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Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда

Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда

Что вы увидите

  • исторический район Амалиенау
  • исторический район Хуфен
  • исторический район Марауненхоф
  • Кафедральный собор и остров Канта
  • Рыбная деревня
Едешь в Калининград, но опасаешься "парижского синдрома"?
Хочешь познакомиться с городом, но скучные унылые экскурсии 🧭 с бабушками на автобусе 🚌, это не твое?
Поехали оторвемся!
Уникальный своего рода продукт, совмещенное знакомство с городом + интерактив в виде гастрономически-алкогольного интерактива!
Вас ожидает увлекательная прогулка 👣 с гидом, который поведает самые инсайдерские факты о городе, мистика и ужасы города К, и все это в веселой компании и заходами в такие заведения, которые туристы обычно не посещают. Весь тур получается очень инсайдерским, Вам дается возможность разгадать тайны города и почувствовать себя местным жителем, пообщаться с местными инфлюенсерами.
В интерактив входит дегустация 4-ех сортов пива, которое варится на территории самой большой пивоварни в Восточной Пруссии! Сейчас на месте старинной пивоварни "Понарт" находится пивоварня с одноименным названием, и пиво варится по тем же рецептам, которые сохранили до наших времен местные пивовары.
Вторым местом для дегустации для Вас станет пиратский бар 🍹, в котором Вас ожидает кровь Кракена и другие интересные авторские настойки. И завершим мы нашу увлекательную прогулку одним из самых классных закрытых заведений в городе. В нем Вам проведут мастер-класс по приготовлению алкогольного коктейля на основе сезонных лесных ягод и корений.
Что входит
  • экскурсионные услуги
  • 4 сорта пива по 250 мл с закуской, 4 настойки по 200 мл + ликер 100 мл + закуска из вяленой утки и орешки, мастер-класс по коктейлю и сам напиток 300 мл
Что не входит
  • заказ блюд по меню заведений
  • обед
  • билеты в музеи
Начало
🚩 ул. Шевченко, 4 (здание Дома Советов)
Место завершения
🏁 Ул. Коммунальная
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда
Local Insta-маршрут по городу + Алко-трип по заведениям Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Цветные П.
Цветные П.
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