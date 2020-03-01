Павел проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск

Посетить город, ставший свидетелем масштабной битвы, и узнать о её ходе во всех подробностях

Павел
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Павел – ваш гид
Именно здесь, в районе Багратионовска — бывшего Прейсиш-Эйлау — произошло одно из самых кровопролитных сражений начала XIX века между русской и французской армиями.

Я познакомлю вас с его ходом, покажу старинные артефакты, расскажу о примечательной архитектуре и помогу ощутить очарование русско-прусской земли.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Калининграде, на улице Шевченко
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Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск

Что вас ожидает

Прогулка по городу
Мы пройдем по улочкам Багратионовска и осмотрим ключевые памятники: руины замка, построенного в 15 веке, белоснежную церковь Веры, Надежды и Любви и матери их Софии, прилегающий Парк ангелов. Рассказ о событиях битвы при Прейсиш-Эйлау начнется в Музее истории Багратионовска, одна из экспозиций которого посвящена наполеоновским войнам. Мы также осмотрим дом, где находилась ставка командующего русской армии, Беннигсена, и посетим памятник в честь сражения 1807 года.

Деревушка, известная всем немцам
Перед тем как погрузиться в атмосферу военных действий, мы посетим поселок Владимирово — бывший Тарау. У стен готической кирхи поговорим о значении песни «Анхен из Тарау» для искусства. Я также расскажу о Тевтонском ордене на этой земле и о любви зодчего к местной девушке.

О, поле, поле!
После отправимся к месту, где состоялись основные события боя. Вы оцените масштабы сражения и попытаетесь представить, как оно происходило. По этой земле ходили император Наполеон и его знаменитые маршалы, русский князь Багратион, полководец Барклай-де-Толли: мы поговорим о знаменитых личностях того времени. Вы в прямом смысле прикоснетесь к истории — во время рассказа я покажу артефакты, имеющие отношение к 1807 году.

При желании мы можем посетить прекрасно сохранившуюся ДОТ времен III Рейха, а также кирху Домнау (согласовывается отдельно).

Организационные детали

  • Трансфер из Калининграда входит в стоимость экскурсии. Трансфер из других городов согласовывается отдельно.
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) и входные билеты в музей г. Багратионовска — взрослый 80 руб., школьный 30 руб., пенсионерам 50 руб. Фото и видеосъёмка — 50 руб.
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск
Наполеон в Пруссии: поездка в Багратионовск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Калининграде, на улице Шевченко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Добрый день! Меня зовут Павел. Работал в Калининградском областном историко-художественном музее, принимал участие в создании региональной электронной «Книги Памяти», в передвижных выставках, реконструкциях различных исторических событий. Член Российского военно-исторического общества, член «Балтийского союза» коллекционеров, инициативной группы ассоциации ветеранов авиаполка «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» и исследовательской группы «Крепость Кёнигсберг» . Всю свою сознательную жизнь я увлекаюсь историей, совершаю исследовательские поездки по области. Мои экскурсии порой носят сталкерский характер: я показываю объекты, скрытые от постороннего взгляда (подземелья, заброшенные кирхи, имения, доты и т.д.). На экскурсиях использую наглядные материалы (старые фотографии, открытки, монеты), чтобы вы смогли глубже понять и прочувствовать историю и дух этого края.
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