Об экскурсии

Когда-то улица Комсомольская носила имя Королевы Луизы. В честь неё в Кёнигсберге была высажена длинная аллея, которая получила название Луизен Аллее. Улица простирается ровно с юга на север и разделяет два исторических района старого Кёнигсберга: Амалиенау и Миттел Хуфен. Именно с этой улицей связана история появления названия Центрального района Калининграда. Ведь центр города планировался на одном из её перекрестков.

Я покажу Вам то, на что не обращают внимание обычные прохожие

Вы увидите захватывающую архитектуру старых особняков и домов. Многим из них уже более 100 лет. Много интересного и скрытого от обычного взора можно найти во дворах этих домов. И мы обязательно заглянем в некоторые из них.

Маршрут

Пройдем по Комсомольской, дворами свернем на ул. Космонавта Пацаева, пройдем по ул. Космонавта Леонова, по ул. Шиллера и закончим на ул. Красная.

Организационные детали