4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть секреты Кафедрального собора, посетить Новую синагогу и найти обитателей Рыбной деревни

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Эта историческая прогулка приведет вас на остров Канта — место, где встречаются прошлое и настоящее города, его средневековое наследие и яркие современные улочки.

Вы посетите Княжеский склеп и органный зал Кафедрального собора, восстановленную из пепла синагогу и пряничную Рыбную деревню.

А сопровождать вас будут сюжеты о рыцарях Тевтонского ордена, кенигсбергских гномах и бароне Мюнхгаузене, без которых невозможно представить историю города.
650 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на острове Канта, справа от Медового моста
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда

Что вас ожидает

Кафедральный собор: звуки органа и тайны тевтонцев
Остров Канта — не только сердце Калининграда, но и сосредоточение его главных загадок. Вы посетите могилу Канта и узнаете, почему его можно назвать нашим земляком. В Кафедральном соборе узнаете, как выглядел Кенигсберг в конце Второй мировой войны и почему было решено восстановить собор, а не Королевский замок. Княжеский склеп органного зала, куда редко ступает нога туриста, перенесет вас во времена немецкого Средневековья: вы услышите историю любви последнего рыцаря Тевтонского ордена, узнаете о прошлом прусской семьи Графов Кайзерлинг, прочтете старинные эпитафии и попробуете расшифровать римское исчисление. И, конечно, не обойдем стороной величественный соборный орган: его история тоже хранит немало тайн.

Синагога, восстановленная из пепла
Затем Кенигсберг откроется с другой стороны: вы посетите недавно восстановленную Кенигсбергскую новую синагогу, крупнейшую в Европе. Рассматривая воссозданный фасад, купол и красивейшее внутренне убранство синагоги, вы узнаете о жизни еврейской общины Кенигсберга и событиях «Хрустальной ночи» 1938 года, когда здание было полностью уничтожено огнем. А после услышите трогательную историю восстановления этого духовного центра города.

Рыбная деревня вдоль и поперек
В завершение мы прогуляемся мимо пряничных домиков Рыбной деревни — современного туристического центра Калининграда, стилизованного под старую Пруссию. Приготовьтесь встретиться с кенигсбергскими гномами на Медовом мосту, рассмотреть памятник Сому, сфотографироваться на фоне сказочного маяка и отыскать домик барона Мюнхгаузена.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет в Органный Зал с посещением Княжеского склепа: 350 руб./взрослый, 250 руб./ребёнок; билет на органный концерт (по желанию).
  • Экскурсия пешеходная.
  • Для детей до 5 лет экскурсия бесплатна, детям от 6 до 12 — скидка 20%.
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда
От Кенигсберга до Калининграда

Экскурсия проводится в субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на острове Канта, справа от Медового моста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина. На Трипстере представляю агентство, которое на протяжении 20 лет занимается организацией отдыха гостей янтарного края — Калининграда и Калининградского побережья. Предлагаем экскурсии как групповые, так и индивидуальные на машине с опытным гидом.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 мая 2019
В середине апреля прилетали с мужем на выходные в Калининград.
Спасибо Ирине за прекрасную возможность познакомиться с историей города. Всегда интересно слушать человека, который не только знает историю и легенды, но и с энтузиазмом рассказывает и показывает достопримечательности родного города.
2 часа пролетели незаметно.
2 мая 2019
Экскурсия охватывает только кафедральный собор, ну и прошлись вокруг одного дома в рыбацкой деревне ( новостной). В самом соборе усидели посмотреть органный зал, да вообще и все. Все это можно посмотреть самим без экскурсии. Вообщем впечатления не произвели.
9 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась, было очень увлекательно и интересно. Так же нам посчастливилось услышать игру органа, это было незабываемо.
9 января 2019
Все было хорошо. Историческая справка была разбавлена историями и легендами жителей. Показывали исторические фотографии мест.

Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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