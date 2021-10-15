Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту

Заглянуть страху в глаза и открыть тайны прошлого

5
10 отзывов
Нехватку адреналина в крови и острых ощущений легко исправит эта экскурсия-вылазка в мрачный заброшенный форт! Мы вооружимся фонарями и вместе спустимся в кирпичные подземелья, которые хранят тайны и легенды.

Будем исследовать туннели, вспомним фильмы ужасов и поговорим об истории этого непростого места.
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту
Ночная экскурсия по заброшенному немецкому форту

Что вас ожидает

Настоящее приключение

Лесная дорога приведет нас к входу в таинственное подземелье. Здесь нет света, виден только луч от фонаря в кромешной тьме. Шаг за шагом мы исследуем завораживающие кирпичные лабиринты: в загадочном форте вы не раз испытаете восторг и почувствуете мурашки от страха. Не переживайте, я обеспечу вашу полную безопасность на всем маршруте.

Легенды, тайны, история

Форт, который вас ждет, построен в 19 веке. Вы узнаете, какие архитектурные решения принимались при его строительстве и как он послужил немецкой армии во время ВОВ. Поймете устройство форта: я покажу, где располагались казармы, колодец и кухня; расскажу о немецком быте. И конечно, приготовьтесь к легендам, сюжетам о паранормальных явлениях и призраках.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+. Не рекомендую экскурсию тем, кто страдает клаустрофобией, а также тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. Советую заказывать, если вас не менее 2 человек.
  • Всем участникам выдается комплект снаряжения (мощный фонарь, светоотражающая повязка, защитная каска)
  • Мы встретимся в районе Рыбной деревни, на комфортном авто доедем до форта и после вернемся обратно
  • Выбирайте теплую одежду и обувь, которые не жалко испачкать
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 8). Но в этом случае нескольким людям нужно добраться до форта самостоятельно (у меня легковая машина и я могу взять только 4 человек).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Денис
Денис
Здравствуйте, меня зовут Денис, мне 26 лет, я с самых ранних лет живу в Калининграде. Очень люблю наш город и хочу делиться своими знаниями о нем с людьми. Со мной вы увидите самые потрясающие и завораживающие красоты, а также достопримечательности нашего красивого края, услышите различные интересные тайны и легенды, ведь до сих пор до конца неизвестно, что скрывает в себе этот таинственный город — то Konigsberg, то Калининград.
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10 реальных отзывов от туристов

Юлия
15 окт 2021
Люблю всё небанальное, обожаю ночные экскурсии. Наткнулась на авторскую ночную экскурсию Дениса в заброшенном немецком форте номер 10 "Канитц". Эх, это вечное желание пощекотать нервы. и я решилась. Денис выдал экипировку и мы двинулись в путь по дороге к флоту. Идти с фонариками по ночному лесу то ещё жуткое удовольствие😱проходишь ров с водой, попадаешь в форт, там изумительная акустика, летают мыши летучие, порой жутко становится, воображение рисует немецких солдат, их быт, их будни, удивляешься как они всё продумали и как это построили за 4 года. Денис отличный гид, который увлечен и любит дело, которым занимается. Прекрасные познания истории, хорошая грамотная речь и на выходе отличный туристический небанальный, не заезженный продукт. Особая изюминка этой экскурсии-это вечернее и ночное её время, днём она так не зашла бы. Рекомендую всем. И познавательно и страшно и жутко и интересно одновременно!
Ольга
2 окт 2021
Денис, спасибо огромное за чудесную экскурсию и, как избалованным клиентам, клиентоориентированность. Обычно эта экскурсия начинается раньше, но мы прилетели в Калининград самым последним рейсом, поэтому Денис сдвинул для нас начало экскурсии. Продумано все - от удобства и безопасности группы, до самого наполнения экскурсии. Так как сама искала что-то необычное для друзей, которые первый раз в Калининграде, это необычное удалось. Конечно, сама ночь предрасполагает к чему-то мистическому, но действительно было ощущение, что на нас смотрят. То ли от того антуража, который здесь присутствует, то ли от тех легенд и историй, которые рассказывает Денис. Прошли по всему форту, отстать от группы желания не было и все по той же причине и страшно и интересно одновременно. Не буду спойлерить саму суть экскурсии. Всем, кто решится, приятного погружения в историю и атмосферу! Денис, спасибо!
Ольга
1 окт 2021
Экскурсия уникальна. Авторский проект Дениса оригинален и не похож на любую другую экскурсию. Выбранный объект (заброшенный форт) и ночное время проведения создают неповторимую атмосферность и создают впечатление особенного приключения. Денис прекрасный рассказчик, хорошо знает историю форта, поддерживает свой рассказ интересными фотографиями. Не смотря на авантюрность этого мероприятия, Денис внимательно следит за безопасностью и с ним чувствуешь себя спокойно. Получили оригинальные впечатления, всей нашей семье очень понравилось. Рекомендуем. Денис, Вам успехов.
Е
30 сен 2021
Вместе с Денисом мы - две отважные девушки из Москвы – отправились в незабываемое путешествие в заброшенный форт «Канитц» под номером 10. Прогулка в заброшенный форт - уже само про себе звучит захватывающе, добавьте к этому еще то, что она совершалась в темное время суток. Мы ожидали незабываемых впечатлений и настоящих приключений, и мы их получили.
Оставив машину и вооружившись фонариками и перцовыми баллончиками (на всякий случай, сразу скажем – они нам не понадобились), мы сначала прошли пешком до форта по разъезженной дороге, вышли к берегу рва, окружающего форт, а потом подошли к его входу. Здесь нас встретил, сверкая глазами в темноте, привратник – кот. Который, пропустив нас внутрь, ушел восвояси, оставив с летучими мышами, которые были нашими спутниками в этом путешествии.
Проходя по настоящим лабиринтам, мы осмотрели все помещения форта, построенного в 1877-1881 годах. Побывали и в бывших казармах, где жили солдаты, и в кабинетах офицеров, и в столовых, и в медпункте, и на складах вооружений, и в технических помещениях, и даже осмотрели туалеты.
Несмотря на заброшенность, разруху, повреждения, оставшиеся еще со времен войны, и причиненные форту в новые времена, в том числе охотниками за сокровищами, здания очень хорошо сохранились. Хочется надеяться, что кто-то возьмет форт под опеку, и он будет спасен и отреставрирован. А применений ему может быть много…
Местами было не по себе, но по большей части любопытство и здоровый авантюризм заглушали чувство страха, было очень интересно. Самое главное напутствие тем, кто решится на такую экскурсию, - помнить о безопасности своей и окружающих и следовать указаниям экскурсовода.
Нашему проводнику Денису большое спасибо за яркие впечатления!
М
16 сен 2021
Экскурсия очень понравилась. Особенно интересно было прогуляться по заброшенному форту №10 ночью, когда уже увидели форт №11 днём и имеем возможность сравнить то, что хорошо сохранилось, с тем, что заброшено и постепенно разрушается. Масштабненько, конечно! Денис показал очень много помещений и коридоров форта, обращая внимание на разные любопытные детали, рассказывая всякие истории и байки.
Экскурсия хорошо организована (встретились вовремя, Денис выдал фонарики, специальные каски, бахилы).
Лучше всего идти в ночной форт в компании 3-4 человека - так веселее.
Важное уточнение: в форте совсем темно! Совсем никого нет! И он совсем заброшен! Поэтому особо впечатлительным эта экскурсия вряд ли понравится. А вот любителям проверить свои нервишки на прочность и желающим взглянуть на форт под совсем другим углом такая ночная прогулка точно подойдёт)
Андрей
11 сен 2021
Денис ты крутой 😎 Ребята, хотите напряжения в течении 2 часов и проверить себя, ждать и думать что ты не один в этом мраке, вам сюда! История, мистика, выдумка, фантазия гида вас окунут в супер обстановку!
И пофиг, что ты крутой мужик, страшно всем даже Гиду 😅🤣🔥🔥
В
7 сен 2021
Прекрасный небанальный опыт! Экскурсия точно не для детей. Подземелья, летучие мыши, ночной лес, крутые лестницы, узкие проходы - всё для того, чтобы у нас остались незабываемые впечатления. Гид Денис искренне увлечён темой, вовлёк нас всех, даже девушек, которые, справившись со страхом, задавали вопросы и делились впечатлениями. Мы посмотрели план форта, ручками потрогали казематы, представили себя на месте немецких солдат, годами нёсшими здесь службу. Без преувеличения, мы запомним ночную экскурсию на форт номер 10 на всю жизнь! Внимание! Есть опасные места, поэтому аккуратно и только с гидом!
Ю
31 авг 2021
Очень необычная экскурсия! Ходить с фонариком ночью по заброшенному форту - непередаваемые ощущения:) Спасибо Денису за увлекательный рассказ:)
А
29 авг 2021
Денис отлично организовал экскурсию: вовремя подъехал в назначенное место, снабдил касками и фонариками, постарался сберечь наши кроссовки, выдав бахилы:) (был дождь, тропу сильно размыло). Сама экскурсия очень крутая, подробный рассказ об истории форта вместе с романтикой и мистикой заброшенной крепости оставляют неизгладимое впечатление.
Мы проводили психологические эксперименты, слушая "звуки форта", размышляли над предназначением разных помещений, что, благодаря огромной подготовленности нашего экскурсовода, было безумно интересно.
В общем, советую всем любителям архитектуры, истории и заброшенных зданий.
А
28 авг 2021
Это была самая щекочущая нервы экскурсия в нашей жизни. В какой-то момент я даже думала развернуться и ехать спокойно читать дома книжку при свете, а не бродить по лесу с фонарем и разглядывать форт. Но в итоге не пожалела ни грамма! Это и жутко, и весело, и жутко весело, и бесконечно страшно:) Сразу посоветовала экскурсию друзьям, скоро поедут с Денисом получать свою порцию адреналина. Я очень трусливая, но даже я это выдержала:)) Очень советую!

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