Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков

Вы увидите захватывающую архитектуру старых особняков и домов

Вы увидите захватывающую архитектуру старых особняков и домов.

Многим из них уже более 100 лет.

Много интересного и скрытого от обычного взора можно найти во дворах этих домов.

И мы обязательно заглянем в некоторые из них.

Я покажу Вам то, на что не обращают внимание обычные прохожие.
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков
Луизен Аллее - секреты дворов и старых особняков

Что вы увидите 🤩

  • Особняки и дворы Луизен Аллее (ул. Комсомольская)
  • ул. Космонавта Пацаева
  • ул. Космонавта Леонова
  • ул. Шиллера
  • ул. Красная
  • Архитектурные элементы украшений зданий
  • Дворы и их элементы благоустройства
  • Исторические здания и места
Об экскурсии
Когда-то улица Комсомольская носила имя Королевы Луизы. В честь неё в Кёнигсберге была высажена длинная аллея, которая получила название Луизен Аллее. Улица простирается ровно с юга на север и разделяет два исторических района старого Кёнигсберга: Амалиенау и Миттел Хуфен. Именно с этой улицей связана история появления названия Центрального района Калининграда. Ведь центр города планировался на одном из её перекрестков.
Я покажу Вам то, на что не обращают внимание обычные прохожие
Вы увидите захватывающую архитектуру старых особняков и домов. Многим из них уже более 100 лет. Много интересного и скрытого от обычного взора можно найти во дворах этих домов. И мы обязательно заглянем в некоторые из них.
Маршрут
Пройдем по Комсомольской, дворами свернем на ул. Космонавта Пацаева, пройдем по ул. Космонавта Леонова, по ул. Шиллера и закончим на ул. Красная.
Организационные детали
  • Подготовьтесь к прогулке в соответствии с погодными условиями (дождь или погода без осадков).
  • Оденьте удобную обувь, так как в общей сложности прогулка займет 1, 5 часа спокойным шагом.
  • Возьмите с собой питьевой воды в бутылке, если будет жарко.
  • По окончании прогулки можем посетить кафе и обсудить увиденное.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
ЛуизенАллее
2 250 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (истории и маршрут)
  • Хорошее настроение
  • Советы о посещении музеев и кафе
Что не входит
  • Расходы на кафе
  • Питье
  • Транспорт и прочие расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Калининград, ул. Комсомольская, 2, возле гидранта
Завершение: Калининград, ул. Красная, 3-5
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день в 16:00

Владимир Ш.
Владимир Ш.
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