Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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Легенды прусских рыбаков

Заглянуть в кабинет Петра I, узнать о морских суевериях и полюбоваться городом с Двухъярусного моста

Виктор
Виктор – Гид из Калининграда
Готовы перенестись в Кёнигсберг и познакомиться со старинными традициями? Я расскажу историю 📖 о рыбаке и рыбке, которая вдохновила А.

С.

Пушкина на известную сказку, покажу Лодейный двор и музей 🖼 Мирового океана.

Мы поговорим о производстве лодок и куренасов, морских приметах и героических подвигах моряков.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков

Что вас ожидает

О рыбаках и рыбках
Вы услышите загадочные истории 📖 о рыбаках Куршского залива из Пруссии, приоткроете секреты кораблестроения и узнаете вкусные рецепты традиционных блюд из камбалы, судака, угря. Мы начнем осмотр с Фридрихсбургских ворот, где находится Лодейный двор — верфь музея Мирового океана, на которой изготавливаются и ремонтируются музейные лодки. Вы познакомитесь с историей производства традиционных лодок России и Пруссии и побываете в кабинете Петра I. После мы полюбуемся великолепным видом на Калининград с Двухъярусного моста: здесь я расскажу о Голландском бревне — особом заградительном боне, покажу вокзал Холлэндербаум, притаившийся рядом с многоэтажками, и объясню, как эти исторические объекты связаны с куренасами и их отважными экипажами.

Набережная флота и Пакгауз
Далее мы прогуляемся по Набережной исторического флота и пройдем несколько кабельтовых. Впереди будут строящийся маяк-часовня и плавучий маяк, около которых вы попробуете угадать, почему невесты рыбаков носили на свадьбе темные платья, и узнаете немало других морских суеверий. Мы сравним размеры исторических судов с кораблями науки и связи и ненадолго задержимся возле Пакгауза — старинного складского помещения XIX века. Именно к подобным строениям подходили куренасы и разгружали рыбу 🐟 и другие товары. Вы увидите Первый железнодорожный мост в городе и поймете, почему куренасы проходили мимо него, а не под ним, а в завершение остановитесь у памятника Пионерам океанического лова, где мы поговорим о мужестве и смелости моряков, которые на утлых суденышках покоряли океанские просторы.

Сказка ложь, да в ней намек
Во время нашей прогулки вы вспомните не только «Сказку о рыбаке и рыбке», но также произведение другого знаменитого сказочника — Эрнста Гофмана. Стоя у памятника, воплощающего одного из героев его романа, мы поговорим о биографии писателя и его роли в культуре Калининграда.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия ⛳, транспорт входит в стоимость
  • Билеты во Фридрихсбургские ворота оплачиваются отдельно — 150 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 возле Фридрихсбургских ворот
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков
Легенды прусских рыбаков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а таже рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
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Виктор проводит ещё 2 экскурсии

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