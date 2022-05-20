Оздоровление янтарем на Балтийском море

Опираясь на мировой уровень современного санаторно-курортного обслуживания, мы предлагаем авторские оздоровительные

Опираясь на мировой уровень современного санаторно-курортного обслуживания, мы предлагаем авторские оздоровительные маршруты в ландшафтные терренкуры, отдых на свежем воздухе, оздоровительные занятия на природе с применением собственных янтарных продуктов.

На нашей обзорной экскурсии по музейному комплексу «Ремесленное поселение» вы увидите внутреннее устройство этого места, пройдетесь по подворью, увидите лавки алхимика, таверну, Музей янтаря.

Музей янтаря выгодно расположен на побережье Балтийского моря, между основными курортными городами – Светлогорском, Зеленоградском и Янтарным, и имеет удобную подъездную схему с автотрассы на Калининград (32 км).
Оздоровление янтарем на Балтийском море
Оздоровление янтарем на Балтийском море
Оздоровление янтарем на Балтийском море
Оздоровление янтарем на Балтийском море
Оздоровление янтарем на Балтийском море
Оздоровление янтарем на Балтийском море

Что вас ожидает 🤩

  • «Ремесленное поселение» в поселке Куликово
  • Музей янтаря

Об экскурсии

Опираясь на мировой уровень современного санаторно-курортного обслуживания, мы предлагаем авторские оздоровительные маршруты в ландшафтные терренкуры, отдых на свежем воздухе, оздоровительные занятия на природе с применением собственных янтарных продуктов. На нашей обзорной экскурсии по музейному комплексу «Ремесленное поселение» вы увидите внутреннее устройство этого места, пройдетесь по подворью, увидите лавки алхимика, таверну, Музей янтаря. Музей янтаря выгодно расположен на побережье Балтийского моря, между основными курортными городами – Светлогорском, Зеленоградском и Янтарным, и имеет удобную подъездную схему с автотрассы на Калининград (32 км).

О Ремесленном поселении в Куликово

В музейном комплексе вы сможете погрузиться в мир настоящих ремесленных мастерских, посмотреть, как ведется работа по обработке янтаря, узнать о его свойствах, посмотреть и пощупать готовые продукты из камня, побеседовать с мастерами и, возможно, попробовать что-то сделать своими руками! Также вас ждет дегустация продуктов на основе янтаря и, по желанию, оздоровительные процедуры.
В поселении действуют различные оздоровительные программы по собственным янтарным методикам научной школы Савкевича, апитерапия, услуги собственного «аптечного огорода» (матрица процедур с травами собственного огорода), аромотерапия, лимфодренаж с применением собственных рецептур масел, полученных из древних янтарных образований исчезнувших растений, «Оздоровление водой» (с использованием собственных водных ресурсов ледникового происхождения), солевые, бальнеотерапевтические, грязевые процедуры, дыхательные гимнастики на побережье моря, «Янтарная терапия» – уникальные «энергетические методики» для детей и взрослых. Также действуют дегустационные программы и проводятся арт-программы (полезное времяпрепровождение среди творческих и креативных единомышленников, фестивали, шоу программы и выставки арт-искусства на площадке среди леса, природе у моря).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная экскурсия по музейному комплексу «Ремесленное поселение»
  • Дегустация продуктов на основе янтаря: янтарный чай, сбитень, медовуха, мед, эликсир
Что не входит
  • Лесотерапия
  • Аптечный огород
  • Арт-площадка
Место начала и завершения?
Пионерская улица, 14, посёлок Куликово
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Обязательное предварительное согласование времени по телефону
  • Т. к. экскурсии проводятся в том числе в лесу
  • На агроплощадке и вдоль моря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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