Что вас ожидает

Крепости, башни и бастионы

Прогуливаясь вдоль оборонительных сооружений Литовского вала, вы узнаете много интересных фактов. Например, почему мощные укрепления Кенигсберга так никогда и не понадобились и что в немецком городе делали русские казаки. Кроме того, осмотрите знаковые достопримечательности города: крепость Фридриха Великого, бастион Грольман и башню Врангеля. А также раскроете древнее и современное предназначение знаменитых ворот: Королевских, Росгартенских и Закхаймских.

Крестовоздвиженский собор и не только

Помимо фортификационных символов Калининграда я покажу вам необычный Крестовоздвиженский собор на острове Октябрьский, построенный на стыке баухауса и модерна. Расшифрую его архитектурные особенности и расскажу, как из лютеранско-евангелического храма он превратился в православный. А еще вы погуляете по живописному берегу Преголи и отыщете места, связанные с пребыванием в Кенигсберге Петра Великого.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.