют гостинцев — будьте готовы к встрече с животными и не забывайте, что мы у них в гостях:).

А еще во время путешествия мы можем отведать свежеприготовленную рыбу, прусский деликатес — копченную камбалу — или угря в поселке Рыбачий с настоящим литовским пивом. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

А позже, уже в Зеленоградске, заглянете на мост вздохов и аистинный пруд в роскошном парке «плантаже», пройдем по сказочным улочкам Кранца и, если захотите, посетите кошачий музей «Мурариум».

Вы также увидите «Нессельбек», стилизованный под рыцарский замок и построенный из старинных кирпичей и камней. Ресторан-замок отличное место для фотосессии, где у вас будет время запечатлеть себя на фоне красивой архитектуры.