Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Королевский бор

Какие секреты скрывает первозданный лесной покров косы? Мы пройдемся по эко-тропе среди 200-летних туй высотой в 10 этажей, и поговорим о том, что помогло древнему лесу 🌲 избежать песчаной катастрофы. Я расскажу об особенностях флоры, фауны и климата Калининградской области, королях и императорах, а также необычном Ландшафтном театре.

Сокровища Куршской косы

Прибыв в поселок Лесной, вы окажетесь на самой узкой части косы, где Балтийское море 🌊 и Куршский залив разделяет всего 350 метров. Мы спустимся с променада к морю и отыщем на берегу кусочки янтаря, которые обнажает шторм. Далее вас ждет экскурсия ⛳ по музею Куршской косы, обширная экспозиция которого знакомит гостей с историей 📖 появления природного памятник, жизни римлян и викингов в здешних землях, племени балтов, их культуре и быте. Вы прогуляетесь 👣 по знаменитому Танцующему лесу, где раскроете загадку заколдованных сосен, а после сможете посетить полевой стационар кольцевания птиц «Фрингилла», где орнитологи покажут, как ловят и кольцуют редких птиц, объяснят, куда и зачем летят стаи и как они находят дорогу домой.

Высоты Эфа и Мюллера

Вы насладитесь живописным видом на Балтийское море, озеро Чайка, где живет семья лебедей, и окрестности со смотровой площадки Высоты Мюллера. А с Высоты Эфа, самой высокой точки косы, взглянете на необычные дюны и услышите историю поселка Морское. В Рыбачем отведаете копченой рыбки и литовского пива, а также попробуете строганину из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где можно будет рассмотреть и купить работы местного мастера. Если не будем сильно задерживаться, успеем навестить озеро Лебедь, близ которого находится необычный пляж 🏖️ со «скрипучим» песком.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия для 1-4 человек пройдет на комфортабельном автомобиле 🚘 с климат-контролем, для 4-6 человек на микроавтобусе Mercedes Benz Viano 3. 0 CDI Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке.

Long Ambiente 2014 г. в. Детали уточняйте в переписке. По пути мы также можем посетить курортный город 🏙️ Зеленоградск, детали уточняйте в личной переписке

Орнитологическую станцию «Фрингилла» мы можем посетить в период с апреля по ноябрь

Что входит в стоимость, а что — нет