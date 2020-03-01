Павел проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по городу

Мы пройдем по улочкам Багратионовска и осмотрим ключевые памятники: руины замка, построенного в 15 веке, белоснежную церковь Веры, Надежды и Любви и матери их Софии, прилегающий Парк ангелов. Рассказ о событиях битвы при Прейсиш-Эйлау начнется в Музее истории Багратионовска, одна из экспозиций которого посвящена наполеоновским войнам. Мы также осмотрим дом, где находилась ставка командующего русской армии, Беннигсена, и посетим памятник в честь сражения 1807 года.

Деревушка, известная всем немцам

Перед тем как погрузиться в атмосферу военных действий, мы посетим поселок Владимирово — бывший Тарау. У стен готической кирхи поговорим о значении песни «Анхен из Тарау» для искусства. Я также расскажу о Тевтонском ордене на этой земле и о любви зодчего к местной девушке.

О, поле, поле!

После отправимся к месту, где состоялись основные события боя. Вы оцените масштабы сражения и попытаетесь представить, как оно происходило. По этой земле ходили император Наполеон и его знаменитые маршалы, русский князь Багратион, полководец Барклай-де-Толли: мы поговорим о знаменитых личностях того времени. Вы в прямом смысле прикоснетесь к истории — во время рассказа я покажу артефакты, имеющие отношение к 1807 году.

При желании мы можем посетить прекрасно сохранившуюся ДОТ времен III Рейха, а также кирху Домнау (согласовывается отдельно).