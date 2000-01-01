Инна проводит ещё 5 экскурсий

Самое-самое на острове 🏝️ Канта Вы побываете в Кафедральном соборе 14 века и узнаете историю 📖 его сокровищ: чаши бывшего короля викингов и захоронения герцога Альбрехта. Осмотрите Валленродскую библиотеку и по желанию послушаете мини-концерт органной музыки. На могиле Канта вспомните о жизни и мыслях великого немецкого философа. А в парке 🌳 Скульптуры расшифруете скрытые смыслы и намеки, вложенные мастерами в памятники.
Мосты, хомлины и синагога Остров 🏝️ Канта — место, с которого начался город 🏙️. Вы узнаете о возникновении, развитии, процветании и тяжелых моментах истории 📖 Кенигсберга-Калининграда. Раскроете секреты древней реки Преголя, ее мостов и троллей. В завершение посетите удивительную синагогу: познакомитесь с древней культурой еврейского народа и рассмотрите витражи, выполненные по эскизам Марка Шагала.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): органный зал Кафедрального собора — 150 р, музей 🖼 Канта — 250 р, синагога — 250 р, органный концерт — 450 р.
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на острове Канта
Экскурсия проводится во вторник и четверг в 10:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!