Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Замок Шаакен

Путешествие начнется с тенистой немецкой дороги-аллеи, которая выведет к рыцарскому замку Тевтонского ордена 13 века Шаакен. У стен старинного сооружения вы узнаете об исторических визитах Петра Первого во время знаменитой дипломатической миссии в Западную Европу. В подвалах, при желании, осмотрите экспонаты Музея инквизиции. А рядом с замком посетите сыроварню, где делают сыр и шоколад по старопрусским рецептам.

Тропы Куршской косы

В Музее национального парка вы узнаете историю 📖 возникновения косы и её развития, населявших ее куршей и пруссов, ловцов ворон и немецких планеристов. А также увидите деревню викингов.

Посетите настоящий рыбацкий поселок, где в древние времена стоял грозный орденский замок 🏰 Росситен, описанный сказочником Гофманом в «Майорате», и попробуете лучшую балтийскую рыбу 🐟 горячего копчения, только что пойманную в заливе.

Гуляя по дюне Мюллера, прикоснетесь к воссозданной природе Куршской косы, полюбуетесь деревьями, собранными с разных уголков земного шара, послушаете поющие пески янтарных дюн и увидите золотые солнечные закаты балтийского побережья.

Кому подойдёт экскурсия

Поездка идеальна для семейных путешествий и для тех, кто хочет не только взглянуть на красоты косы, но и узнать её историю.

Организационные детали