Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Старый Кёнигсберг в историях и лицах

Мы исследуем один из самых аутентичных районов города, а по пути раскроем интересные факты из жизни людей, в честь которых названы улицы, здания и площади Марауненхофа. Я расскажу о легендарной башне Врангеля и скульпторе Германе Тиле, создателе Морских животных на набережной. В парке 🌳 «Юность» поговорим об императрице Августе-Виктории, а у музыкальной школы Гофмана — о немецком сказочнике. Также вам откроются истории 📖 кирхи герцога Альбрехта, площади Тельмана, знаменитой библиотеки Кенигсберга и ее владельцев.

От фахверка до югендстиля: архитектурный разбор города

Района Марауненхоф — это не только портал в другую эпоху, но и архитектурная азбука Кенигсберга. По пути я помогу вам разобраться в ярких стилях города, понять их особенности и отличия. Мы рассмотрим фахверковые дома, отыщем старинные виллы в югендстиле с коваными воротами и флоральными мотивами. Встретим на пути дом начала 20 века с уникальной облицовкой шинделем: я расскажу, чем интересен этот способ отделки. А также поговорим о модерне люфтваффе и его архитекторе Загебиле, осматривая бывшее здание клиники Гинзбурга.

Закончим мы у ворот Ботанического сада, куда вы сможете самостоятельно отправиться после прогулки.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются довоенной историей города и хотят рассекретить его архитектурные детали.