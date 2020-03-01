Экскурсии на Куршскую косу

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Посетить самые живописные места национального парка и услышать о них занимательные факты

Сергей
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Сергей – ваш гид
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и провести день на лоне природы.

Вы погуляете по побережью Балтийского моря, разгадаете загадки Танцующего леса, полюбуетесь странствующими дюнами и узнаете легенды озера Чайка.

А я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который поможет «расшифровать» увиденное!
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса

Что вас ожидает

Озеро Чайка и Танцующий лес
Я заберу вас из любой точки города с утра пораньше, чтобы опередить большие туристические группы и в тишине насладиться чарующими видами и звуками природы.
Первую остановку мы сделаем на озере Чайка, самом большом озере парка. Далее отправимся в загадочный Танцующий лес — место, которое обходят стороной животные и птицы. Я раскрою существующие гипотезы его происхождения и помогу разгадать тайну «танцующих» деревьев.

Куршская коса как на ладони
С «высоты Эфа» вам откроются шикарные виды на странствующие дюны, Куршский залив и поселок Морское. А прогулка по побережью Балтийского моря подарит красивые кадры и ощущение единения с природой. На обратном пути, по вашему желанию, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете купить вкусную местную рыбу.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Путешествие проходит на комфортном автомобиле с кондиционером. Есть кресла для детей любого возраста. Об участии детей необходимо сообщить заранее.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей за каждого человека. Дети до 12 лет бесплатно, пенсионерам скидка 50% (документ обязателен).
  • Можно организовать фотосессию. Стоимость — 3000 рублей (включает обработанные фотографии).
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса
Невероятная Куршская коса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Привет! Меня зовут Сергей, мне 37 лет. С самого рождения живу в Калининграде. Я безумно люблю свой город и его историю, увлекаюсь фотографией, а несколько лет назад начал организовывать интересные поездки на Куршскую косу. С радостью покажу вам это удивительное место и раскрою его загадки!
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Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослыхКуршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900 ₽
5865 за экскурсию
6 часов
248 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Это путешествие — возможность проникнуть в загадочный мир сказок Куршской косы, пройти по местам языческих обрядов и услышать истории, которые вдохновляли рыцарей, и удивляли королей. За один день вы не только увидите главные природные объекты заповедника, но и пройдете тропами прусских птицеловов, услышите музыку песчаных дюн, узнаете, какой след оставил на Куршской косе немецкий сказочник Э.Т.А. Гофман, и разведаете места обитания водяных и русалок.
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группеЭкскурсия на Куршскую косу в мини-группе
1550 за человека
6.5 часов
32 отзыва
Ощутить гармонию природы и открыть предания узкой полоски суши
Уверена, вы точно наслышаны о том, как прекрасна Куршская коса! Один из гидов нашей команды с радостью покажет вам интересные уголки земли между Балтийским морем и заливом: вы познакомитесь с птицами, увидите танцы деревьев, узнаете о хрониках этих мест, пройдете по дюне Эфа и увезете с собой красивые фотовоспоминания.
Куршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебстваКуршская коса — путешествие в мир волшебства
скидка15%
5300 ₽
4505 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
Уютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косеУютное путешествие по Куршской косе
2000 за человека
7 часов
10 отзывов
Изучить эко-тропы, природные феномены и легенды косы в формате мини-группы
За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На легковом автомобиле или минивэне мы проедем от загадочного Танцующего леса до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики и оценим литовскую кухню.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка ШаакенОчарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
5000 за экскурсию
5 часов
47 отзывов
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, посетите замок Шаакен, подниметесь на дюну Эфа, исследуете мистический Танцующий лес и прикоснетесь к водной глади озера Чайка.
Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»Национальный парк «Куршская коса»
скидка20%
6300 ₽
5040 за экскурсию
7 часов
159 отзывов
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса. Вы посетите заповедную территорию — полоску суши длиной 100 км., из которых 50 км. —российская территория, и познакомитесь с красотой ее девственной природы.

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