Галина проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Между морем и заливом — Куршская коса

Прогуляться по мистическому лесу, услышать пение песков, подняться на дюну Эфа и окольцевать птицу!

Галина
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Галина – представитель гидов
Вам предстоит встреча с удивительным и хрупким миром песчаной косы.

Сосновые леса, белоснежные пляжи и уединение — нас ждет незабываемое общение с природой.

Золотые пески навсегда пленят сердце и останутся в памяти, а рассказ о природе края и его особенностях, посещение орнитологической станции или национального парка сделает экскурсию познавательной.
7150 ₽
6435 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса

Что вас ожидает

Танцующий лес и поющие пески
Прогуляемся по местному лесу, овеянному мифами и легендами, и обсудим удивительную особенность местных деревьев. А ещё вы услышите пение птиц и, если повезет, понаблюдаете за непугаными лосями, косулями, кабанами, лисами. Поднявшись на самую высокую точку дюны — смотровую площадку «Высота Эфа», вашему взору предстанут одновременно море, залив, лес, уютные домики поселка Морское и подвижные пески, которые будто тихонечко что-то напевают себе под нос!

Интерактивные приключения
В период с апреля по октябрь я проведу вас на старейшую орнитологическую станцию Европы, где под руководством опытного орнитолога вы сами сможете окольцевать одну из птиц, попавших в ловушки-сети биологической станции. А в зимний период мы посетим музейный комплекс Национального парка, раскрывающего историю взаимоотношений природы и человека.

Также во время экскурсии можно будет полюбоваться авторскими работами из янтаря местных художников и посетить рыбный магазин — знаменитый балтийский судак стоит того, чтобы его попробовать!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительно можно продлить экскурсию, чтобы посетить города Зеленоградск или Светлогорск.
  • Дополнительные расходы: въезд в Национальный парк (экологический сбор) — 300 руб. за машину и 150 руб. за человека (дети с 12 лет – 75 руб., дети до 12 лет бесплатно).
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса
Между морем и заливом — Куршская коса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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