Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Очарование района Марауненхоф

Погрузиться в атмосферу довоенного Кенигсберга и разобраться в архитектурных секретах города

Екатерина
Екатерина – Гид из Калининграда
Эта прогулка 👣 откроет для вас новые тайны Калининграда и даст ключ к пониманию прусского наследия города.

Мы прогуляемся от башни Врангеля до Ботанического сада, рассмотрим фахверковые дома и шедевры югендстиля, погрузимся в прошлое Кенигсберга.

А заодно поговорим о выдающихся личностях, давших имена улицам и площадям колоритного района Марауненхоф.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 3 500 ₽ за экскурсию

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Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф

Что вас ожидает

Старый Кёнигсберг в историях и лицах
Мы исследуем один из самых аутентичных районов города, а по пути раскроем интересные факты из жизни людей, в честь которых названы улицы, здания и площади Марауненхофа. Я расскажу о легендарной башне Врангеля и скульпторе Германе Тиле, создателе Морских животных на набережной. В парке 🌳 «Юность» поговорим об императрице Августе-Виктории, а у музыкальной школы Гофмана — о немецком сказочнике. Также вам откроются истории 📖 кирхи герцога Альбрехта, площади Тельмана, знаменитой библиотеки Кенигсберга и ее владельцев.

От фахверка до югендстиля: архитектурный разбор города
Района Марауненхоф — это не только портал в другую эпоху, но и архитектурная азбука Кенигсберга. По пути я помогу вам разобраться в ярких стилях города, понять их особенности и отличия. Мы рассмотрим фахверковые дома, отыщем старинные виллы в югендстиле с коваными воротами и флоральными мотивами. Встретим на пути дом начала 20 века с уникальной облицовкой шинделем: я расскажу, чем интересен этот способ отделки. А также поговорим о модерне люфтваффе и его архитекторе Загебиле, осматривая бывшее здание клиники Гинзбурга.

Закончим мы у ворот Ботанического сада, куда вы сможете самостоятельно отправиться после прогулки.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются довоенной историей города и хотят рассекретить его архитектурные детали.

Начало и место завершения
🚩 около гостиницы «Меркурий»
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф
Очарование района Марауненхоф

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. Я всю жизнь прожила в Калининграде, очень люблю свой город. Всегда интересовалась мировой художественной культурой. История Кенигсберга проявляется в архитектурных объектах Калининграда. А так как историю делают люди, то вниманию путешественников я предлагаю не только созерцательную радость, но и рассказы о выдающихся личностях прошлого и настоящего.
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