Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы

Полное погружение в эпохи «музея природных зон» с посещением древнего замка Шаакен

Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
Вы пройдете дорогами варягов, куршей, рыцарей, прусских герцогов и лесничих по красивейшим уголкам национального парка от Танцующего леса до песчаной горы ⛰️ Эфа.

Проследите историю 📖 Куршской косы от истоков до внесения в список ЮНЕСКО.

А также отведаете лучшую местную рыбку горячего копчения и увидите незабываемые закаты балтийского побережья.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 79906 792 ₽ за экскурсиюскидка15%

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О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы

Что вас ожидает

Замок Шаакен
Путешествие начнется с тенистой немецкой дороги-аллеи, которая выведет к рыцарскому замку Тевтонского ордена 13 века Шаакен. У стен старинного сооружения вы узнаете об исторических визитах Петра Первого во время знаменитой дипломатической миссии в Западную Европу. В подвалах, при желании, осмотрите экспонаты Музея инквизиции. А рядом с замком посетите сыроварню, где делают сыр и шоколад по старопрусским рецептам.

Тропы Куршской косы

  • В Музее национального парка вы узнаете историю 📖 возникновения косы и её развития, населявших ее куршей и пруссов, ловцов ворон и немецких планеристов. А также увидите деревню викингов.
  • Посетите настоящий рыбацкий поселок, где в древние времена стоял грозный орденский замок 🏰 Росситен, описанный сказочником Гофманом в «Майорате», и попробуете лучшую балтийскую рыбу 🐟 горячего копчения, только что пойманную в заливе.
  • Гуляя по дюне Мюллера, прикоснетесь к воссозданной природе Куршской косы, полюбуетесь деревьями, собранными с разных уголков земного шара, послушаете поющие пески янтарных дюн и увидите золотые солнечные закаты балтийского побережья.

Кому подойдёт экскурсия

Поездка идеальна для семейных путешествий и для тех, кто хочет не только взглянуть на красоты косы, но и узнать её историю.

Организационные детали

  • В стоимость не входит экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. /автомобиль и 150 руб. / человека; входные билеты 🎫 в музеи 🖼 (Национального парка, суеверий, кошек) и замок Шаакен — 200 руб. /человека + экскурсия ⛳ 50 руб. /чел.
  • Дополнительные опции: можно начать и закончить экскурсию в любом городе балтийского побережья по предварительной договорённости с гидом; включить в программу курортные города Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск, а также современный замок (отель-ресторан) Нессельбек (+ 1000 руб. /дополнительный час)
Начало и место завершения
🚩 на Центральной площади
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы
О чем поют пески янтарных дюн: история Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Родился и вырос в Калининградской области, изучаю ее историю и артефакты. Журналист. Много путешествую и рассказываю об этом в своих путевых заметках в социальных сетях. Очень люблю родной город и область и с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии на личном транспорте. Также фотографирую, качественно и профессионально запечатлею все яркие моменты вашего отдыха.
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Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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