Виктор проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

О рыбаках и рыбках

Вы услышите загадочные истории 📖 о рыбаках Куршского залива из Пруссии, приоткроете секреты кораблестроения и узнаете вкусные рецепты традиционных блюд из камбалы, судака, угря. Мы начнем осмотр с Фридрихсбургских ворот, где находится Лодейный двор — верфь музея Мирового океана, на которой изготавливаются и ремонтируются музейные лодки. Вы познакомитесь с историей производства традиционных лодок России и Пруссии и побываете в кабинете Петра I. После мы полюбуемся великолепным видом на Калининград с Двухъярусного моста: здесь я расскажу о Голландском бревне — особом заградительном боне, покажу вокзал Холлэндербаум, притаившийся рядом с многоэтажками, и объясню, как эти исторические объекты связаны с куренасами и их отважными экипажами.

Набережная флота и Пакгауз

Далее мы прогуляемся по Набережной исторического флота и пройдем несколько кабельтовых. Впереди будут строящийся маяк-часовня и плавучий маяк, около которых вы попробуете угадать, почему невесты рыбаков носили на свадьбе темные платья, и узнаете немало других морских суеверий. Мы сравним размеры исторических судов с кораблями науки и связи и ненадолго задержимся возле Пакгауза — старинного складского помещения XIX века. Именно к подобным строениям подходили куренасы и разгружали рыбу 🐟 и другие товары. Вы увидите Первый железнодорожный мост в городе и поймете, почему куренасы проходили мимо него, а не под ним, а в завершение остановитесь у памятника Пионерам океанического лова, где мы поговорим о мужестве и смелости моряков, которые на утлых суденышках покоряли океанские просторы.

Сказка ложь, да в ней намек

Во время нашей прогулки вы вспомните не только «Сказку о рыбаке и рыбке», но также произведение другого знаменитого сказочника — Эрнста Гофмана. Стоя у памятника, воплощающего одного из героев его романа, мы поговорим о биографии писателя и его роли в культуре Калининграда.

Организационные детали