Литовский вал: история и архитектура

Рассмотреть сохранившиеся участки фортификационной системы Кенигсберга и раскрыть городские тайны

Приглашаю погрузиться в прошлое города-крепости и погулять по самобытной улице Литовский вал.

Вы увидите на ней массивные бастионы, редюиты, оборонительные казармы и парадные ворота Старого города.

Впечатлитесь круглой башней Дона на берегу Верхнего озера и оцените пример авангардной архитектуры начала XX века.
Литовский вал: история и архитектура
Литовский вал: история и архитектура
Литовский вал: история и архитектура
Литовский вал: история и архитектура
Литовский вал: история и архитектура
Литовский вал: история и архитектура

Что вас ожидает

Крепости, башни и бастионы

Прогуливаясь вдоль оборонительных сооружений Литовского вала, вы узнаете много интересных фактов. Например, почему мощные укрепления Кенигсберга так никогда и не понадобились и что в немецком городе делали русские казаки. Кроме того, осмотрите знаковые достопримечательности города: крепость Фридриха Великого, бастион Грольман и башню Врангеля. А также раскроете древнее и современное предназначение знаменитых ворот: Королевских, Росгартенских и Закхаймских.

Крестовоздвиженский собор и не только

Помимо фортификационных символов Калининграда я покажу вам необычный Крестовоздвиженский собор на острове Октябрьский, построенный на стыке баухауса и модерна. Расшифрую его архитектурные особенности и расскажу, как из лютеранско-евангелического храма он превратился в православный. А еще вы погуляете по живописному берегу Преголи и отыщете места, связанные с пребыванием в Кенигсберге Петра Великого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Никита
Никита
Привет! Меня зовут Никита. Я живу в Калининграде пять лет и заворожен его противоречивой историей, переменчивой погодой, мостовыми, черепицей и кофейнями. А еще я аспирант философии. С радостью помогу вам разглядеть за причудливой архитектурой мир неординарных идей и исторических парадоксов. Мои экскурсии будут интересны тем, для кого город — это не просто достопримечательности, а пространство смыслов. А также тем, кто стремится раскрыть Калининград с незнакомой стороны. На прогулках я не сыплю датами, заумными терминами и сухими фактами из справочников — только живые истории, непринужденное общение и погружение в местную культуру.
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