Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Отдых на Куршской косе

Прогуляться в танцующем лесу и Королевском бору, полюбоваться озерами и дюнами и искупаться в море

Наталья
Наталья – Гид из Калининграда
Куршская коса — одна из главных достопримечательностей 🏛️ Балтики.

Я покажу вам самые необычные ее уголки, поделюсь древними легендами и преданиями и познакомлю с природой Калининградской области.

Исходя из ваших пожеланий, мы разработаем идеальный маршрут: интересный, веселый и вдохновляющий!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 8 500 ₽ за экскурсию

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Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе

Что вас ожидает

Королевский бор
Какие секреты скрывает первозданный лесной покров косы? Мы пройдемся по эко-тропе среди 200-летних туй высотой в 10 этажей, и поговорим о том, что помогло древнему лесу 🌲 избежать песчаной катастрофы. Я расскажу об особенностях флоры, фауны и климата Калининградской области, королях и императорах, а также необычном Ландшафтном театре.

Сокровища Куршской косы
Прибыв в поселок Лесной, вы окажетесь на самой узкой части косы, где Балтийское море 🌊 и Куршский залив разделяет всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и отыщем на берегу кусочки янтаря, которые обнажает шторм. Далее вас ждет экскурсия ⛳ по музею Куршской косы, обширная экспозиция которого знакомит гостей с историей 📖 появления природного памятник, жизни римлян и викингов в здешних землях, племени балтов, их культуре и быте. Вы прогуляетесь 👣 по знаменитому Танцующему лесу, где раскроете загадку заколдованных сосен, а после сможете посетить полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла», где орнитологи покажут, как ловят и кольцуют редких птиц, объяснят, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.

Высоты Эфа и Мюллера
Вы насладитесь живописным видом на Балтийское море, озеро Чайка, где живет семья лебедей, и окрестности со смотровой площадки Высоты Мюллера. А с Высоты Эфа, самой высокой точки косы, взглянете на необычные дюны и услышите историю поселка Морское. В Рыбачем отведаете копченой рыбки и литовского пива, а также попробуете строганину из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где можно будет рассмотреть и купить работы местного мастера. Если не будем сильно задерживаться, успеем навестить озеро Лебедь, близ которого находится необычный пляж 🏖️ со «скрипучим» песком.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3. 0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.
  • По пути мы также можем посетить курортный город 🏙️ Зеленоградск, детали уточняйте в личной переписке
  • Орнитологическую станцию «Фрингилла» мы можем посетить в период с апреля по ноябрь

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Калининграда и обратно входит в стоимость экскурсии
  • Экологический сбор при въезде на косу оплачивается отдельно — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 лет — бесплатно
  • Входные билеты 🎫 в музейный комплекс в поселке Лесной оплачиваются дополнительно — 100 рублей с человека
  • Оплата за каждый дополнительный час экскурсии 🧭 — 1000 рублей
  • Возможна профессиональная фотосъемка на всем протяжении маршрута. Фотографии 📸 с цветокоррекцией высылаются в электронном виде. Стоимость фотосессии — 10000 рублей.
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе
Отдых на Куршской косе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я коренная калининградка в третьем поколении! Обожаю наш регион, увлечена фотографией и очень люблю путешествия. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу сделать ваш отдых насыщенным красотами, впечатлениями и эмоциями. До встречи!
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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