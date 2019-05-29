4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кафедральный собор: звуки органа и тайны тевтонцев

Остров Канта — не только сердце Калининграда, но и сосредоточение его главных загадок. Вы посетите могилу Канта и узнаете, почему его можно назвать нашим земляком. В Кафедральном соборе узнаете, как выглядел Кенигсберг в конце Второй мировой войны и почему было решено восстановить собор, а не Королевский замок. Княжеский склеп органного зала, куда редко ступает нога туриста, перенесет вас во времена немецкого Средневековья: вы услышите историю любви последнего рыцаря Тевтонского ордена, узнаете о прошлом прусской семьи Графов Кайзерлинг, прочтете старинные эпитафии и попробуете расшифровать римское исчисление. И, конечно, не обойдем стороной величественный соборный орган: его история тоже хранит немало тайн.

Синагога, восстановленная из пепла

Затем Кенигсберг откроется с другой стороны: вы посетите недавно восстановленную Кенигсбергскую новую синагогу, крупнейшую в Европе. Рассматривая воссозданный фасад, купол и красивейшее внутренне убранство синагоги, вы узнаете о жизни еврейской общины Кенигсберга и событиях «Хрустальной ночи» 1938 года, когда здание было полностью уничтожено огнем. А после услышите трогательную историю восстановления этого духовного центра города.

Рыбная деревня вдоль и поперек

В завершение мы прогуляемся мимо пряничных домиков Рыбной деревни — современного туристического центра Калининграда, стилизованного под старую Пруссию. Приготовьтесь встретиться с кенигсбергскими гномами на Медовом мосту, рассмотреть памятник Сому, сфотографироваться на фоне сказочного маяка и отыскать домик барона Мюнхгаузена.