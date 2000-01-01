Инна проводит ещё 5 экскурсий

Остров Канта: сказки, истории и факты

Исследовать центр Кенигсберга, заглянуть в синагогу и раскрыть богатое прошлое города

Инна
Инна – представитель из Калининграда
Остров 🏝️ Канта — сердце Старого Калининграда.

Вы услышите о местных древних поселениях, рыцарском замке и знаменитом философе Канте.

Посетите Кафедральный собор, рассмотрите необычные скульптуры в живописном парке 🌳 и полюбуетесь рекой Преголя.

Кроме того, я расскажу самое интересное о языческой, католической и протестантской культурах города.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 700 ₽ за человека

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Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты

Что вас ожидает

Самое-самое на острове 🏝️ Канта
Вы побываете в Кафедральном соборе 14 века и узнаете историю 📖 его сокровищ: чаши бывшего короля викингов и захоронения герцога Альбрехта. Осмотрите Валленродскую библиотеку и по желанию послушаете мини-концерт органной музыки. На могиле Канта вспомните о жизни и мыслях великого немецкого философа. А в парке 🌳 Скульптуры расшифруете скрытые смыслы и намеки, вложенные мастерами в памятники.

Мосты, хомлины и синагога
Остров 🏝️ Канта — место, с которого начался город 🏙️. Вы узнаете о возникновении, развитии, процветании и тяжелых моментах истории 📖 Кенигсберга-Калининграда. Раскроете секреты древней реки Преголя, ее мостов и троллей. В завершение посетите удивительную синагогу: познакомитесь с древней культурой еврейского народа и рассмотрите витражи, выполненные по эскизам Марка Шагала.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): органный зал Кафедрального собора — 150 р, музей 🖼 Канта — 250 р, синагога — 250 р, органный концерт — 450 р.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на острове Канта
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты
Остров Канта: сказки, истории и факты

Экскурсия проводится во вторник и четверг в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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Инна проводит ещё 5 экскурсий

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