Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Замок Шаакен Путешествие начнется с тенистой немецкой дороги-аллеи, которая выведет к рыцарскому замку Тевтонского ордена 13 века Шаакен. У стен старинного сооружения вы узнаете об исторических визитах Петра Первого во время знаменитой дипломатической миссии в Западную Европу. В подвалах, при желании, осмотрите экспонаты Музея инквизиции. А рядом с замком посетите сыроварню, где делают сыр и шоколад по старопрусским рецептам.
Тропы Куршской косы
В Музее национального парка вы узнаете историю 📖 возникновения косы и её развития, населявших ее куршей и пруссов, ловцов ворон и немецких планеристов. А также увидите деревню викингов.
Посетите настоящий рыбацкий поселок, где в древние времена стоял грозный орденский замок 🏰 Росситен, описанный сказочником Гофманом в «Майорате», и попробуете лучшую балтийскую рыбу 🐟 горячего копчения, только что пойманную в заливе.
Гуляя по дюне Мюллера, прикоснетесь к воссозданной природе Куршской косы, полюбуетесь деревьями, собранными с разных уголков земного шара, послушаете поющие пески янтарных дюн и увидите золотые солнечные закаты балтийского побережья.
Кому подойдёт экскурсия
Поездка идеальна для семейных путешествий и для тех, кто хочет не только взглянуть на красоты косы, но и узнать её историю.
Организационные детали
В стоимость не входит экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 руб. /автомобиль и 150 руб. / человека; входные билеты 🎫 в музеи 🖼 (Национального парка, суеверий, кошек) и замок Шаакен — 200 руб. /человека + экскурсия ⛳ 50 руб. /чел.
Дополнительные опции: можно начать и закончить экскурсию в любом городе балтийского побережья по предварительной договорённости с гидом; включить в программу курортные города Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск, а также современный замок (отель-ресторан) Нессельбек (+ 1000 руб. /дополнительный час)
Начало и место завершения
🚩 на Центральной площади
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Родился и вырос в Калининградской области, изучаю ее историю и артефакты. Журналист. Много путешествую и рассказываю об этом в своих путевых заметках в социальных сетях. Очень люблю родной город и область и с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии на личном транспорте. Также фотографирую, качественно и профессионально запечатлею все яркие моменты вашего отдыха.