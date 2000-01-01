Инна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Самое-самое на острове 🏝️ Канта

Вы побываете в Кафедральном соборе 14 века и узнаете историю 📖 его сокровищ: чаши бывшего короля викингов и захоронения герцога Альбрехта. Осмотрите Валленродскую библиотеку и по желанию послушаете мини-концерт органной музыки. На могиле Канта вспомните о жизни и мыслях великого немецкого философа. А в парке 🌳 Скульптуры расшифруете скрытые смыслы и намеки, вложенные мастерами в памятники.

Мосты, хомлины и синагога

Остров 🏝️ Канта — место, с которого начался город 🏙️. Вы узнаете о возникновении, развитии, процветании и тяжелых моментах истории 📖 Кенигсберга-Калининграда. Раскроете секреты древней реки Преголя, ее мостов и троллей. В завершение посетите удивительную синагогу: познакомитесь с древней культурой еврейского народа и рассмотрите витражи, выполненные по эскизам Марка Шагала.

Организационные детали