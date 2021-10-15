Вместе с Денисом мы - две отважные девушки из Москвы – отправились в незабываемое путешествие в заброшенный форт «Канитц» под номером 10. Прогулка в заброшенный форт - уже само про себе звучит захватывающе, добавьте к этому еще то, что она совершалась в темное время суток. Мы ожидали незабываемых впечатлений и настоящих приключений, и мы их получили.

Оставив машину и вооружившись фонариками и перцовыми баллончиками (на всякий случай, сразу скажем – они нам не понадобились), мы сначала прошли пешком до форта по разъезженной дороге, вышли к берегу рва, окружающего форт, а потом подошли к его входу. Здесь нас встретил, сверкая глазами в темноте, привратник – кот. Который, пропустив нас внутрь, ушел восвояси, оставив с летучими мышами, которые были нашими спутниками в этом путешествии.

Проходя по настоящим лабиринтам, мы осмотрели все помещения форта, построенного в 1877-1881 годах. Побывали и в бывших казармах, где жили солдаты, и в кабинетах офицеров, и в столовых, и в медпункте, и на складах вооружений, и в технических помещениях, и даже осмотрели туалеты.

Несмотря на заброшенность, разруху, повреждения, оставшиеся еще со времен войны, и причиненные форту в новые времена, в том числе охотниками за сокровищами, здания очень хорошо сохранились. Хочется надеяться, что кто-то возьмет форт под опеку, и он будет спасен и отреставрирован. А применений ему может быть много…

Местами было не по себе, но по большей части любопытство и здоровый авантюризм заглушали чувство страха, было очень интересно. Самое главное напутствие тем, кто решится на такую экскурсию, - помнить о безопасности своей и окружающих и следовать указаниям экскурсовода.

Нашему проводнику Денису большое спасибо за яркие впечатления!