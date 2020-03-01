Экскурсии на Куршскую косу

Что вас ожидает

Озеро Чайка и Танцующий лес

Я заберу вас из любой точки города с утра пораньше, чтобы опередить большие туристические группы и в тишине насладиться чарующими видами и звуками природы.

Первую остановку мы сделаем на озере Чайка, самом большом озере парка. Далее отправимся в загадочный Танцующий лес — место, которое обходят стороной животные и птицы. Я раскрою существующие гипотезы его происхождения и помогу разгадать тайну «танцующих» деревьев.

Куршская коса как на ладони

С «высоты Эфа» вам откроются шикарные виды на странствующие дюны, Куршский залив и поселок Морское. А прогулка по побережью Балтийского моря подарит красивые кадры и ощущение единения с природой. На обратном пути, по вашему желанию, мы заедем в поселок Рыбачий, где вы сможете купить вкусную местную рыбу.