Едешь в Калининград, но опасаешься "парижского синдрома"?

Хочешь познакомиться с городом, но скучные унылые экскурсии 🧭 с бабушками на автобусе 🚌, это не твое?

Поехали оторвемся!

Уникальный своего рода продукт, совмещенное знакомство с городом + интерактив в виде гастрономически-алкогольного интерактива!

Вас ожидает увлекательная прогулка 👣 с гидом, который поведает самые инсайдерские факты о городе, мистика и ужасы города К, и все это в веселой компании и заходами в такие заведения, которые туристы обычно не посещают. Весь тур получается очень инсайдерским, Вам дается возможность разгадать тайны города и почувствовать себя местным жителем, пообщаться с местными инфлюенсерами.

В интерактив входит дегустация 4-ех сортов пива, которое варится на территории самой большой пивоварни в Восточной Пруссии! Сейчас на месте старинной пивоварни "Понарт" находится пивоварня с одноименным названием, и пиво варится по тем же рецептам, которые сохранили до наших времен местные пивовары.

Вторым местом для дегустации для Вас станет пиратский бар 🍹, в котором Вас ожидает кровь Кракена и другие интересные авторские настойки. И завершим мы нашу увлекательную прогулку одним из самых классных закрытых заведений в городе. В нем Вам проведут мастер-класс по приготовлению алкогольного коктейля на основе сезонных лесных ягод и корений.